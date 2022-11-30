Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за ноябрь 2022 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 ноября 2022
Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас?
Британский детективный сериал «Мисс Скарлет и Герцог» продлен на четвертый сезон
Глава телевизионного отделения Warner Bros видит большой потенциал в сериале по «Гарри Поттеру»
Алина Алексеева призывает верить в чудеса в трейлере новогоднего фильма «Ёлки-иголки»
Сериал «Банды Лондона» продлен на третий сезон
В ходе трансляции «Оскара» 2023 будут представлены победители во всех 23-х категориях
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков
Николас Кейдж сравнил свой предстоящий фильм «Собиратель душ» с извращенным «Пиноккио»
Антонио Бандерас рассказал о своем персонаже из «Индианы Джонса 5»
Томас Сэнгстер исполнит главную роль в сериале «Коварный ловкач»
Дженнифер Грей рассказала, чего ждать от сиквела «Грязных танцев»
Джо Пеши признался, что трюк с огнем из «Одного дома 2» обернулся для него «серьезными ожогами»
Сэмюэл Л Джексон не согласен с Квентином Тарантино, что среди актеров Marvel нет звезд
Звезда «Вавилона» Диего Калва раскритиковал сериал «Нарко: Мексика» за «обилие лжи»
Disney+ выпустил трейлер мультфильма «Ночь в музее: Камунра снова восстает»
Майлз Теллер претендует на главную роль в сериале по фантастическому роману «Нейромант»
Сериал «Уэнсдэй» набрал рекордное количество просмотренных часов за первую неделю на Netflix
Обычный роботяга из Уфы становится звездой в тизере комедийной драмы «Юра дворник»
Эд Хелмс сыграет с Дженнифер Гарнер в комедии Netflix об обмене телами
В разработку запущено переосмысление классики американского кино «Беспечный ездок»
Французская кинокомпания Pathé возвращается на российский рынок
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале
Неуклюжий парень портит жизнь Марии Бакаловой и ее жениху в трейлере комедии «Медовый месяц»
Пол Томас Андерсон приступит к съемкам своего нового фильма летом 2023 года
Усатый водопроводчик спасает мир в трейлере мультфильма «Супербратья Марио»
Вышел трейлер фильма «Когда ты закончишь спасать мир» с Джулианной Мур и Финном Вулфхардом
29 ноября 2022
Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака?
В разработке находится многосерийная адаптация фильма «Шоколад»
Тайлер Перри снимет четыре фильма для Amazon
Студия Lucasfilm вскоре поделится новостями о сериале «Мандалорец» и других своих проектах
Гринч убивает на Рождество в трейлере пародийного хоррора «Злюка»
Молодой оперативник попадает в ОПУ в трейлере комедийного сериала «Я слежу за тобой»
Появились постеры ожидаемых фильмов «Кокаиновый медведь» и «Стук в дверь»
О чем мини-сериал «Столичная штучка» с Аглаей Шиловской и Александром Устюговым
Джеймс Ганн выстроит единую киновселенную DC, но некоторые проекты будут автономными
Джеймс МакЭвой поделился мнением, почему франшиза «Люди Икс» завершилась не лучшим образом
Финальный сезон сериала «Жуки» стартует на ТНТ 5 декабря
«Убить Билла» по-индонезийски: вышел трейлер комедийного боевика «Большая четверка»
Кевин Спейси получил роль в британском инди-триллере
Netflix выпустил трейлер турецкого ромкома «Частные уроки»
Появился первый кадр с Джессикой Лэнг и Эдом Харрисом из фильма «Долгий день уходит в ночь»
Хелена Бонем Картер раскритиковала культуру отмены, а также поддержала Джоан Роулинг
Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее
Главным победителем кинопремии «Готэм» 2022 стал фильм «Всё везде и сразу»
Фильм «Сердце пармы» стал рекордсменом российского проката
По данным инсайдеров, сериал «Ведьмак» получит спин-офф под названием «Крысы»
Скарлетт Йоханссон снимется в мини-сериале по роману писателя Джона Катценбаха
В России третий сезон «Королевства» Ларса фон Триера выйдет на Okko и «Кинопоиске»
Безумие и декаданс в Голливуде: появился новый трейлер «Вавилона» Дэмьена Шазелла
28 ноября 2022
Сегодня на канале НТВ стартует пятый сезон сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко
Сериал «С нуля»: сюжет и актерский состав
Создатели «Винни Пуха: Кровь и мед» готовят хоррор-версию «Бемби»
О чем сериал «Аксентьев» с Евгением Серзиным?
На ТНТ стартует второй сезон сериала «Игра на выживание»
Юрий Стоянов берет под опеку девочку в трейлере второго сезона «Вампиров средней полосы»
Завершились съемки многосерийного приквела «Третьего лишнего»
Продюсер «Черной Пантеры 2» объяснил, почему невозможен сольный фильм о Нэморе
Харрисон Форд и Хелен Миррен сражаются за свою землю в трейлере сериала «1923»
Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева
В разработке находится художественный фильм о группе «Иванушки International»
Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» собрал в ограниченном прокате впечатляющие $15 млн
Антонио Бандерас считает, что главную роль в перезапуске «Зорро» мог бы сыграть Том Холланд
27 ноября 2022
Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть?
