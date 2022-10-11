Кеннет Брана готовит свой третий фильм об Эркюле Пуаро с именитым актерским составом

Кеннет Брана приступил к работе над своим следующим фильмом по романам Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро. Новый проект получил название «Призраки в Венеции» и уже обрел несколько звездных исполнителей на главные роли.

Предстоящая картина будет основана на книге Кристи «Вечеринка в Хэллоуин». На этот раз действие развернется на жутких улицах послевоенной Венеции в канун Дня всех святых. Эркюль Пуаро вышел на пенсию и решил провести остаток своих дней в добровольном изгнании. Однажды детектив получает приглашение на прием в полуразрушенном дворце, где, согласно легенде, обитают привидения. Во время мероприятия одного из гостей убивают, и герой снова оказывается втянут в зловещий мир круговорот теней и тайн.

Кроме самого Браны, который вновь воплотит на экране детектива Пуаро, в фильме сыграют Кайл Аллен («Между небом и землей»), Камилль Коттен («Тихий омут»), Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»), Тина Фей («Студия 30»), Джуд Хилл («Белфаст»), Келли Райлли («Йеллоустон»), Риккардо Скамарико («Три метра над небом») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»).

Про свой новый проект Брана рассказывает:

«Зрители увидят развитие персонажа Эркюля Пуаро, а также всей кинофраншизы по произведениям Агаты Кристи. В основу нового фильма ляжет сложный и малоизвестный детективный роман. Я вижу в этом произведении очень много потенциала и возможностей для нас, создателей фильма. Мы обязательно воспользуемся шансом показать на экране то, что действительно сможет впечатлить нашу аудиторию».

Дата выхода фильма пока неизвестна.