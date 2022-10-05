В российский прокат выйдет отреставрированная версия «Летят журавли»

На следующей неделе в широкий российский прокат выйдет отреставрированная версия военной драмы Михаила Калатозова «Летят журавли» 1957 года.

Прокатом картины займется киноконцерн «Мосфильм» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция». Переиздание классики было покадрово отреставрировано и улучшено до современного разрешения 4К в специальных лабораториях «Мосфильма».

В основу сценария картины была положена пьеса Виктора Розова «Вечно живые». Фильм посвящен Борису и Веронике, молодой влюбленной паре. Они думают, что впереди их ждет светлое совместное будущее, но в один день им сообщают о нападении нацистской Германии на СССР. Борис одним из первых отправляется на фронт, и Вероника даже не успевает проститься с ним. Далее почти все действие фильма происходит в глубоком тылу, где героиня работает медсестрой в военном госпитале. В фильме показан не только героизм советских людей перед военной угрозой, но и их разрушенные судьбы, искалеченные тела и разбитые планы на будущее.

Главные роли исполнили Татьяна Самойлова, для которой роль в фильме Калатозова стала второй в карьере, и Алексей Баталов, позже ставший большой звездой советского и российского кино.

«Летят журавли» — единственный советский фильм, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Также он получил номинацию в категории «Лучший фильм года» от киноакадемии Великобритании.

Премьера отреставрированной версии «Летят журавли» состоится 13 октября.