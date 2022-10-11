Режиссер новой трилогии «Хэллоуин» рассказал о предстоящем перезапуске «Изгоняющего дьявола»

Дэвид Гордон Грин, сценарист и режиссер трилогии-перезапуска «Хэллоуина» и будущего ремейка «Изгоняющего дьявола», рассказал о своей работе над переосмыслением фильмов ужасов 70-х. Своими методами работы с культовой классикой Грин поделился в интервью порталу Collider.

В начале разговора журналист спросил режиссера, видит ли он какие-либо сходства в работе над этими двумя проектами. Как и полагается настоящему поклоннику классики, Грин ответил, что он всегда с почтением относится к оригинальному материалу:

«Я имею дело с важнейшими для истории кино персонажами. Они не похожи друг на друга. «Хэллоуин» — это фильм ужасов, это слэшер, это отличный вариант для полуночного похода в кино. «Изгоняющий дьявола» — это тщательно проработанная драма о таких сложных вещах, как духовность, религия, психическое здоровье, семья. Конечно, можно поразмышлять о них как о двух представителях одного жанра ужасов, но технически и художественно они очень разные».

В обоих фильмах главные роли исполняют актрисы из оригинальных картин. Главную роль в перезапуске «Хэллоуина» исполнила Джейми Ли Кертис, а в будущем «Изгоняющем дьявола» сыграет Эллен Берстин. По словам Грина, он работает с ними, чтобы расширить свое понимание оригинала:

«Мне нравится иметь такую «нить», которая бы связывала фильм со своим первоисточником, показывала историческую перспективу между картинами. Поэтому я работаю с этими актрисами: я могу задать им вопросы, они могут дать мне свое мнение о сценарии. Они стали моими духовными наставниками, к которым я обращаюсь за советами».

Третий фильм перезапущенной франшизы о Майкле Майерсе, «Хэллоуин заканчивается», выйдет в прокат 14 октября 2022 года. Премьера ремейка «Изгоняющего дьявола» назначена на 13 октября 2023 года.