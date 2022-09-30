Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за сентябрь 2022 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 сентября 2022
Вышел новый трейлер хоррор-сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»
Джонатан Мэйджерс претендует на главную роль в байопике о баскетболисте Деннисе Родмане
Вышел трейлер корейского боевика «Охота» во главе со звездой «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ
Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку»
Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро
Рядовые зрители называют «Блондинку» «сексистским», «жестоким» и «отвратительным» фильмом
Брюс Уиллис стал первой кинозвездой, продавшей права на свой образ Deepfake-компании
Действие одиннадцатого сезона «Американской истории ужасов» развернется в Нью-Йорке
Германец Лоуренс Рупп воюет против Римской империи в трейлере второго сезона «Варваров»
Джейсон Бейтман снимет для Netflix триллер об ухищрениях ФБР для поимки преступников
В новом трейлере «Ходячих мертвецов» показали, чего ждать от финальных серий
Netflix выпустил финальный трейлер спецвыпуска мультсериала «Энтергалактик»
Тест на внимательность: а вы заметили эти 5 глупых ляпов в «Звездных войнах»?
Фанат расшифровал, что говорят Райан Рейнольдс и Хью Джекман во втором тизере «Дэдпула 3»
Братья Юэн Макгрегор и Итан Хоук копают могилу для своего отца в трейлере фильма «Рэймонд и Рэй»
Кевин Костнер становится губернатором Монтаны в трейлере пятого сезона «Йеллоустоуна»
Дикий Запад зовет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Умереть за доллар»
Киноафиша приглашает на сеанс вестерна «Умереть за доллар» с Кристофом Вальцем и Уиллемом Дефо
Ворота в потустороннее открываются вновь в трейлере третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера
Очень жестокий, поэтичный и пугающий: появились первые отзывы о перезапуске «Восставшего из ада»
Йоргос Лантимос готовит новый фильм, в котором сыграют Эмма Стоун, Уиллем Дефо и другие звезды
Новая часть «Планеты обезьян» получила официальное название, к касту присоединилась Фрейя Аллан
Тимоти Шаламе и Тейлор Расселл любят и добывают свежую плоть в трейлере «Целиком и полностью»
29 сентября 2022
Секс, ложь и интриги: вышел трейлер эротического триллера Клер Дени «Звезды в полдень»
Девочки-подростки сражаются с инопланетянами в трейлере комедийного хоррора «Топь»
Пропали с радаров: 6 красавчиков из американских молодежных комедий, которых вы больше никогда не видели
Дэйв Батиста исполнит главную роль в экшен-триллере от режиссера «Отеля «Артемида»
Смертоносный «чистильщик» наводит страх на иранских женщин в трейлере фильма «Убийца «Святой паук»
Сэм Рэйми снимет ремейк хоррора «Магия», в котором Энтони Хопкинс сыграл чревовещателя
Кевин Файги намекает, что Элизабет Олсен еще появится в киновселенной Marvel
«Пять дней после катастрофы»: отзывы о мини-сериале
«Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным: когда выйдут заключительные серии
Психотерапевт в плену у маньяка: сюжет и актерский состав сериала «Пациент»
Что нельзя людям, можно куклам: о чем сериал «Горемыки»
В прокат выходит казахская драма «Голиаф»
В Москве прошел специальный показ фильма «Сердце пармы»
Сериал «Интервью с вампиром» продлен на второй сезон
Кевин Костнер и Морган Фриман готовят шпионский сериал о Гражданской войне в США
В российский прокат вышел фильм Пак Чхан-ука «Решение уйти»
Тест: какая ты ведьма из фильма «Фокус-Покус»?
