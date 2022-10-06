KION представил трейлер документального сериала о певице Zivert

Онлайн-кинотеатр KION представил предпремьерный трейлер документального сериала ZIVERT Do for love о жизненном пути знаменитой российской поп-певицы.

Создатели попытались правдиво и исчерпывающе рассказать о становлении Zivert. Ее песни знакомы миллионам россиян, но знаем ли мы что пришлось преодолеть этой смелой девушке для того, чтобы стать той, кем она является сейчас? Впервые в истории российского документального кино героиня разрешила авторам фильма запечатлеть все аспекты своего жизненного пути.

Юлия Зиверт успела поработать флористом, танцовщицей, дизайнером и стюардессой. Но в один день она поняла, что хочет посвятить свою жизнь только музыке. Ее восхождение на вершины славы было практически молниеносным. Юлия появилась на российской эстраде в 2017 году с песней «Чак», через год вышел и ее первый альбом «Сияй». А уже в 2019 году ее песня Life заняла первое место в топе самых популярных треков России.

Режиссером сериала выступил документалист Азат Григорян, автор популярного фильма «Баста. Суперигра». По его словам, история Зиверт может многому научить обычного зрителя:

«Зиверт прошла уникальный путь. Она начала серьезно заниматься вокалом в 24 года, по меркам музыкальной индустрии это очень поздно. До этого ее мотало по разным профессиям, она мечтала о карьере певицы, но ей не хватало смелости, чтобы посвятить ему все свое время. В фильме мы постараемся ответить на вопрос как обрести себя, когда окружающие диктуют тебе, кем ты должен быть, и как научиться получать удовольствие от жизни даже в самые темные ее периоды».

Премьера ZIVERT Do for love состоится уже завтра, 7 октября, в онлайн-кинотеатре KION и на YouTube-канале МТС Live.