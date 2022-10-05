Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Умереть за доллар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В российский прокат выйдет отреставрированная версия «Летят журавли»

В российский прокат выйдет отреставрированная версия «Летят журавли»

5 октября 2022 14:23
В российский прокат выйдет отреставрированная версия «Летят журавли»

Классика советского кино была улучшена до разрешения 4К.

На следующей неделе в широкий российский прокат выйдет отреставрированная версия военной драмы Михаила Калатозова «Летят журавли» 1957 года.

Прокатом картины займется киноконцерн «Мосфильм» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция». Переиздание классики было покадрово отреставрировано и улучшено до современного разрешения 4К в специальных лабораториях «Мосфильма».

В основу сценария картины была положена пьеса Виктора Розова «Вечно живые». Фильм посвящен Борису и Веронике, молодой влюбленной паре. Они думают, что впереди их ждет светлое совместное будущее, но в один день им сообщают о нападении нацистской Германии на СССР. Борис одним из первых отправляется на фронт, и Вероника даже не успевает проститься с ним. Далее почти все действие фильма происходит в глубоком тылу, где героиня работает медсестрой в военном госпитале. В фильме показан не только героизм советских людей перед военной угрозой, но и их разрушенные судьбы, искалеченные тела и разбитые планы на будущее.

Главные роли исполнили Татьяна Самойлова, для которой роль в фильме Калатозова стала второй в карьере, и Алексей Баталов, позже ставший большой звездой советского и российского кино.

«Летят журавли» — единственный советский фильм, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Также он получил номинацию в категории «Лучший фильм года» от киноакадемии Великобритании.

Премьера отреставрированной версии «Летят журавли» состоится 13 октября.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Читать далее 6 октября 2022
Тест: какой ты вампир из кино? Тест: какой ты вампир из кино? Читать далее 6 октября 2022
Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Читать далее 5 октября 2022
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Читать далее 2 октября 2022
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана 9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Читать далее 1 октября 2022
От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет Читать далее 3 октября 2022
Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Читать далее 4 октября 2022
Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Читать далее 3 октября 2022
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Читать далее 6 октября 2022
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» 11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» Читать далее 3 октября 2022
Related video