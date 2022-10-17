Новым лидером Netflix по количеству просмотров стал сериал Райана Мерфи «Наблюдатель»

Мрачные истории маньяков продолжают привлекать внимание подписчиков сервиса Netflix. После почти месячного доминирования мини-сериала «Монстр: История Джеффри Дамера», новым лидером просмотров в чарте стриминговой платформы стал семисерийный триллер «Наблюдатель». Особенно примечательно в этом то, что создателем обоих проектов является продюсер Райан Мерфи.

С момента релиза (21 сентября) суперхит, в котором Эван Питерс воплотил знаменитого серийного убийцу, набрал в общей сложности более 701,37 млн. часов просмотров. Сейчас «Монстр» занимает 13-е место в общем списке наиболее востребованных шоу Netflix за все время существования онлайн-платформы.

Что касается «Наблюдателя», то он также вдохновлен реальной историей, только произошедшей относительно недавно. В центре сюжета — супружеская пара в лице Дерека (Бобби Каннавале) и Марии (Наоми Уоттс) Броддус. Семья переезжает в большой старинный особняк в Нью-Джерси, но очень скоро начинаются проблемы. На новом месте главные герои никак не могут обустроиться из-за пугающих посланий от таинственного сталкера, подписывающегося как «Наблюдатель».

«Наблюдатель» стартовал на Netflix 13 октября.