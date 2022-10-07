Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Умереть за доллар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Водопроводчик попадает в Грибное королевство в первом трейлере мультфильма «Супербратья Марио»

Водопроводчик попадает в Грибное королевство в первом трейлере мультфильма «Супербратья Марио»

7 октября 2022 09:55
Водопроводчик попадает в Грибное королевство в первом трейлере мультфильма «Супербратья Марио»

Любимых героев детства возвращают создатели «Миньонов».

Стадия Illumination, ответственная за «Гадкого я» и «Миньонов», презентовала тизер-трейлер мультфильма «Супербратья Марио», в котором Крис Пратт озвучил обожаемого миллионами итальянского водопроводчика. Несмотря на стандартную продолжительность, ролик имеет лишь ознакомительный характер. В нем показан главный злодей, колоритный окружающий мир и, разумеется, главный герой и его брат.

Одной из ключевых интриг по-прежнему остается подход Пратта к озвучению Марио. Актер неоднократно обещал воспроизвести итальянский акцент, но в дебютном рекламном видео создатели специально решили не раскрывать эту интригу. В первом трейлере Марио произносит всего несколько общих фраз, по которым трудно делать какие-то выводы.

Официальный синопсис у мультика пока отсутствует, но из показанного ясно, что любимые герои детства отправятся в Грибное королевство, где встретятся с милой принцессой Пич (Аня Тейлор-Джой) и местным народом. Противостоять же Марио и Луиджи (Чарли Дэй) будет злобный Боузер (Джек Блэк) вместе со своей многочисленной армией.

Голоса остальным героям анимационной экшен-комедии подарили Сет Роген (Донки Конг), Кигэн-Майкл Ки (Тоад), Фред Армисен (Кранги Конг), Себастьян Манискалко (Спайк) и Кевин Майкл Ричардсон (Камек). За режиссуру долгожданной экранизации одноименной игровой франшизы Nintendo отвечают создатели мультсериала «Юные титаны, вперед!» Аарон Хорват и Михаэль Еленик. Сценарий написал Мэтт Фогель («Миньоны: Грювитация», «ЛЕГО Фильм 2»).

Премьера «Супербратьев Марио» состоится 7 апреля 2023 года.

Фото: Illumination
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Читать далее 6 октября 2022
Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе» Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе» Читать далее 8 октября 2022
Тест: какой ты вампир из кино? Тест: какой ты вампир из кино? Читать далее 6 октября 2022
Не инструкция по применению: 5 фильмов и сериал о магии вуду Не инструкция по применению: 5 фильмов и сериал о магии вуду Читать далее 8 октября 2022
Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Читать далее 5 октября 2022
Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Читать далее 4 октября 2022
Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин