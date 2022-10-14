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Киноафиша Новости Вышел трейлер второго сезона сериала «Монахиня-воин»

Вышел трейлер второго сезона сериала «Монахиня-воин»

14 октября 2022 14:20
Вышел трейлер второго сезона сериала «Монахиня-воин»

В ролике огласили дату премьеры на Netflix.

Потоковый сервис Netflix презентовал трейлер второго сезона многосерийной экшен-драмы «Монахиня-воин». Вместе с этим прояснилась и официальная дата премьеры продолжения — новые эпизоды будут доступны всем подписчикам цифровой платформы с 10 ноября.

В центре сюжета боевого фэнтези — погибшая, но вернувшая к жизни одиночка Ава (Альба Баптиста). Сироту воскрешает вживленный в нее священный артефакт и после этого она вступает в ряды старинного религиозного ордена Крестообразного меча — тайного общества, защищающего мир от зла. Таким образом Молодая воительница становится орудием в бесконечном противостоянии ада и рая. Первый сезон завершился клиффхэнгером, а в продолжении главная героиня будет усиленно готовится к неизбежной войне с демоническим Адриэлем (Уильям Миллер) и его последователями. Вместе с сестрами Аве нужно будет помешать коварному замыслу злодея, а поможет им в этом новое орудие — диск, похожий на мистический ореол.

В основной актерский состав входят Тоя Тернер, Текла Рютен, Лорена Андреа, Кристина Тонтери-Янг, Тристан Ульоа, Оливия Делкан, Ричард Клозир, Джек Маллеркей и Мина Райанн. Шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом проекта выступает Саймон Бэрри («Призрачные войны», «Ван Хельсинг»).

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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