Вальмон и Камилла плетут интриги в трейлере сериала «Опасные связи»
«Черная Пантера: Ваканда навсегда» будет длиннее оригинального фильма почти на полчаса
Кевин Бейкон сыграет с Эдди Мерфи в четвертой части «Полицейского из Беверли-Хиллз»
Фрэнсис Форд Коппола будет снимать «Мегалополис», используя передовые технологии
Дирижер Кейт Бланшетт пребывает под бременем звуков в новом трейлере фильма «Тар»
Аль Пачино сыграет в инди-драме «Билли Найт»
Лиза Кудроу возглавила актерский состав нового сериала Тайки Вайтити «Бандиты во времени»
Вышел трейлер художественного фильма о судебном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд
28 сентября 2022
Netflix представил трейлер семейного мультфильма «Дракон моего отца»
На KION выходит документальный фильм о футбольном клубе «Манчестер Юнайтед»
Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом
Хью Джекман и Райан Рейнольдс (почти) объяснили, как возможно появление Росомахи в «Дэдпуле 3»
Критики без особого восторга приняли фильм «Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби
Режиссер «Логана» отреагировал на новость о возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи
«Капитан Америка 4»: Энтони Маки объяснил, чем Сэм Уилсон отличается от Стива Роджерса
Netflix отказался от сериала по комиксам «Грендель»
Фильм DC «Синий Жук» имеет «полную поддержку» со стороны Warner Bros Discovery
За первые дни на Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера» оказался популярнее «Игры в кальмара»
Режиссер Эндрю Доминик назвал «Джентльмены предпочитают блондинок» фильмом о «разодетых шлюхах»
Крис Хемсворт и Марк Руффало предлагают нестандартное воссоединение Мстителей
Вышел трейлер второго сезона сериала «Один из нас лжет»
Мэттью Бродерик сыграет с Дженнифер Лоуренс в комедии с рейтингом 18+
«Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат»
Новая часть «Звездного пути» временно лишилась даты релиза
Боб Оденкерк снимется в комедии о братьях, которые снимают фильм о диабете
Бассам Тарик покинул режиссерское кресло нового «Блэйда»
Примирение через воспоминания: вышел трейлер проникновенного фильма «Солнце мое»
Конни Нильсен сыграет в психологическом триллере «Следуй за мной»
7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров
Аудитория «Дома Дракона» выросла еще на 3% после временного скачка в шестом эпизоде
Том Хэнкс считает, что за всю свою карьеру он снялся лишь в четырех хороших фильмах
Пол Беттани получил роль в новом фильме Роберта Земекиса «Здесь»
Джейми Ли Кертис клянется убить Майкла Майерса в финальном трейлере «Хэллоуин заканчивается»
Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»
27 сентября 2022
Съемки фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» начнутся в феврале 2023 года
Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом?
Появился трейлер заключительного сезона сериала «Естественный отбор»
Актеры и шоураннер «Ведьмака: Происхождение» поведали, чего ждать от сериала
По чем экзистенциальный ужас? Персонажи «Белого шума» получили индивидуальные постеры
В российский прокат выходит драма «Далекие близкие»
Вышел новый трейлер сериала «Винчестеры»
Netflix объявил дату выхода шестого сезона «Элиты»
Приключения ленивого яйца: вышел трейлер сериала «Гудетама»
Элизабет Мосс вспомнила о своем дебюте в большом кино
Во время съемок «Амстердама» Кристиан Бэйл избегал «чертовски смешного» Криса Рока
В Хорватии подходят к концу съемки шпионского триллера с Марком Уолбергом и Холли Берри
«Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино»
Горе, наследие и предательство: вышел трейлер седьмой серии «Дома Дракона»
Нэмор из фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда» будет мутантом
Оскал зла сеет ужас и смерть в трейлере хоррора «Улыбка»
Создатели «Теории большого взрыва» ответили, возможно ли возобновление сериала
Устаревшие стереотипы: 7 сериалов, которые настаивают на традиционном женском счастье
Фильм Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом выйдет не раньше 2023 года
Русские офицеры готовят переворот в трейлере сериала «Союз спасения. Время гнева»
Второй сезон «Игры на выживание» выйдет на PREMIER на неделю позже
Храбрые галлы отправляются в Китай в трейлере фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»
Гримасы, смех, неприличные жесты: вышла подборка неудачных дублей со съемок «Пацанов»
Кевин Файги объяснил, почему Чедвика Боузмана не заменили в MCU другим актером
Педро Паскаль берет под опеку Беллу Рэмси в первом трейлере сериала «Одни из нас»
26 сентября 2022
Иева Андреевайте: биография и фильмография звезды сериала «Русалки»
Шарлиз Терон о трудностях при создании фильмов: «Я никогда не окажусь на уровне Ким Кардашьян»
Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях
Чего ждать от третьего сезона сериала «Лихач» с Никитой Панфиловым
Вышел захватывающий трейлер второго сезона «Алисы в Пограничье»
Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд снова побывала на Байконуре
Павел Прилучный отметил, чем он похож на своего персонажа из новой части «Мажора»
