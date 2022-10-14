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Киноафиша Новости Тайка Вайтити выступит режиссером сериала «Внутренний Чайнатаун»

Тайка Вайтити выступит режиссером сериала «Внутренний Чайнатаун»

14 октября 2022 13:35
Тайка Вайтити выступит режиссером сериала «Внутренний Чайнатаун»

Главную роль в комедийном детективе Hulu сыграет Джимми О. Ян.

Режиссер «Тора: Любовь и гром» Тайка Вайтити ухитрился вписать в свой плотный график еще один примечательный проект. По сведениям издания Variety, кинематографист договорился о постановке пилота многосерийного комедийного детектива «Внутренний Чайнатаун». Ведущую роль в сериале сыграет комик Джимми О. Ян («Силиконовая долина», «Космические силы»).

В центре сюжета окажется Уиллис Ву (Ян) — ничем не примечательный статист из полицейского процедурала «Черное и белое». Привыкший прозябать на вторых ролях как в жизни, так и на экране, он получает уникальный шанс стать главным героем своего собственного расследования. Волею судьбы протагонист случайно становится свидетелем убийства. После этого он решает самостоятельно распутать преступление и с головой погружается в криминальную жизнь Чайнатауна.

В основу проекта лег одноименный позапрошлогодний роман Чарльза Ю. Автор литературного первоисточника выступит шоураннером и исполнительным продюсером телеадаптации. Вместе с ним и Вайтити в производственную команду входят Дэн Лин, Линдси Либераторе, Элси Чой, Джефф Сколл, Миура Кайт и Гарретт Баш. В первом сезоне будет десять эпизодов.

Премьера шоу состоится на стриминговом сервисе Hulu.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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