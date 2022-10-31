Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Генри Кавилл покидает сериал «Ведьмак», роль Геральта унаследует Лиам Хемсворт

Генри Кавилл покидает сериал «Ведьмак», роль Геральта унаследует Лиам Хемсворт

31 октября 2022 07:31
Генри Кавилл покидает сериал «Ведьмак», роль Геральта унаследует Лиам Хемсворт

Фэнтезийный проект Netflix не вписался в новые планы Кавилла.

На минувших выходных появилась неожиданная новость: предстоящий третий сезон «Ведьмака» станет последним, в котором роль Геральта из Ривии исполнит Генри Кавилл. Также стало известно, что в четвертом сезоне сериала образ бесстрашного охотника на монстров воплотит Лиам Хемсворт.

Ниже приведено сообщение Кавилла по этому поводу:

«Мое экранное путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, но, увы, к четвертому сезону я сложу свой медальон и мечи. Вместо меня мантию Белого волка примерит фантастический мистер Лиам Хемсворт. Как это бывает с величайшими литературными персонажами, которых воплощают разные актеры, я передаю факел с чувством гордости за время, потраченное на роль Геральта. С энтузиазмом буду следить за тем, как Лиам воплощает этого самого очаровательного и тонкого из мужчин».

Ответный комментарий Хемсворта гласит:

«Как фанат «Ведьмака», я на седьмом небе от счастья от выпавшего мне шанса сыграть Геральта из Ривии. Генри Кавилл был невероятен в этой роли. Для меня большая часть перенять от него эстафету, взяв клинок для следующей главы приключений Белого волка. Генри, я был твоим преданным поклонником на протяжении многих лет, и меня всегда вдохновляло то, что ты привнес в любимого мною героя. Наверно, теперь у меня большие проблемы, но я невероятно взбудоражен тем, что вступаю во вселенную «Ведьмака».

Причины ухода Кавилла из «Ведьмака» не разглашаются, но репортеры Deadline утверждают, актер отказался от съемок в четвертом сезоне из-за чрезвычайно напряженного графика и неудобных съемок за границей. Кавилл изначально подписывал с создателями шоу краткосрочный контракт, поэтому, когда встал вопрос об очередном продлении, актер решил двигаться дальше.

На начало 2023 года у актера запланированы съемки в военном боевике Гая Ричи «Министерство неджентльменских приемов ведения войны», а потом его ожидает новый проект про Супермена. Темное фэнтези по книжному циклу Анджея Сапковского плохо вписывалось в его расписание. Вместе с Кавиллом свои контракты на четвертый сезон пересмотрели также и другие исполнители, но никто из них не выбыл.

Премьера третьего сезона «Ведьмака», который станет прощальным для Кавилла, состоится на Netflix летом 2023 года.

Фото: Netflix; Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Читать далее 31 октября 2022
5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах 5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах Читать далее 31 октября 2022
Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас Читать далее 29 октября 2022
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Читать далее 31 октября 2022
Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Читать далее 29 октября 2022
Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Читать далее 30 октября 2022
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Читать далее 31 октября 2022
5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга 5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга Читать далее 28 октября 2022
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Читать далее 31 октября 2022
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить Читать далее 31 октября 2022
Related video