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Киноафиша Новости Кумэйл Нанджиани становится менеджером стрип-клуба в трейлере «Добро пожаловать в Чиппендейлс»

Кумэйл Нанджиани становится менеджером стрип-клуба в трейлере «Добро пожаловать в Чиппендейлс»

19 октября 2022 10:29
Кумэйл Нанджиани становится менеджером стрип-клуба в трейлере «Добро пожаловать в Чиппендейлс»

Сериал был создан режиссером «Ванды/Вижна» и будущей «Фантастической четверки»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал новый трейлер сериала «Добро пожаловать в Чиппендейлс», криминальной драмы о владельце империи женских стрип-клубов.

В центре сюжета — индийский иммигрант Сомен «Стив» Банерджи, который бросил свою работу на автозаправке ради осуществления мечты — открытия собственного женского стрип-клуба. Бизнес героя быстро пошел в гору, что привлекло внимание многих конкурентов, только и ждущих, чтобы отломить кусок от успешного предприятия. Но целеустремленный Сомен не позволит ничему и никому встать на своем пути.

Главную роль в мини-сериале исполнил Кумэйл Нанджиани, звезда сериала «Силиконовая долина» и недавнего фильма Marvel «Вечные». В шоу также сыграли Мюррэй Бартлетт («В поиске»), Джульетт Льюис («Что гложет Гилберта Гейла»), Аннали Эшфорд («Дождливый день в Нью-Йорке») и другие.

Режиссером фильма выступил Мэтт Шекман, автор «На краю» с Лиамом Хемосвортом, «Ванды/Вижна» и будущей «Фантастической четверки». Сценарий картины написали Раджив Джозеф, Мехар Сехти и Роберт Д. Сигел. Место продюсера проекта досталось Дженнифер Коннер.

Премьера «Добро пожаловать в Чиппендейлс» состоится 22 ноября эксклюзивно на сервисе Hulu.

Фото: Hulu
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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