Лидером российского проката стал фэнтезийный фильм «Красная Шапочка»
На ТНТ стартует комедийный мистический сериал «Барабашка» с Антоном Филипенко
Отзывы о мини-сериале «На страже пляжа»: легкое зрелище с простым сюжетом
Норман Ридус намекнул на появление Мелиссы МакБрайд в новом спин-оффе «Ходячих мертвецов»
Фиона Шоу и другие артисты получили роли в четвертом сезоне «Настоящего детектива»
Лучший телепроект студии Marvel: доступны первые отзывы о спецвыпуске «Ночной оборотень»
«Аватар» Джеймса Кэмерона возглавил мировой прокат, опередив «Не беспокойся, дорогая»
7 душевных фильмов о путешествиях по России
Мировые сборы «Мира Юрского периода: Господство» превысили $1 млрд
Алан Рикман в своем дневнике объяснил, почему он не бросил роль Северуса Снегга в «Гарри Поттере»
Монахиня вступает в борьбу с дьявольскими силами в новом трейлере хоррора «Зловещий свет»
В разработку запущена новая часть «Кловерфилда»
Не хуже оригинала: появились первые отзывы о «Фокусе-покусе 2»
5 голливудских актрис, которые страдают комплексами, как обычные смертные
25 сентября 2022
10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур»
Отчаянные подруги попадают в аварию в трейлере финального сезона «Прощай навсегда»
Заклинательница Солнца возвращается в тизере второго сезона сериала «Тень и кость»
Поиски сокровища продолжаются: вышел тизер третьего сезона «Внешних отмелей»
Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Манифест»
Netflix представил первый отрывок из спин-оффа «Бриджертонов» о молодой королеве Шарлотте
Netflix объявил дату выхода ромкома с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером, а также еще одного крупного проекта
Видео: Создатели «Тайлера Рейка 2» обещают небывалый и захватывающий экшен
Джейми Фокс и его команда раскрывают крупный заговор в трейлере фильма «Они клонировали Тайрона»
Герой или преступник? Вышел трейлер третьего сезона «Люпена» с Омаром Си
Netflix показал подборки неудачных дублей со съемок «Очень странных дел» и «Академии «Амбрелла»
Уважаемые гости получают нетривиальное приглашение в отрывке из сиквела «Достать ножи»
Дети Голливуда: Как выглядят сыновья актеров, которые покорили весь мир
Наемница Дженнифер Лопес защищает свою дочь в трейлере экшен-триллера «Мать»
Неизвестные терроризируют Наоми Уоттс и ее семью в трейлере мини-сериала «Наблюдатель»
Джо начинает новую жизнь в Лондоне в первом тизере четвертого сезона «Ты»
Дженна Ортега ставит ультиматум Вещи в отрывке из сериала «Уэнсдэй»
Пятый сезон «Короны» получил дату премьеры и первый тизер
Лили Коллинз принимает важнейшее решение в жизни в тизере третьего сезона «Эмили в Париже»
Видео: Галь Гадот представляет свой масштабный шпионский триллер «Каменное сердце»
Стало известно, когда выйдут третий сезон «Ведьмака» и спин-офф «Ведьмак: Происхождение»
24 сентября 2022
Милли Бобби Браун берется за собственное расследование в первом трейлере «Энолы Холмс 2»
Тест: только истинный киноман узнает 10 из 10 великих режиссеров в лицо
Родственников не узнать: Как сейчас выглядят актеры из «Американской семейки»
23 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: «Звездные войны», историю жуткого маньяка и необычный ромком
«Таргашьяны»: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер сыграли в пародии на «Дом Дракона»
Лина Хиди и Ник Фрост сыграют супругов в комедийном триллере «Свальта»
Переосмысление культового героя: вышел трейлер многосерийного вестерна «Джанго»
Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино
Кейтлин Дивер пытается помешать роману Ромео и Джульетты в трейлере комедии «Розалин»
Сирша Ронан исполнит ведущую роль в фильме Стива МакКуина о Второй мировой войне
Создатель «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» готовит новый сериал
22 сентября 2022
Сюрреалистическое путешествие вглубь себя: вышел трейлер фильма Алехандро Иньярриту «Бардо»
Завершились съемки второго сезона «Белого лотоса»
От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» пока имеет посредственные оценки на разных ресурсах
Фильм, покоривший кинофестиваль «Сандэнс»: вышел трейлер хоррора «Свинка»
Мэл Гибсон рассказал, почему откладывается производство «Смертельного оружия 5»
Приключения будущего дворецкого Бэтмена: о чем будет третий сезон сериала «Пенниуорт»
Элизабет Дебики: лучшие роли в карьере актрисы, которая воплотит Диану в новом сезоне «Короны»
«Чайки» с Равшаной Курковой: о чем сериал и где проходили съемки
Стартовали съемки исторической драмы «Бастард» во главе с Мадсом Миккельсеном
Сериал «Капельник»: сюжет и отзывы
Премьера исторического блокбастера «Сердце пармы» состоится в Перми
Звезда «Бриджертонов» Джонатан Бэйли получил роль Фиеро в мюзикле «Злая»
Началось производство второго сезона сериала «И просто так»
Призраки в маленьком мотеле: вышел трейлер фильма ужасов «Загадочное место»
Дэйв Батиста призывает сделать правильный выбор в первом трейлере триллера «Стук в дверь»
Сегодня в российский прокат выходит комедийная драма «Экспресс»
Брэд Питт и Сандра Буллок планировали сыграть в комедии о разведенных телезвездах
Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
Новый сезон «Мыслить как преступник» получил дату премьеры
В разработку запущен сериал по фильму Дэвида Кроненберга «Сканеры»
Фильм «Бескрайний бассейн» с Мией Гот и Александром Скарсгардом получил рейтинг NC-17
Появились новые кадры из фильма «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес и Джошем Дюамелем
Новая «Фантастическая четверка» обрела сценаристов
Гвендолин Кристи приглашает в Академию Невермор в новом проморолике сериала «Уэнсдэй»
Семья исследователей спасает вселенную в трейлере фэнтезийного мультфильма «Странный мир»
21 сентября 2022
В среднем каждая серия «Дома Дракона» набирает по 29 млн просмотров
Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали
Netflix выпустил трейлер художественного мини-сериала о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Съемки нового фильма Вуди Аллена начнутся в следующем месяце
Стивен Грэм борется с британскими неонацистами в трейлере сериала The Walk-In
Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз сыграет в мини-сериале о крупной криптовалютной афере
Появились новые кадры из драмы «Дамба» с Дженнифер Лоуренс
Перед съемками «Блондинки» Ана де Армас побывала на могиле Мэрилин Монро
Юрий Чурсин: лучшие роли в карьере актера
Норман Ридус удостоится звезды на «Аллее славы» в Голливуде
Джеймс Кэмерон опасался, что «Аватар 2» потерял актуальность
Вышел трейлер российского мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта»
Марго Робби была «подавлена», когда в сеть утекли фото со съемок «Барби»
«Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко
Сериал «Тетя Марта»: сюжет и актерский состав
В российский прокат выходит боевик с Брюсом Уиллисом «Под наблюдением»
Появился трейлер документального фильма «Селена Гомес: Мой разум и я»
Уилл Смит может сыграть в экранизации научно-фантастического романа «Земля Обетованная»
Новые приключения реактивного ежа: вышел тизер мультсериала Sonic Prime
Кумэйл Нанджиани заведует мужской стриптиз-группой в трейлере сериала «Добро пожаловать в Чиппендейлс»
Второй сезон сериала «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном получил дату премьеры
Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью
Мужчина пытается вылечить свою маленькую дочь от вампиризма в трейлере сериала «Впусти меня»
Переплетение нескольких судеб: вышел трейлер мини-сериала «Инсайдер»
Злобные сущности преследуют подростков из хосписа в трейлере сериала «Клуб полуночников»
Эван Питерс безнаказанно убивает в новом трейлере сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»
Сенобиты проникают в мир людей в первом трейлере нового «Восставшего из ада»
Второй полнометражный «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет до конца текущего года
20 сентября 2022
Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»?
«Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START
Бен Уишоу: лучшие роли в карьере актера
Погиб актер Сергей Пускепалис
Мартин Скорсезе не мог уснуть после просмотра хоррора «Пэрл»
У создателя сериала «Судьба: Сага клуба Винкс» большие планы на третий сезон
Эль Фаннинг: самые примечательные фильмы и сериалы в карьере актрисы
О чем сериал «Хороший доктор» с Фредди Хаймором?
О чем сериал «Химера» с Александром Кузнецовым?
Magnum opus Виолы Дэвис: появились первые отзывы об исторической драме «Женщина-король»
Стартовали съемки второго сезона сериала «Почка» с Любовью Аксеновой
Андрей Носков готовит фильм «До звезды» по мотивам одноименного спектакля
«Дом Дракона»: Фабьен Франкель семь месяцев готовился к сцене секса с Милли Олкок
Прольется кровь: вышел новый трейлер аниме-сериала «Человек-бензопила»
К выходу в прокат готовится российский фэнтезийный фильм «Красная Шапочка»
Сара Полсон сыграет заглавную роль в игровом сериале «Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин»
Приквел «Сияния» был отменен из-за коммерческого провала «Доктора Сна»
7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде»
Дженна Ортега сыграет ученицу Мартина Фримана в фильме «Девушка Миллера»
Завершились съемки спин-оффа «Пацанов» под названием «Поколение «Ви»
Неправильно поняли: представители Вуди Аллена отрицают информацию о его уходе из кино
Драматический сериал Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» получил дату премьеры
Князь Тьмы Юрий Колокольников организует апокалипсис в трейлере сериала «Конец света»
19 сентября 2022
Долгожданный скачок во времени: вышел трейлер шестой серии «Дома Дракона»
Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи
Саундтрек Москвы: вышел трейлер документального фильма «Город музыки»
Кейт Уинслет госпитализирована после падения во время съемок фильма «Ли» в Хорватии
Детективный сериал «Русалки»: сюжет, актеры, где проходили съемки
Сегодня на ТНТ стартует сериал Иды Галич «Капельник»
Трилогия «Х»: режиссер Тай Уэст объяснил, почему у Пэрл и Максин одинаковая внешность
В середине 2000-х кинокомпания New Line Cinema забраковала фильм о Железном человеке
О чем британский сериал «Голяк»?