26 ноября 2022
7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов
25 ноября 2022
Эдвард Нортон начинает игру и обещает победителю iPad в новом отрывке из сиквела «Достать ножи»
Пользователь Reddit создал портреты персонажей «Гарри Поттера» в стиле средневековой Японии
Amazon планирует ежегодно тратить около $1 млрд на создание фильмов для театрального проката
Стартовало производство второго сезона сериала «Оффлайн» во главе с Никитой Ефремовым
Братья Руссо спродюсируют мини-сериал о криптобирже FTX
В российский прокат вышла классическая комедия Марка Захарова «Формула любви»
Шоураннеры сериала «Уэнсдэй» хотели бы выпустить второй сезон
Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики»
Фильм «Целиком и полностью» получил «свежий» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
В разработку запущена немецкая версия сериала «Эйфория»
Крис Хемсворт хочет, чтобы потенциальный «Тор 5» отличался от предшественников
Четвертый сезон «Ты» получил новую дату релиза на Netflix
Новый мультфильм Disney «Странный мир» безнадежно провалился в прокате
Появились новые кадры из сиквела «Достать ножи» с акцентом на нарядах главных героев
Джеймс Кэмерон рассказал, что идея «Аватара» восходит ко сну, который приснился ему в 19 лет
Канал СТС выпустит многосерийное продолжение мультфильма «Финник»
В прокат вышел отечественный хоррор «Сестры» с Ириной Старшенбаум
Мэгги и Ниган отправляются на Манхэттен в первом тизере сериала «Остров мертвецов»
Приключения Харрисона Форда и Фиби Уоллер-Бридж: появились новые кадры из «Индианы Джонса 5»
Хитовому сериалу «Монастырь» отказали в театральном прокате
Авторитетные СМИ опровергли информацию о возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья
24 ноября 2022
Звезда «Аббатства Даунтон» и «Джентльменов» Мишель Докери сыграет в драме «Этот город»
«Аватару: Путь воды» предсказывают солидный старт в американском прокате
Марго Робби отметила схожесть «Вавилона» и «Волка с Уолл-стрит»
Сценарий «Фуриосы» одновременно захватил и сбил Криса Хемсворта с толку
Диего Луна рассказал о сцене из сериала «Андор», которая растрогала его до слез во время съемок
Мать спасает своих детей от родового проклятья в трейлере российского фильма ужасов «Медея»
Найдите Адама Драйвера и Грету Гервиг: появился постер фильма «Белый шум» в стиле «Где Уолли?»
Режиссер Чад Стахелски назвал три любопытных источника, к которым восходит «Джон Уик 4»
Райан Джонсон планирует взяться за сценарий «Достать ножи 3» после Нового года
Производство фильма Алексея Германа — младшего «Воздух» перешло на стадию озвучения
Создатели сериала «1899» планируют выпустить три сезона
Появились первые кадры с Идрисом Эльбой из полнометражного фильма «Лютер»
Педро Паскаль и Белла Рэмси пересекают пустошь на постере сериала «Одни из нас»
«Ходячие мертвецы»: история Рика и Мишон завершится в предстоящем сольном спин-оффе
Третья часть «Супер Майка» закончится 30-минутным танцевальным номером
Фанаты «Звездных войн» в восторге от финала первого сезона сериала «Андор»
Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина в праздничном фильме ТНТ «СамоИрония судьбы»
В Москве начались съемки исторического сериала «Плевако» во главе с Сергеем Безруковым
Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр
Создатели байопика о Петре I собираются снять серию фильмов о российских правителях
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской
Девушка в синем жаждет мести в новом трейлере мини-сериала «Ковбой из Копенгагена»
В прокат выходит любопытный отечественный триллер о деньгах и любви «Физфак»
Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I»
23 ноября 2022
В российский прокат выходит документальный фильм о королеве Елизавете II
Леонардо ДиКаприо едва не лишился роли в «Титанике» из-за отказа проходить пробы
В сети появились первые десять минут фильма DC «Черный Адам»
Режиссер Джеймс Ганн опубликовал список песен из праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»
Netflix выпустил проморолик экспериментального сериала «Калейдоскоп»
Снимая «Целиком и полностью», режиссер Лука Гуаданьино консультировался с патологоанатомом
Стартовали съемки сериала «Дюна: Сестричество»
Всего лишь один срыв: режиссер сериала «Монастырь» похвалил Настю Ивлееву за профессионализм
Стивен Спилберг получит почетную награду на следующем Берлинском кинофестивале
«Всё везде и сразу» лидирует по количеству номинаций на премию «Независимый дух» 2023
В сиквеле «Человека-паука: Через вселенные» будет шесть разных визуальных стилей
Уилл Феррелл рассказал, чего ожидать от фильма Греты Гервиг «Барби»
Франсуа Озон опубликовал первый кадр из своего нового фильма «Мое преступление»
«Смертельная расплата»: Кристофер МакКуорри объяснил смысл подзаголовка «Миссии: невыполнима 7»
В Италии начались съемки библейской комедии с Омаром Си и Лакитом Стэнфилдом
Квентин Тарантино посетовал на «марвелизацию» Голливуда и отсутствие настоящих кинозвезд
Марк Эйдельштейн: биография и карьера многообещающего актера из сериала «Монастырь»
Ремейк знаменитого фильма с Пьером Ришаром: вышел дублированный трейлер комедии «Новая игрушка»
Странные супергерои спасают мир в новом трейлере четвертого сезона «Рокового патруля»
Веселый и душевный: появились первые отзывы о рождественском спецвыпуске «Стражей Галактики»
Сатанисты собираются клонировать Иисуса в трейлере мистического триллера «Заговор дьявола»
Адам Драйвер и Грета Гервиг боятся смерти в трейлере экранизации романа «Белый шум»
Федор Добронравов готовится встречать важного гостя в трейлере «Ёлок 9»
22 ноября 2022
Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место?
Завершились съемки нового фильма Тодда Хейнса с Натали Портман и Джулианной Мур
Гильермо дель Торо встал на защиту фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бардо»
Джеймс Кэмерон назвал продолжение «Аватара» «худшим бизнес-проектом в истории кино»
Вместо Летишии Райт новой Черной Пантерой в MCU могли стать М’Баку и Накия
Причиной смерти Брюса Ли могло стать чрезмерное потребление воды
Опровержение
Вышел тизер-трейлер второго сезона сериала «Территория»
Опубликованы первые кадры из фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный»
В финале «Ходячих мертвецов» объяснили, почему Дэрил Диксон отправляется во Францию
Пол Радд сходится лицом к лицу с Джонатаном Мэйджерсом на новом кадре из «Человека-муравья 3»
Чарли Кокс предстал в образе агента британской разведки на новых кадрах из сериала «Госизмена»
Съемки второго сезона «Андора» продлятся почти год
Второй сезон «Викингов: Вальхалла» получил дату премьеры
Дикий Голливуд: вышел новый проморолик фильма «Вавилон» с Марго Робби и Брэдом Питтом
В «Индиане Джонсе 5» Харрисон Форд будет омоложен с помощью новой цифровой технологии
Netflix опубликовал постеры с главными героями детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица»
По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе
Свои не подкачали: подборка российских сериалов
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым
За реваншем на край земли
Появился первый кадр с Фиби Уоллер-Бридж из «Индианы Джонса 5»
Генеральная репетиция Нового года: Киноафиша приглашает на показ фильма «Ёлки 9»
Джейден Мартелл сыграет с Николасом Кейджем в экшен-триллере о выживании «Песок и камни»
Сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой стал рекордсменом «Яндекс.Плюса»
До премьеры меньше месяца: вышел новый захватывающий трейлер «Аватара: Путь воды»
Анжелика Хьюстон сыграет в спин-оффе «Джона Уика» под названием «Балерина»
Перезапуск «Блэйда» обрел новых режиссера и сценариста
21 ноября 2022
Церемония «Оскар» 2023 обойдется без каких-либо кардинальных изменений
В нереализованном сиквеле «Брюса Всемогущего» герой Джима Керри должен был стать Сатаной
В производство запущена четвертая часть корейской серии фильмов «Криминальный город»
Бела Тарр прокомментировал свой уход из кино и деятельность в качестве преподавателя
Корпорацию Disney вновь возглавит Боб Айгер
Вышел трейлер шведского детективного сериала «Свен Гьерсон Агаты Кристи»
Перезапуском «Побега из Нью-Йорка» займутся создатели нового «Крика»
Остин Батлер поделился впечатлениями от съемок в «Дюне 2»
Netflix выпустил тизер хоррор-аниме «Дзюндзи Ито: Маньяк»
Компаньонку Доктора Кто в исполнении Шути Гатвы сыграет Милли Гибсон
Анонсированный сериал «Авалон» во главе с Нив Кэмпбелл не состоится
Верните мне мой 2008: киноклуб Киноафиши приглашает на ностальгическую «Ночь кино»
Джеймс Ганн высказался о прощании с Marvel и планах на киновселенную DC
Квентин Тарантино объяснил, почему его десятый фильм станет для него последним
Warner Bros Animation готовит мультфильм по книге Джорджа Мартина «Ледяной дракон»
Кто убил Санту? Вышел трейлер комедийного детектива «В городе убийств»
«Сердце пармы»: как снимался главный российский блокбастер года
У сиквела «Человека из стали» пока нет ни сценариста, ни режиссера
У Криса Хемсворта обнаружили склонность к болезни Альцгеймера
Свет сильнее тьмы: 6 сериалов о том, как добро побеждает зло
Гари Олдман готов завершить актерскую карьеру по окончании сериала «Медленные лошади»
Сериал «Белый лотос» продлен на третий сезон
Райан Рейнольдс планировал снять рождественский фильм о Дэдпуле
Критики сдержанно приняли сериал Тима Бертон «Уэнсдэй»
Появились первые кадры из «Индианы Джонса 5»
20 ноября 2022
Тест: кто ты из семейки Аддамс?
