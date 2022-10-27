Генри Кавилл вновь высказался о возвращении к роли Супермена: «Я никогда не терял надежды»

В финале «Черного Адама» состоялось эпизодическое появление Супермена в исполнении Генри Кавилла, а спустя несколько дней актер официально подтвердил возвращение в киновселенную DC. Теперь в планах звезды работа в новых кинокомиксах Warner Bros. В недавнем подкасте Happy Sad Confused Кавилл подробно рассказал о том, как все произошло:

«Этот персонаж очень много значит для меня. Прошло уже пять лет с момента моего последнего появления в этом образе. Я никогда не терял надежды. На самом деле удивительно сейчас все это обсуждать. У моего героя впереди по-настоящему светлое будущее. Я воодушевлен рассказать историю более жизнерадостного Супермена».

Кавилла пригласили сняться в сцене после титров из «Черного Адама» во время производства третьего сезона «Ведьмака». Тогда актер, работающий шесть дней в неделю, не знал, разрешат ли ему ненадолго отлучиться. Позволение он получил, но создателям сериала Netflix он не мог рассказать истинную причину своей отлучки по «очень важным делам». Исполнитель не исключает, что некоторые могли догадаться, но в итоге все осталось в тайне. По словам Кавилла, он из ностальгических чувство решил надеть именно тот костюм, в котором он фигурирует в «Человеке из стали». Возвращение к образу Супермена актер считает одним из наиболее приятных в своей карьере. Камео оперативно сняли на сверхсекретной локации Warner Bros. в Великобритании.

Кавилл вежливо уклонился от вопроса о потенциальных сценаристах или режиссере новой ленты про Кларка Кента. Известно, что в разработке следующего сольного блокбастера про последнего сына Криптона задействован продюсер Чарльз Ровен. В данный момент он общается с потенциальными сценаристами. Творческим куратором киновселенной DC с недавних пор является создатель «Отряда самоубийц: Миссия навылет» и «Миротворца» Джеймс Ганн.