Вернер Херцог исследует тайны мозга в трейлере документального фильма «Театр мысли»
Деми Мур получила роль во втором сезоне сериала «Вражда»
Сериал «Стая» с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым: сюжет и отзывы
Бри Ларсон раскрыла имя своей героини из «Форсажа 10»
Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор снялась в шпионском триллере «Наследие»
Третья часть «Супер Майка» обзавелась датой премьеры
Появились новые кадры из психологического триллера «Чудо» с Флоренс Пью
В российский прокат вышла французская драма «Брат и сестра» с Марион Котийяр
Студия Sony перенесла релизы «Мадам «Паутины», «Крэйвена-охотника» и «Гарфилда»
«Фабельманы» Стивена Спилберга получили приз зрительских симпатий на фестивале в Торонто
Режиссер Пол Гринграсс экранизирует свежий роман Стивена Кинга «Сказка»
Молодой актер оказывается в адской западне в трейлере фильма ужасов «Мастерская дьявола»
Орландо Блум сыграет с Дэвидом Харбором в экранизации видеоигры Gran Turismo
В разработку запущена новая часть «Парня-каратиста» — фильм выйдет в 2024 году
Лучший спин-офф «Звездных войн»: появились первые отзывы о сериале «Андор»
Вуди Аллен объявил о завершении карьеры в кино
18 сентября 2022
Вышел первый трейлер сериала Райана Мерфи «Монстр» о серийном убийце Джеффри Дамере
Студия Warner Bros готовит сиквел «Константина» с Киану Ривзом
Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах
17 сентября 2022
Не для слабонервных: 5 фильмов, которые могут травмировать психику
16 сентября 2022
Французский режиссер Абель Ланзак готовит сериал по «Илиаде» и «Одиссее» Гомера
«Дом Дракона»: актриса Милли Олкок рассказала о чувствах Рейниры к Деймону и Кристону
По словам Нормана Ридуса, спин-офф «Ходячих мертвецов» о Дэриле во всем будет «другим»
Журналистка Хилари Суэнк расследует серию преступлений в трейлере сериала Alaska Daily
Леонардо ДиКаприо может сыграть в потенциальном третьем сезоне «Игры в кальмара»
В фильме «Вилли Вонка» у Тимоти Шаламе будет семь музыкальных номеров
KION анонсировал цифровую премьеру мистического триллера «Ночной режим»
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы
Джеймс Марсден сыграет в судебном комедийном сериале в духе «Бората» и «Кто есть Америка?»
По данным аналитиков, сериалу «Песочный человек» грозит закрытие
Зои Салдана влюбляется в сицилианского повара в трейлере сериала «Вкус к жизни»
Сэди Синк переживает утрату и обретает любовь в трейлере мелодрамы «Дорогая Зои»
Пребывающий в тюрьме Михаил Ефремов снял короткометражный фильм «Переоценка ценностей»
Любовь и творчество в Нью-Йорке: о чем анимационный сериал «Энтергалактик»
Российская криминальная комедия «Экспресс»: сюжет и отзывы
Флориан Зеллер снимет сериал по пьесе «Трилогия братьев Леман»
К выходу в прокат готовится якутская драма «Нуучча»
Вышел новый трейлер фильма Пак Чхан-ука «Решение уйти»
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры
Реге-Жан Пейдж и Глен Пауэлл сыграют в сериале о Бутче Кэссиди и Сандэнсе Киде
Стало известно, когда выйдут ремейк «Белоснежки», приквел «Короля Льва» и «Головоломка 2»
Бобби Каннавале, Роберт Де Ниро и Роуз Бирн сыграют в комедии «Неподобающее поведение»
О судебном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд сняли художественный фильм
Наоми Аки воплощает Уитни Хьюстон в первом трейлере байопика I Wanna Dance With Somebody
Студия Amazon готовит сериал «Бегущий по лезвию 2099»
15 сентября 2022
Джейден Мартелл получает сообщения с того света в трейлере хоррора «Телефон мистера Харригана»
По словам База Лурмана, чтобы смонтировать расширенную версию «Элвиса», нужно полгода
Режиссер хоррора «Варвар» мечтает снять спин-офф «Бэтмена»
Дэвид Харбор рассказал, чего ждать от фильма Marvel «Громовержцы»
Режиссер Джордан Пил ответил, ждать ли расширенную версию его нового фильма «Нет»
Тимоти Олифант сыграет в Зази Битц и Клэр Дэйнс в мини-сериале Стивена Содерберга «Замкнутый круг»
Снедаемый чувством вины мужчина отдается в руки каннибала в трейлере хоррора «Покорми меня»
7 фильмов, которые научат вас любить себя
Кража по-голливудски: вышел трейлер документального сериала о подростковой банде Bling Ring
Хью Лори призывает молиться о смерти в трейлере второго сезона комедийного сериала «Авеню 5»
Очаровательная Аня Тейлор-Джой и голодный Николас Холт: появился новый постер триллера «Меню»
Netflix выпустил трейлер семейного хоррора «Проклятие Бридж-Холлоу» с Марлоном Уайансом
Холли Бэйли в восторге, что тизер «Русалочки» доставил радость чернокожим девочкам
Комик Илья Соболев получил одну из ключевых ролей в сериале «Я — богиня»
Женский волейбол в моде: о чем сериал «Чайки» с Равшаной Курковой и Михаилом Пореченковым
Детективный сериал «Художник»: сюжет и актерский состав
Шестой сезон «Детства Шелдона»: дата премьеры и другие важные факты
«Андор»: о чем будет новый сериал из вселенной «Звездных войн»
Началось производство второго сезона сериала Halo
Женский взгляд: режиссер четвертой серии «Дома Дракона» рассказала, как снимались сцены секса
Злобный интернет-мем заставляет людей совершать страшные вещи в трейлере хоррора Grimcutty
Фильм Marvel «Мстители: Династия Канга» обзавелся сценаристом
Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть
Сэм Мендес считает, что следующий фильм о Джеймсе Бонде должна снять женщина
Майя Хоук хотела бы, чтобы ее героиня из «Очень странных дел» погибла в пятом сезоне
Фильм «Далласская афера» во главе с Мэттью МакКонахи не состоится
Второе пришествие куклы-убийцы: вышел трейлер второго сезона «Чаки»
Сбежавший каторжник Чарли Ханнэм находит пристанище в Бомбее в трейлере сериала «Шантарам»
Дэвид Харбор сыграет в экранизации гоночной видеоигры Gran Turismo
Netflix представил трейлер очередного фестиваля Tudum
14 сентября 2022
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона»
Пятый сезон «Кобры Кай» удерживает максимальный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Появились первые отзывы о комедийной драме «За пивом!» с Заком Эфроном
Аниме-сериал для взрослых «Киберпанк: Бегущие по краю» понравился зрителям
Педро Альмодовар покинул режиссерское кресло фильма во главе с Кейт Бланшетт
Продюсер «Очень странных дел» прокомментировал возможное возвращение Эдди Мансона
Звезда «Ривердэйла» Мэделин Петш сыграет в ремейке триллера «Незнакомцы»
За последние месяцы в России закрылись 6% кинотеатров
Триллер «Ноцебо» с Евой Грин получил дату релиза
Подошли к концу съемки сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Александрой Бортич
Вышел трейлер криминального триллера «Санкционированное зло»
После смерти Елизаветы II популярность сериала «Корона» выросла в несколько раз
Режиссер «Капитана Америки: Новый мировой порядок» рассказал, когда начнутся съемки
Звезда мультфильма «Русалочка» похвалила Холли Бэйли и предстоящий игровой ремейк
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели
Netflix выпустил трейлер триллера «Незнакомец» с Джоэлом Эдгертоном
Виктор Сухоруков получил роль в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Убийца в большом городе: Мелисса Баррера рассказала о своеобразии «Крика 6»
Хавьер Бардем обретает талантливого друга в отрывке из семейного фильма «Крокодил Лайл»
Режиссер Тай Уэст готовит фильм MaXXXine, который составит трилогию с хоррорами «Х» и «Перл»
Молодой актер Джейкоб Лофленд сыграет друга Артура Флека в «Джокере 2»
13 сентября 2022
KION объявил дату премьеры финального сезона сериала «Подслушано»
Роза Салазар: где еще снималась звезда сериала «Сезон свадеб»
Работая над фильмом «Вавилон», Дэмьен Шазелл вдохновлялся «Сладкой жизнью» и «Нэшвиллом»
Истоки всех известных сказок: вышел трейлер фэнтези «Школа добра и зла»
Кинозвезды Марго Робби и Брэд Питт веселятся и ругаются в безумном трейлере фильма «Вавилон»
Кит Харингтон поделился своими впечатлениями от «Дома Дракона»
Для Стивена Спилберга создание фильма «Фабельманы» стало способом «вернуть маму и папу»
«Ёлки 9» станут первым фильмом серии, в котором не будет Ивана Урганта и Сергея Светлакова
Брендан Фрейзер получил награду на кинофестивале в Торонто за роль в фильме «Кит»
Умер легендарный режиссер Жан-Люк Годар
Многочисленные персонажи фильма «Амстердам» получили персональные постеры
Стало известно, кто сыграет Элвиса Пресли и его жену в фильме Софии Копполы «Присцилла»
Зендея, «Наследники, «Тед Лассо»: объявлены победители премии «Эмми» 2022
Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события
В поисках библиотеки Ивана Грозного: вышел новый трейлер «Либереи: Охотники за сокровищами»
12 сентября 2022
Вайнона Райдер получила роль в семейном фильме «Дом с привидениями»
Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости
Стартовали съемки комедийного сериала «Американцы» по сценарию Василия Сигарева
Главный приз Венецианского фестиваля получил фильм «Вся красота и кровопролитие»
На D23 Expo показали отрывки из «Индианы Джонса 5» и «Аватара: Путь воды»
«Звездные войны»: вышли трейлер третьего сезона «Мандалорца» и финальный трейлер «Андора»
Завершились съемки третьего сезона «Ведьмака»
Сын Посейдона прибывает в лагерь для полубогов в тизере сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
Уорвик Дэвис и его друзья противостоят силам зла в трейлере фэнтезийного сериала «Уиллоу»
Студия Marvel показала первые проморолики «Марвелов», «Эхо» и «Железного Сердца»
Лучше, чем оригинал: появились первые отзывы о сиквеле «Достать ножи»
Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Джулия Луи-Дрейфус и другие сыграют в фильме Marvel «Громовержцы»
Сказочная жизнь Эми Адамс идет не по плану в трейлере «Зачарованной 2»
Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия
Происхождение сестер Сандерсон: вышел новый трейлер «Фокуса-покуса 2»
Мальчик влюбляется в кино первом трейлере фильма Стивена Спилберга «Фабельманы»
11 сентября 2022
Холли Бэйли поет из глубин океана в первом тизере игрового ремейка «Русалочки»
Ник Фьюри борется со скруллами в трейлере сериала Marvel «Секретное вторжение»
От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года
Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными
10 сентября 2022
Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях
Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн
9 сентября 2022
Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы
Лука Гуаданьино по-прежнему рассчитывает снять сиквел «Назови меня своим именем»
Когда ждать четвертый сезон сериала «Дылды»?
