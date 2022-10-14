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Киноафиша Новости Сильвестр Сталлоне и Беар Гриллс готовят приключенческий сериал

Сильвестр Сталлоне и Беар Гриллс готовят приключенческий сериал

14 октября 2022 14:39
Сильвестр Сталлоне и Беар Гриллс готовят приключенческий сериал

Зрителей ждет экспериментальный адреналиновый экшен.

Голливудский ветеран Сильвестр Сталлоне и телеведущий Беар Гриллс объединят усилия для общего проекта. По сведениям портала Deadline, совместно с компанией Endemol Shine North America тандем разрабатывает некий экспериментальный приключенческий сериал.

Название и подробности пока умалчиваются, но есть примерная концепция — это будет первое в своем роде «гибридное» шоу без сценария. Что конкретно подразумевается под данным термином, оставили без уточнений. Ниже приведена цитата Сталлоне:

«Я всегда ставил перед собой задачи выходить за рамки не только в жизни, но и во всех моих творческих начинаниях. Нет ничего более приятного, чем смешивать невероятное с удивительным и создавать незабываемое. То, что мы запланировали — эпично, красиво и меняет правила игры».

Гриллс, в свою очередь, выразил почтение актеру и его продюсерской компании:

«Для меня большая честь работать вместе с командой Balboa Productions. Слай, возможно, самое знаковое лицо в мире боевиков, и в его ролях уже давно чувствуется инъекция адреналина. Теперь эта энергия будет направлена на наш проект».

Вместе со Сталлоне и Гриллсом в производственную команду вошли Курош Тадж, Шэрон Леви и Кэрри Киган. О времени начала съемок пока информации нет.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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