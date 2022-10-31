Генри Кавилл покидает сериал «Ведьмак», роль Геральта унаследует Лиам Хемсворт

На минувших выходных появилась неожиданная новость: предстоящий третий сезон «Ведьмака» станет последним, в котором роль Геральта из Ривии исполнит Генри Кавилл. Также стало известно, что в четвертом сезоне сериала образ бесстрашного охотника на монстров воплотит Лиам Хемсворт.

Ниже приведено сообщение Кавилла по этому поводу:

«Мое экранное путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, но, увы, к четвертому сезону я сложу свой медальон и мечи. Вместо меня мантию Белого волка примерит фантастический мистер Лиам Хемсворт. Как это бывает с величайшими литературными персонажами, которых воплощают разные актеры, я передаю факел с чувством гордости за время, потраченное на роль Геральта. С энтузиазмом буду следить за тем, как Лиам воплощает этого самого очаровательного и тонкого из мужчин».

Ответный комментарий Хемсворта гласит:

«Как фанат «Ведьмака», я на седьмом небе от счастья от выпавшего мне шанса сыграть Геральта из Ривии. Генри Кавилл был невероятен в этой роли. Для меня большая часть перенять от него эстафету, взяв клинок для следующей главы приключений Белого волка. Генри, я был твоим преданным поклонником на протяжении многих лет, и меня всегда вдохновляло то, что ты привнес в любимого мною героя. Наверно, теперь у меня большие проблемы, но я невероятно взбудоражен тем, что вступаю во вселенную «Ведьмака».

Причины ухода Кавилла из «Ведьмака» не разглашаются, но репортеры Deadline утверждают, актер отказался от съемок в четвертом сезоне из-за чрезвычайно напряженного графика и неудобных съемок за границей. Кавилл изначально подписывал с создателями шоу краткосрочный контракт, поэтому, когда встал вопрос об очередном продлении, актер решил двигаться дальше.

На начало 2023 года у актера запланированы съемки в военном боевике Гая Ричи «Министерство неджентльменских приемов ведения войны», а потом его ожидает новый проект про Супермена. Темное фэнтези по книжному циклу Анджея Сапковского плохо вписывалось в его расписание. Вместе с Кавиллом свои контракты на четвертый сезон пересмотрели также и другие исполнители, но никто из них не выбыл.

Премьера третьего сезона «Ведьмака», который станет прощальным для Кавилла, состоится на Netflix летом 2023 года.