Что посмотреть на выходных: возвращение «Пиноккио», могучий Тор и приквел к хоррору «Дитя тьмы»
Появился новый трейлер российской исторической драмы «Сердце пармы»
Евгений Дятлов сыграет в детективном сериале «Медвежий угол»
Сериал «Химера» во главе с Александром Кузнецовым получил дату премьеры
Сериал «Рассказ служанки» продлен на шестой и заключительный сезон
Хлоя Грейс Морец видит антиутопическое будущее в трейлере сериала «Периферийные устройства»
Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы
В новом трейлере «Черного Адама» показали суперзлодея Саббака
Кейли Куоко путешествует во времени в трейлере ромкома «Знакомство с милашкой»
Звезда «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ сыграет в новом сериале из вселенной «Звездных войн»
Дэниэл Крэйг берется за решение новой загадки в первом трейлере сиквела «Достать ножи»
За кадром «Властелин колец: Кольца власти»: где и как снимали самый дорогой сериал в истории
8 сентября 2022
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии
Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши
Традиция стакана из «Старбакса» жива: в «Доме Дракона» допустили ужасный ляп
Помните «Остаться в живых»? Вот что стало с актерами из легендарного сериала
Валерия Астапова: биография и фильмография звезды сериала «Классная Катя»
Мини-сериал «Не твое дело»: сюжет и актерский состав
Создатели драмы «Недетский дом» инициируют программу в поддержку приемного родительства
Стартовали съемки сериала «Затаив дыхание» с Александрой Никифоровой
«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном получил новые постеры и синопсис
Александр Петров и Данила Козловский любят и страдают в трейлере сериала «Надвое»
Бенедикт Камбербэтч и Марк Стронг сыграют с Джоди Комер в фильме «Конец, с которого мы начинаем»
Настя Ивлеева бежит от бандитов и становится послушницей в трейлере сериала «Монастырь»
В российский прокат выходит интригующий фильм ужасов «Тихое озеро»
Джессика Честейн подозревает Эдди Редмэйна в убийствах в трейлере триллера «Добрый медбрат»
7 сентября 2022
Гарри Стайлс разбивает сердце Эмме Коррин в трейлере мелодрамы «Мой полицейский»
Брэд Питт и Марго Робби воплощают блеск старого Голливуда на первых кадрах из фильма «Вавилон»
Небывалый масштаб и высочайшие ставки: появился новый трейлер «Миссии: невыполнима 7»
Екатерина Кузнецова не появится во втором сезоне «Вампиров средней полосы»
Вышел новый трейлер фильма «Амстердам» с Кристианом Бэйлом, Марго Робби и другими звездами
Мини-сериал «Три девицы»: сюжет и актерский состав
7 душевных фильмов из детства, которые стоит пересмотреть всей семьей
Лили Джеймс переосмысляет свой подход к знакомствам в трейлере ромкома «При чем тут любовь?»
Майка Монро не чувствует себя собой в трейлере мистического триллера «Вторая половинка»
Кирнан Шипка сыграет с Дуэйном Джонсоном в рождественском фильме «Красный»
Киллер Антонио Бандерас рискует всем ради спасения девочки в трейлере боевика «Барракуда»
Девочка знакомится со своими внутренними демонами в трейлере мультфильма «Уэнделл и Уайлд»
Бойтесь своих желаний: 6 фильмов про опасность получить все и сразу
Мила Кунис утаивает свой страшный секрет в трейлере триллера «Счастливые девочки не умирают»
Юэль Киннаман и Николас Кейдж сыграют в психологическом триллере «Сочувствие дьяволу»
Дженнифер Лоуренс рассказала о своих двух выкидышах и раскритиковала Голливуд
Илон Маск обрушился с критикой на сериал «Кольца власти»: «Толкин в гробу переворачивается»
Претендент на «Оскар»: вышел трейлер драмы «Время Армагеддона» со звездным кастом
6 сентября 2022
Netflix представил трейлер экранизации «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка
В жизни еще интереснее: 5 реальных голливудских романов, которые срочно нужно экранизировать
«Рядовой Чээрин»: сюжет и актерский состав первого якутского фильма о войне
На канале ТНТ выйдет комедийный сериал Жоры Крыжовникова «Нина»
В Москве начались съемки мистического сериала «Дурная кровь»
Интенсивная борьба за Железный трон: вышел трейлер четвертой серии «Дома Дракона»
Прокатимся с ветерком: Киноафиша приглашает на показ французской комедии «Поехали!»
