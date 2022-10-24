Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз»

Комедия «Вывоз» об одной мистической ночи работников скорой помощи стала режиссерским дебютом Виталия Ванина, и актерским дебютом Анны Демёшкиной, исполнившую главную женскую роль. Съемки фильма завершились в октябре 2022 года Москве.

Консультантами фильма выступили врачи и фельдшеры одной из московских подстанций скорой помощи №31. Благодаря этому, на экране появится живая история с настроением из первых рук, которое зритель возможно иногда встречал в жизни, но еще никогда не видел на большом экране.

«Вывоз»

Главную роль в фильме «Вывоз» исполнил звезда российской комедийной драмы, Ростислав Бершауэр, а главную женскую роль фельдшера - актриса, певица и блогер Анна Демёшкина. Это не только коктейль из опыта и таланта, прежде всего авторы картины рассчитывают показать в кино смену старого и нового поколения «Скорой помощи» на стыке и в формате сказки. Одни из них, уже ни во что не верят и относятся к своей работе слишком цинично, другие – всё еще пытаются и готовы менять мир.

По сюжету бригада медицинских работников берется за перевозку странного груза, после чего рация машины начинает принимать вызовы только от тех людей, которым суждено умереть именно сегодня.

С одной стороны, это забавная мистика. Но с другой, метафоричность сюжета и «довлатовский реализм» слишком правдивы, чтобы сомневаться в том, что происходит на экране.

Скорой помощи, как зрителю, надоело видеть о себе неуважение, грязь, и слёзы. У нашего зрителя есть большая самобытная история, свой внутренний сленг, традиции и местные герои – о которых никто не знает. Созрел запрос на сказку, в которой должны победить любовь, добро и юмор. – Заявляют авторы.

«Вывоз»

Кинофильм «Вывоз» уже имеет претензии на «прорыв года»: 100% игровое кино, выполненное в стиле Барри Экройда на основе школы советского кинематографа с отличительными чертами яркой музыкальности.

Режиссер и сценарист картины - ученик «площадки» Виталий Ванин, в свое время ушел с обучения во ВГИК, чтобы сразу работать в кино, а оператор-постановщик фильма Николай Исаев, ранее участвовал в создании более 300 коротких метров и других работ.

Фильм «Вывоз» планируется к прокату в онлайн-кинотеатрах летом 2023 года.