Превзошли ожидания: 5 ремейков, которые оказались не хуже оригиналов
19 ноября 2022
Не смотрите с родителями: 5 сериалов, которые откровенно говорят о сексуальной жизни
18 ноября 2022
Вышел трейлер мультфильма DC «Легион супергероев»
Хирокадзу Корээда готовит новый фильм, снятый в родной Японии
Полнометражный сиквел сериала «Беспринципные» обрел дату релиза
Ченнинг Татум сыграет в новом фильме Дэвида Литча
В начале декабря Москве впервые пройдет фестиваль авторского кино «Зимний»
Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой
Дебора Энн Уолл не вернется к роли Карен Пейдж в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»
Боссы студии Universal уже помышляют о сиквеле предстоящего фильма ужасов «М3ГАН»
Спайк Ли снимет драму о студентах военного колледжа для будущих офицеров
Согласно опросу Fandom, поклонники Marvel подустали от нескончаемого потока контента
Девочка-подросток разыскивает свою мать в трейлере скринлайф-триллера «Пропавшая без вести»
Amazon заказал ряд сериалов о персонажах Marvel, права на которых принадлежат Sony
Педро Паскаль и другие артисты сыграют в комедии ошибок «Незваный гость»
Брайан Крэнстон против криминального босса: вышел трейлер второго сезона сериала «Ваша честь»
Легендарные актрисы Голливуда отправляются на Супербоул в трейлере комедии «80 для Брэди»
Бюджет «Форсажа 10» увеличился до баснословных $340 млн
Бескомпромиссный полицейский выслеживает маньяка в трейлере российского сериала «Замерзшие»
Фильм «Батя» продолжится за счет многосерийного сиквела и полнометражного спин-оффа
Огонь знакомится с водой в трейлере нового оригинального мультфильма Pixar «Стихии»
Второй сезон «Вампиров средней полосы» получил точную дату премьеры
Ковбой Николас Кейдж учит свою 12-летнюю дочь стрелять в трейлере вестерна The Old Way
Вор Уиллем Дефо оказывается в смертельной западне в трейлере интригующего триллера «Внутри»
Брэдли Купер исполнит заглавную роль в фильме Стивена Спилберга «Буллитт»
17 ноября 2022
Лили-Роуз Депп объяснила, почему не высказывается о скандалах своего отца Джонни Деппа
Кинокомпания Warner Bros запретит российским каналам показывать свои фильмы
В мини-сериале «Ведьмак: Происхождение» появится трубадур Лютик
Аня Тейлор-Джой охарактеризовала «Фуриосу» как свой самый «грязный» и «кровавый» фильм
Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией видеоигры Streets of Rage
Третий сезон «Большой маленькой лжи» не состоится из-за смерти режиссера Жан-Марка Валле
Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами
Тимоти Шаламе сообщил, что байопик о Бобе Дилане по-прежнему актуален
Сериал «Постановка» с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином получит третий сезон
По данным СМИ, Bubble Studios готовит продолжение «Майора Грома: Чумной Доктор»
Педро Паскаль и другие артисты сыграют в фильме от создателей «Капитана Марвел»
Киану Ривз снимется в новом фильме Джоны Хилла
Звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн исполнит ведущую роль в «Тихом месте: День первый»
Под звуки «Силы любви»: вышел новый трейлер «Зачарованной 2»
Молодая актриса Кэйли Спэни договаривается о ведущей роли в новой части «Чужого»
Неопытный юрист Ной Сентинео начинает работать на ЦРУ в трейлере сериала «Рекрут»
KION представил трейлер документального фильма «Пелевин»
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание»
Скорбящая о дочери мать соблазняется местью в трейлере рождественского триллера «Извинение»
Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы
В следующем году Квентин Тарантино собирается снять сериал из восьми эпизодов
Кристен Стюарт экранизирует книгу «Хронология воды», главную роль сыграет Имоджен Путс
Уилл Смит стремится избавиться от оков рабства в новом трейлере драмы «Освобождение»
16 ноября 2022
От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года
Брошенная девушка знакомится с Джастином Лонгом в трейлере ромкома «Рождество с Кэмпбеллами»
Зоя Бербер конфликтует с Романом Курцыным в трейлере комедии «Тайный Санта»
В московском кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара
Подошли к концу съемки масштабного роуд-муви «Поехавшая» во главе с Ольгой Лерман
Начались съемки сериала «Цербер» с Кириллом Кяро и Евгением Цыгановым
Рейтинг второго сезона «Чаки» на Rotten Tomatoes оказался самым высоким среди всех частей франшизы
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер сыграет в сериале «Основано на реальных событиях»
После выхода «Волка с Уолл-стрит» Марго Робби помышляла об уходе из кино
Сериал «Правдивая ложь» получил дату премьеры
Кайл Чандлер и Гленн Клоуз пополнили каст экшен-комедии «Снова в деле»
Анджела Бассетт изначально была против того, как сложилась судьба ее героини из «Черной Пантеры 2»
Сериал «Охотники» с Аль Пачино завершится вторым сезоном
«Прощай навсегда»: что нужно помнить перед просмотром финального сезона
Затраты на создание фильма «Чебурашка» возросли до 850 млн рублей
Третий сезон «Засланца из космоса» урезан до восьми эпизодов
Warner Bros обещает единое и целостное будущее киновселенной DC
Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер
Завершились съемки российского комедийного сериала «Сексоголики»
Disney готовит третью часть «Дневников принцессы»
Появился первый кадр с Эммой Робертс из фильма «Космический кадет»
В поисках волшебной звезды: вышел новый трейлер мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание»
Рэйф Файнс готов вернуться к роли Волан-де-Морта в новых фильмах о Гарри Поттере
Ченнинг Татум и Сальма Хайек устраивают стриптиз-шоу в трейлере «Супер Майка: Последний танец»
15 ноября 2022
Кейт Уинслет конфликтует со своей дочерью в трейлере новой части антологии «Я существую»
В разработку запущен сиквел индийского кассового хита «RRR: Рядом ревет революция»
Эмили Блант не нравится ярлык «сильный женский персонаж»
Подросток угоняет авто с Оливией Колман и ее ребенком в трейлере комедийной драмы «Радостная поездка»
Вышел трейлер документального сериала о карьере и наследии Шакила О’Нила
Наталия Орейро снимется в российском фильме «Письмо Деду Морозу»
Крис Хемсворт испытывает свои тело и дух на прочность в трейлере реалити-сериала «Без границ»
Трейлер «Индианы Джонса 5» должен выйти в ближайшие недели
Сет Роген сыграет в комедийном сериале о киноиндустрии
Светлана Ефремова получила роль в фантастическом сериале «Ради всего человечества»
Пара авантюристов задумывает похитить ценную картину в трейлере комедии «Венеция на рассвете»
Мнения разделились: доступны первые отзывы о фильме Дэмьена Шазелла «Вавилон»
Режиссер Френсис Лоуренс поделился новостями об экранизации видеоигры BioShock
Сильвестр Сталлоне признал, что в 1980-х он враждовал с Арнольдом Шварценеггером
Семейная документалистика: вышел трейлер фильма Роберта Дауни — младшего о своем отце
Впереди кульминация: создатели «Очень странных дел» рассказали о работе над финалом сериала
Слух: Warner Bros планирует экранизировать пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя»
От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов
Грета Гервиг может снять два новых фильма по книжному циклу «Хроники Нарнии»
Режиссер «Игры в имитацию» поставит фильм об инвалиде, который стал звездой в мире геймеров
Российские продюсеры готовят фильм «Стальное сердце» о киборге Илье Муромце
Оливия Колман переживает радость, онемение и отчаяние в новом трейлере «Империи света»
Марго Робби сообщила, что ее спин-офф «Пиратов Карибского моря» не состоится
14 ноября 2022
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера»
Российский хоррор в духе «Солнцестояния»: вышел трейлер фильма «Омут»
Гильермо дель Торо уже строит планы на второй сезон своей антологии «Кабинет редкостей»
Лора Дерн уговорила Дэвида Линча сыграть в фильме «Фабельманы»
Дэйв Батиста хотел бы сняться в экранизации видеоигры Gears of War
Линдси Лохан ответила, готова ли она сняться в сиквелах «Чумовой пятницы» и «Дрянных девчонок»
Режиссер Френсис Лоуренс рассказал, каким образом был запущен сиквел «Константина»
Зима приближается: киностудия Лендок и Киноклуб приглашают на показ самого холодного фильма
Аня Тейлор-Джой отказалась от предложения Disney ради съемок в «Ведьме»
Жюли Дельпи снимет комедию о сирийских беженцах во Франции
Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингхэм сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Каскадер»
Девушка ищет себе идеального парня в трейлере комедийного сериала «Ненавижу Рождество»
Эллен Помпео попрощается с сериалом «Анатомия страсти» в феврале
Вышел трейлер сериала «Лживая взрослая жизнь» по одноименному роману Элены Ферранте
Тейлор Расселл хочет съесть свою подругу в новом отрывке из фильма «Целиком и полностью»
За первые выходные в прокате «Черная Пантера: Ваканда навсегда» собрала $330 млн
Фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович» завоевал главный приз кинофестиваля в Палермо
Начались съемки фильма по гоночной видеоигре Gran Turismo
Netflix представил трейлер второй части сериала «Бумажный дом: Корея»
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel
Морган Фриман рассказывает о становлении мироздания в трейлере сериала «История Вселенной»
Студии Lucasfilm и Ghibli выпустили короткометражный мультфильм о Малыше Йоде
В производство запущен документальный фильм о Дите фон Тиз
Экранизация романа Евгения Замятина «Мы» лишилась даты выхода в России
Харрисон Форд и Хелен Миррен защищают свою землю в первом тизере сериала «1923»
Появился первый трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского»
13 ноября 2022
Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC
12 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов
11 ноября 2022
Линдси Лохан выразила желание сняться в фильме Marvel
Полнометражные мультфильмы «Аватар: Легенда об Аанге» и «Губка Боб» получили даты релиза
Шоураннер «Короля Талсы» обещает, что зрители увидят Сильвестра Сталлоне с новой стороны
Появился первый кадр с Кейт Уинслет из новой части антологии «Я существую»
«Пацаны»: Сет Роген заинтересован в создании второго сезона мультсериала «Осатанелые»
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести
К выходу готовится документальный фильм о жизни и карьере Кристины Агилеры
Исписанные тетради, Моцарт и Сальери: как снимали сериал «Переговорщик» от создателей «Хрустального»
Инсайдер сообщает, что Том Холланд подписал контракт еще на одну трилогию о Человеке-пауке
Режиссер «Аэроплана» считает, что Голливуд «разрушает комедию»
В «Крике 6» будут отсылки к Сидни Прескотт: «По ней скучают, ее не хватает»
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России
После «Стеклянной луковицы» Райан Джонсон открыт к созданию новых сиквелов «Достать ножи»
Netflix выпустил трейлер анимационного сериала «Dragon Age: Искупление»
Джеффри Райт снялся в фильме по роману Персиваля Эверетта «Уничтожение»
Злобный скряга встречает трех призраков в трейлере анимационного мюзикла «Скрудж»
Сериал «Пингвин» будет связующим звеном между «Бэтменом» и «Бэтменом 2»
В разработку запущена многосерийная адаптация фильма Джорджа Клуни «Доброй ночи и удачи»
Сандра О и другие артисты сыграют с Робертом Дауни — младшим в мини-сериале «Сочувствующий»
Без Генри Кавилла, но с Мишель Йео: вышел трейлер мини-сериала «Ведьмак: Происхождение»
Киану Ривз орудует нунчаками, топором и пистолетами в полноценном трейлере «Джона Уика 4»
10 ноября 2022
По слухам, тестовые показы «Индианы Джонса 5» обернулись провалом
На стриминге стартовал российский фантастический сериал «Суперпозиция»
Видео: звезды «Достать ножи: Стеклянная луковица» смотрят и комментируют трейлер фильма
Дэниэлу Крэйгу больше понравилось сниматься в «Достать ножи», чем в фильмах о Джеймсе Бонде
В прокат выходит драматический триллер на тему мусульманства «Заговор в Каире»
В прокате стартует фантастический триллер «Земун» во главе с Евгением Ткачуком
Ждать ли триквел? Райан Куглер и Кевин Файги прокомментировали будущее «Черной Пантеры»
Создатель «Клуба Винкс» инвестирует $100 млн в полнометражный фильм в рамках своей франшизы
Многосерийный приквел дилогии «Оно» обрел шоураннеров
Стивен Спилберг обрушился с критикой в адрес стриминговых сервисов
Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз сыграет в сериале «Сообщник»
Netflix выпустит рождественский спецвыпуск «Босса-молокососа» — доступен трейлер
Звезда «Викингов» Трэвис Фиммел получил одну из ведущих ролей в сериале «Дюна: Сестричество»
Звезда «Целиком и полностью» рассказала, чем на съемках заменили человеческую плоть
По словам Дженны Ортеги, изобилие экшена в «Крике 6» отвлечет от отсутствия Нив Кэмпбелл
Мэделин Петш оказывается в любовном треугольнике в трейлере ромкома «Отель на праздники»
Студия Universal готовит байопик о Снуп Догге
В разработку запущен сиквел криминальной драмы «Ветреная река»
Премьера якутского фильма «Наша зима» пройдет в нескольких городах
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс»
В прокат выходит напряженная драма «По-мужски» с Антоном Лапенко в главной роли
Восхождение Уитни Хьюстон: вышел новый трейлер байопика I Wanna Dance with Somebody
Карен Шахназаров рассказал о неприятных в работе актерах: «Доводилось снимать с роли»
Деревянный мальчик встречает химеру в трейлере «Пиноккио» Гильермо дель Торо
9 ноября 2022
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)?
Вышел трейлер сериала «Родня» по одноименному роману Октавии Батлер
Лука Гуаданьино хотел бы снять «очень страшный» ремейк «Мумии» 1932 года
Netflix готовит рождественский приквел мультфильма «Плохие парни»
«Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер получила главную роль в криминальной драме «Джоан»
В прокат выходит отечественное роуд-муви для всей семьи «Звезды мне укажут путь»
Подошли к концу съемки сериала о рок-группе «Король и Шут»
Потерявший зрение Дмитрий Нагиев выживает в диком лесу в трейлере триллера «Не ощупь»
Джейсон Момоа в восторге от того, что будущее киновселенной DC оказалось в руках Джеймса Ганна
Главную роль во втором сезоне сериала «Плохой доктор» сыграет Эдгар Рамирес
Сериал «Заговор сестер Гарви» продлен на второй сезон
Джастин Диллард больше не занимается новыми «Звездными войнами» и сиквелом «Ракетчика»
Бритни Спирс выступила против идеи художественного фильма о своей жизни
Фильм Marvel «Черная Пантера: Ваканда навсегда» добился признания среди критиков
Безумные приключения продолжаются: вышел новый трейлер шестого сезона «Рика и Морти»
В Исландии начались съемки четвертого сезона «Настоящего детектива»
Тест: кто ты из сериала «Корона»?
Пилот Джонатан Мэйджерс воюет в Корее в финальном трейлере военной драмы «Двойная петля»
Стильно, мрачно, изобретательно: появилась вступительная заставка сериала «Уэнсдэй»
Ольга Куриленко разбирается с преступным синдикатом в трейлере веселого боевика High Heat
Энн Хэтэуэй и Сальма Хайек сыграют в экшен-комедии от Netflix
Виола Дэвис сыграет президента США в триллере «Большая двадцатка»
Киану Ривз и Иэн МакШейн снимутся в спин-оффе «Джона Уика» под названием «Балерина»
Отшельник Брендан Фрейзер называет людей «удивительными» в трейлере драмы «Кит»
После «Дэдпула 3» Шон Леви собирается снять фильм из вселенной «Звездных войн»
Disney+ разрабатывает сериал об Индиане Джонсе
8 ноября 2022
Появился первый кадр из фильма «Железный коготь» с Заком Эфроном в роли рестлера
Анастасия Ивлеева становится на путь духовных поисков в трейлере сериала «Монастырь»
Режиссер «Вавилона» Дэмьен Шазелл рассказал, на основе чего он воссоздал старый Голливуд
Лин-Мануэль Миранда сыграет Гермеса в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»
Клеманс Поэзи и Адам Нагаитис получили роли в спин-оффе «Ходячих мертвецов» о Дэриле
Сериал «Миллион мелочей» завершится пятым сезоном
Сильвестр Сталлоне сожалеет, что у него нет влияния на развитие франшизы «Рокки»
Кит Харингтон попробует себя в роли злодея в триллере Blood for Dust
Вышел трейлер байопика о скрипаче-виртуозе шевалье де Сен-Жорже
132-страничный сценарий и битва при нулевой гравитации: каким был отмененный сиквел «Аватара»
Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной 2022 года по версии People
Стартовали съемки эротической драмы «Непослушная» с Александром Петровым
На KION выйдет документальный фильм «Пелевин» о самом загадочном современном российском писателе
Райан Рейнольдс рассказал о возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»
Любимые животные возвращаются: вышел трейлер мультсериала «Зверополис+»
Николас Кейдж снимется в хоррор-триллере Longlegs
Netflix готовит полнометражный фильм и анимационный сериал по видеоигре Gears of War
Ведущим предстоящей церемонии «Оскар» выступит Джимми Киммел
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье
Детективы выслеживают маньяка-подражателя в трейлере триллера «Клетка разума»
Начались съемки рождественского фильма во главе с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом
Сериал «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь завершится вторым сезоном
Стартовали съемки сериала «Аколит» из вселенной «Звездных войн»
Netflix продлил хитовые сериалы Райана Мерфи «Монстр» и «Наблюдатель» на новые сезоны
Эдвард Нортон собирает друзей в новом трейлере «Достать ножи: Стеклянная луковица»
7 ноября 2022
Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф
Кигэн-Майкл Ки рассказал о фильме «Вилли Вонка» и похвалил Тимоти Шаламе
На канале ТВ-3 выйдет расширенная версия второго сезона «Эпидемии»
Видео: Генри Кавилла заменили на Лиама Хемсворта в сериале «Ведьмак» при помощи DeepFake
Звезда «Дитя тьмы» Изабель Фурман сыграла в триллере «Контейнер 234»
В сиквеле «Человека-паука: Через вселенные» может появиться Питер Паркер из MCU
Фильм «Операция «Фортуна: Искусство побеждать» получил новую дату выхода в России
Спин-офф «Заклятия» о Горбуне не состоится
Мультивселенная и путешествия во времени: байопик об Эле Янковиче может получить сиквел
Генри Кавилл никогда не терял надежды снова сыграть Супермена
Хоррор «Улыбка» собрал в прокате уже $200 млн, бокс-офис «Черного Адама» достиг $300 млн
Марго Робби хотела бы попробовать себя в режиссуре
Сумасшествие заражает мир через речь в трейлере мини-сериала «Горячая голова»
Актерский состав экранизации Gran Turismo пополнили Джимон Хонсу и Джери Холливэлл
Создатель сериала «Андор» сообщил, когда начнутся съемки второго сезона
Квентин Тарантино назвал режиссеров фильмов Marvel «наемными рабочими»
Химеш Патель получил важную роль во франшизе «Энола Холмс»
Джеймс Ганн обещает фанатам DC создать «величайшую из когда-либо рассказанных историй»
Звезда «Черной Пантеры» Уинстон Дьюк сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Каскадер»
«Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона»
Еще одно убойное Рождество Брюса Уиллиса: вышел трейлер боевика «Детектив Найт: Искупление»
Рэйчел Зеглер завершила съемки в фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»
Сериал по фильму Гая Ричи «Джентльмены» обрел именитый актерский состав
Джеймс Кэмерон готов завершить франшизу «Аватар» третьей частью, если «Путь воды» провалится
Начинается производство спин-оффа «Джона Уика» во главе с Аной де Армас
ФБР имеет дело с сетью серийных убийц в трейлере перезапуска «Мыслить как преступник»
Канал HBO объявил о закрытии сериала «Мир Дикого Запада»
6 ноября 2022
Солнце, море и кино: 8 новых фильмов и сериалов о курортах
Закулисные интриги и откровения со съемок: новые факты о «Гарри Поттере» из книги Тома Фелтона
5 ноября 2022
Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей
Слабонервным не смотреть: 5 фильмов ужасов, которые не выдержали зрители
4 ноября 2022
На «Иви» выходит киберпанк-сериал «Даркнет» с Равшаной Курковой и Павлом Деревянко
Вышел дублированный трейлер комедии «Большой золотой слиток» с Энди Гарсией и Меган Фокс
Закрытый сериал «Судьба: Сага клуба Винкс» продолжится в виде смежных проектов
Джессика Честейн и Майкл Шеннон становятся звездами кантри в трейлере сериала «Джордж и Тэмми»
Зак Брафф и ряд других артистов сыграют в инди-комедии «Француженка»
Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом
Игровой ремейк «Геркулеса» будет «экспериментальным» фильмом, вдохновленным TikTok
Apple TV+ выпустил тизер фильма «Аферисты» с Джулианной Мур и другими звездами
Одно-единственное слово меняет всё в трейлере нидерландского триллера «Номер десять»
Новое руководство Warner Bros сосредоточится на таких франшизах, как «Гарри Поттер» и «Супермен»
Будущее Супермена: Генри Кавилл с нетерпением ждет встречи с Джеймсом Ганном
Руби Роуз снимется с Евой Грин в военном триллере «Грязные ангелы»
Киллер и спецагент противостоят террористической организации в трейлере боевика «Черная метка»
Создатели сериала Marvel «Чудо-человек» желают пригласить на одну из ключевых ролей Боба Оденкерка
Японская кинокомпания Toho анонсировала новый фильм о Годзилле
Дженнифер Лоуренс чистит бассейны и находит друга в трейлере камерной драмы «Мост через озеро»
Писатель и его новая знакомая раскрывают свое прошлое в трейлере ромкома «Дневник Ноэль»
Вышел трейлер документального фильма о происхождении и наследии Микки Мауса
В сериале по фильму Гая Ричи «Джентльмены» главную роль сыграет Тео Джеймс
Бескрайняя степь, могильщик, угроза: вышел трейлер загадочной казахского фильма «ҚАШ»
Эмма Коррин пылает страстью к леснику в трейлере новой экранизации «Любовника леди Чаттерли»
3 ноября 2022
Хоррор «Ужасающий 2» выдвинули на «Оскар»: «Слишком веселый шанс, чтобы от него отказываться»
Знакомство с новым актерским составом: вышел свежий проморолик пятого сезона «Короны»
Sky разрабатывает многосерийную адаптацию оскароносного фильма Милоша Формана «Амадей»
ТНТ готовит новогодний фильм «СамоИрония судьбы!»
Дэнни Бойл и Киллиан Мерфи готовы наконец взяться за третью часть «28 дней спустя»
Появились первые кадры из третьего сезона викторианского сериала «Сэндитон»
Альфред Молина расследует убийство в маленьком городе в трейлере сериала «Три сосны»
Студия «Ленфильм» готовит супергеройский сериал о древнерусских богатырях
Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютирует в кино
Обри Плаза получила роль в сериале Marvel «Агата: Ковен хаоса»
Джанкарло Эспозито и другие артисты пополнили каст фильма братьев Руссо «Электрический штат»
Съемки продолжения «Красного уведомления» могут стартовать в начале 2023 года
Netflix все-таки продлил сериал «Песочный человек» на второй сезон
Древний монстр пробуждается от вековой спячки в трейлере норвежского фильма «Тролль»
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны
Дженнифер Лоуренс снимется в экранизации книги «Умри, моя любовь»
Начались съемки фантастического фильма «Сто лет тому вперед» с Константином Хабенским
Сериал «Одни из нас» обрел официальную дату премьеры
Неразлучные подруги скрывают убийство в трейлере финального сезона «Прощай навсегда»
Андрей Бурковский прыгает во времени в трейлере комедии «Я на перемотке!»