Стало известно, когда выйдет снятый на МКС фильм «Вызов»
Последствия лжи: появился отрывок из игрового ремейка «Пиноккио»
Сериал «Союз спасения. Время гнева» получил первый трейлер и дату релиза на KION
Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков
В сети появилось видеообращение Тома Круза, записанное на летящем самолете
Гарри Стайлс о своей кинокарьере: «Такое чувство, будто я понятия не имею, что делаю»
Фильм «Банши Инишерина» удостоился в Венеции 15-минутной стоячей овации
5 сентября 2022
Вышел трейлер шестого сезона аниме-сериала «Моя геройская академия»
Оно придет за тобой: 5 фильмов ужасов о древних проклятиях
О чем сериал «Дьявол в Огайо»?
KION анонсировал дату выхода второго сезона молодежного криминального сериала «Подслушано»
«Классная Катя»: о чем сериал и кто сыграл главные роли
Сериал «Любовь Советского Союза»: сюжет, актерский состав, где проходят съемки
За первый день в эфире дебютные серии «Колец власти» привлекли 25 млн зрителей
Завершились съемки спин-оффа «Бриджертонов» о королеве Шарлотте
В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам
В расширенной версии «Человека-паука: Нет пути домой» есть новая сцена с Сорвиголовой
Дженнифер Кулидж приглашает на Сицилию в проморолике второго сезона «Белого лотоса»
Гипнотическое действо в неоновом свете: вышел стильный тизер сериала «Ковбой из Копенгагена»
4 сентября 2022
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
Тони Коллетт и Анна Фэрис борются за наследство тетушки в трейлере комедии «Имущество»
Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь
3 сентября 2022
Стало известно, кто сыграет принца Уильяма и Кейт Миддлтон в шестом сезоне «Короны»
Тест: а ты заметил эти 10 важных отсылок в сериалах Marvel?
Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми
2 сентября 2022
Мужчина пытается раскрыть тайну своего зловещего двойника в трейлере хоррора «Посетитель»
Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку
Боб Оденкерк хочет сниматься в боевиках в духе ранних фильмов Джеки Чана
Фильм «Тар» с Кейт Бланшетт удостоился в Венеции 6-минутной стоячей овации
Ларс фон Триер рассказал, каково ему работать с болезнью Паркинсона
Появились кадры из байопика «Далиленд» с Беном Кингсли и Эзрой Миллером
Эмма Робертс сыграет в ромкоме о тусовщице, которой предстоит отправиться в космос
О чем новый фильм Netflix «Я был там» с Джорджем Маккэем?
Линдси Лохан снимтеся в ромкоме «Ирландское желание» от Netflix
Себастиан Стэн, Пит Дэвидсон, Сет Роген и Пол Дано сыграют в фильме «Глупые деньги»
Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки
Райан Джонсон и Lucasfilm по-прежнему планируют новую трилогию «Звездных войн»
Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале
Хелена Бонем Картер сыграет с Энтони Хопкинсом в драме о Холокосте «Одна жизнь»
Уиллем Дефо клянется застрелить Кристофа Вальца в трейлере вестерна «Умереть за доллар»
1 сентября 2022
Отчаянная Эмили Блант ищет возмездия в трейлере многосерийного вестерна «Англичанка»
Женская версия Пинхеда: появились первые кадры из перезапуска «Восставшего из ада»
Брендан Глисон пополнил актерский состав «Джокера 2»
Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи
Кузьма Котрелев: биография и карьера многообещающего актера
Стартовали съемки фильма «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом и Стивом Кареллом
Павел Прилучный и его друзья собираются карать женщин в трейлере комедии «Любовники»
Сериал «Рикошет» с Александром Устюговым: чего ждать от второго сезона
Звезда «Дома с прислугой» Нелл Тайгер Фри сыграет в приквеле «Омена»
Тимоти Шаламе рассказывает о своем необычном опыте в отрывке из фильма «Целиком и полностью»
Ана де Армас возмущена тем, что фильму «Блондинка» присвоили рейтинг 18+
Начались съемки второго сезона «Шершней»
Томас Джейн спасает молодежь от вампиров в трейлере комедийного хоррора «Убийцы»
Избалованная Валерия Астапова идет работать в школу в трейлере сериала «Классная Катя»
Рыцарь Бен Фостер совершает кровавые военные подвиги в «красном» трейлере «Средневековья»
Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин погружаются в питерский сюрреализм в трейлере сериала «1703»
Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября
Мигель Сапочник покидает пост шоураннера «Дома Дракона»
Шайа ЛаБаф получил роль в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы
Мультсериал «Харли Квинн» продлен на четвертый сезон
Рассел Кроу сыграет детектива с болезнью Альцгеймера в криминальном триллере «Спящее лихо»
Любимые детские персонажи устраивают резню в трейлере слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед»
Тест: на какой культовый фильм будет похожа ваша осень
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие
100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить