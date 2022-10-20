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Киноафиша Новости Вы приглашены: вышел трейлер комедии «Люди, которых мы ненавидим на свадьбе»

Вы приглашены: вышел трейлер комедии «Люди, которых мы ненавидим на свадьбе»

20 октября 2022 11:40
Вы приглашены: вышел трейлер комедии «Люди, которых мы ненавидим на свадьбе»

Кристен Белл и Бен Платт будут переживать неловкие ситуации на торжестве своей экранной сестры.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил первый официальный трейлер веселой комедии положений «Люди, которых мы ненавидим на свадьбе». Ведущие роли в проекте сыграли Кристен Белл («В лучшем мире»), Бен Платт («Дорогой Эван Хансен») и Эллисон Дженни («Тоня против всех»).

В центре сюжета окажутся неудачливые брат и сестра Пол (Пдатт) и Элис (Белл). Главные герои неохотно соглашаются на перелет из США в Великобританию, куда их приглашает на свадьбу успешная сводная сестра Элойза (Синтия Аддай-Робинсон). Там опальных родственников ожидает череда крайне неловких ситуаций и встреча с оптимистичной матушкой Донной (Дженни). В ходе поездки паре главных героев предстоит повзрослеть и научиться по-настоящему любить другу друга и своих родственников.

Сняла фильм режиссер Клер Скэнлон («Чудотворцы», «Блеск»). Сценарий на основе романа Гранта Гиндера написали Венди Молино и Элизабет Молино-Логелин — создатели мультсериалов «Закусочная Боба» и «Великий Север», а также соавторы грядущего «Дэдпула 3». В остальной актерский состав вошли Каран Сони, Джон Макмиллан, Йорма Такконе, Дастин Миллиган, Тони Голдуин, Джулиан Овенден и Исаак Де Банколе.

Цифровой релиз ленты намечен на 18 ноября.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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