В 2018 году Мэттью Перри две недели пробыл в коме и едва не умер

Мэтью Перри, известный по роли Чендлера в культовом сериале «Друзья», рассказал, что чуть не умер в 2018 году в возрасте 49 лет после разрыва толстой кишки из-за чрезмерного употребления опиоидов. В интервью People актер подтвердил, что врачи считали его шансы на выживание минимальными:

«Врачи сказали моей семье, что вероятность того, что я выживу — всего 2%. Меня подключили к специальному аппарату, который полностью заменил функции сердца и легких. После этого я провел две недели в коме, пять месяцев в больнице, и еще девять месяцев ходил с калоприемником. Но каким-то чудом я остался жив. Обычно этого никто не выдерживает».

Перри уже давно открыто говорит о своей зависимости. Еще во времена съемок в «Друзьях» он принимал по 55 таблеток викодина в день:

«Я не знал, как остановиться. Если бы полицейские пришли ко мне домой и сказали, что упекут меня за решетку, если я снова приму препараты, то я бы не раздумывая начал собирать вещи в тюрьму, потому что знал бы, что не сдержусь. Моя зависимость прогрессировала: с возрастом она становилась все хуже и хуже».

Актер сказал, что его пристрастие к таблеткам привело его к 14 операциям на желудке, но пережитое помогло ему справится с зависимостью:

«У меня на теле есть много шрамов, напоминающих мне о том, что нужно держать себя в руках. После восстановления мой терапевт сказал мне: «В следующий раз, когда вы подумаете о таблетках, просто представьте, что будете носить калоприемник всю оставшуюся жизнь». От этих слов во мне будто открылось маленькое окошко, я пролез в него, и избавился от зависимости».

Более подробно о печальных событиях 2018 года Перри рассказал в своих мемуарах Friends, Lovers and the Big Terrible Thing («Друзья, любовники и большая ужасная вещь»). Книга выйдет в свет 1 ноября этого года.