2 ноября 2022
В прокат выходит южнокорейский триллер «Чрезвычайная ситуация»
Сериал «Опасные связи» продлен на второй сезон в преддверии премьеры первого
Царевич разыскивает богатырей в трейлере мультфильма «Царство против разбойников»
«Смесь экшена и романтики»: как снимали второй сезон «Секретов семейной жизни» KION
Райан Рейнольдс встречает призрака Уилла Феррелла в трейлере мюзикла «В духе Рождества»
Кит Харингтон прокомментировал свое будущее в MCU после «Вечных»
Любовь Аксенова пытается наладить жизнь с возлюбленным в трейлере фильма «Бывшие. Happy end»
Потрясающий внеземной мир: вышел второй трейлер «Аватара: Путь воды»
Вышел дублированный трейлер франко-немецкой мелодрамы «Быстрый словарик любви»
Энн Хэтэуэй ответила, возможен ли сиквел «Дьявол носит Prada»
Режиссер Райан Куглер рассказал, какой была бы «Черная Пантера 2» с Чедвиком Боузманом
Дональд Сазерленд сыграет в триллере о детских бандах, переживающих зомби-апокалипсис
Netflix решил закрыть сериал «Судьба: Сага клуба Винкс» после второго сезона
Сиквел спустя 40 лет: вышел трейлер семейной комедии «Рождественская история: Рождество»
Новое руководство The CW не будет продлевать сериалы «Винчестеры» и «Уокер: Независимость»
Хоррор «Винни Пух: Кровь и мед» получил дату релиза за рубежом
Сандра О получила роль в научно-фантастическом триллере о мире, захваченном смертью
Эмма Робертс и Джеффри Раш возглавили актерский состав экшен-комедии «Веронские шпионы»
Священник-самозванец скрывается от чикагской мафии в трейлере сериала «Без почтения»
Джереми Реннер обозревает последствия тюремного бунта в тизере второго сезона «Мэра Кингстауна»
Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим
Мадс Миккельсен снимется в дебютном режиссерском проекте Брайана Фуллера
Лупита Нионго договаривается о роли в спин-оффе «Тихого места»
Дафни Кин отправляется в мир мертвых в трейлере финального сезона «Темных начал»
Волшебство оборачивается против Эми Адамс в новом трейлере «Зачарованной 2»
Фрэнк Грилло стремится создать лучший автомобиль в новом трейлере фильма «Ламборгини»
Алексей Серебряков сталкивается с неистовыми волками в трейлере триллера «Бешенство»
1 ноября 2022
Тильда Суинтон в роли матери и ее дочери: вышел трейлер мрачной драмы «Вечная дочь»
Появился новый кадр с Джонни Деппом в образе Людовика XV из фильма «Жанна Дюбарри»
В сеть утекла предполагаемая дата релиза сериала «Одни из нас»
Российская контрразведка выслеживает неуловимого шпиона в трейлере фильма «Тень. Взять Гордея»
Россияне выбрали Сергея Безрукова и Елизавету Боярскую лучшими киноартистами 2022 года
Вышел дублированный трейлер мультфильма «Эрнест и Селестина: Новые приключения»
Генри Кавилл хочет, чтобы его Супермен внушал зрителям ощущение, будто они могут летать
Роль в фильме «Материнский инстинкт» оказалась для Энн Хэтэуэй тяжелейшей в карьере
Хейли Беннетт и Том Стёрридж сыграют в фильме «Клико» о знаменитой французской винодельне
Несмотря на слухи, дата премьеры третьего сезона «Мандалорца» еще не установлена
«Капитан Америка 4»: Сэм Уилсон будет конфликтовать с Таддеусом Россом
Ремейк аниме «Твое имя» снимет режиссер мультфильма «Райя и последний дракон»
Йоханнес Робертс утвержден режиссером фильма «Приграничный патруль»
Завершилось постпроизводство фильма DC «Шазам! Ярость богов»
Райан Мерфи хотел, чтобы в «Хоре» роль Уилла Шустера исполнил Джастин Тимберлейк
Продюсер «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» объяснил, почему еще не анонсирован триквел
Брайан Крэнстон поделился впечатлениями от сотрудничества с Уэсом Андерсоном
Сериал «Старгерл» завершится третьим сезоном
Жан-Клод Ван Дамм возглавил актерский состав боевика о разделе сокровищ
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Каст второго сезона «Разделения» пополнили Гвендолин Гристи, Алиа Шокат и другие артисты
Появился первый кадр с Миллой Йовович из боевика «Дышать» от продюсеров «Джона Уика»
Русские ковбои: Киноафиша приглашает на показ неовестерна «Земун»
Брюс Кэмпбелл опубликовал первый кадр из хоррора «Восстание зловещих мертвецов»
Создатель «Ганнибала» готовит многосерийный приквел «Пятницы 13-е»
Кристин Милиоти сыграет с Колином Фарреллом в спин-оффе «Бэтмена» о Пингвине
Морган Фриман снимется в многосерийном спин-оффе «Люси» Люка Бессона
Яхья Абдул-Матин II получил заглавную роль в сериале Marvel «Чудо-человек»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Этот худший фильм Marvel высмеивали на каждом углу: спустя три года он вырвался в топ-5 Prime Video
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки
Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить