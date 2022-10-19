Кумэйл Нанджиани становится менеджером стрип-клуба в трейлере «Добро пожаловать в Чиппендейлс»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал новый трейлер сериала «Добро пожаловать в Чиппендейлс», криминальной драмы о владельце империи женских стрип-клубов.

В центре сюжета — индийский иммигрант Сомен «Стив» Банерджи, который бросил свою работу на автозаправке ради осуществления мечты — открытия собственного женского стрип-клуба. Бизнес героя быстро пошел в гору, что привлекло внимание многих конкурентов, только и ждущих, чтобы отломить кусок от успешного предприятия. Но целеустремленный Сомен не позволит ничему и никому встать на своем пути.

Главную роль в мини-сериале исполнил Кумэйл Нанджиани, звезда сериала «Силиконовая долина» и недавнего фильма Marvel «Вечные». В шоу также сыграли Мюррэй Бартлетт («В поиске»), Джульетт Льюис («Что гложет Гилберта Гейла»), Аннали Эшфорд («Дождливый день в Нью-Йорке») и другие.

Режиссером фильма выступил Мэтт Шекман, автор «На краю» с Лиамом Хемосвортом, «Ванды/Вижна» и будущей «Фантастической четверки». Сценарий картины написали Раджив Джозеф, Мехар Сехти и Роберт Д. Сигел. Место продюсера проекта досталось Дженнифер Коннер.

Премьера «Добро пожаловать в Чиппендейлс» состоится 22 ноября эксклюзивно на сервисе Hulu.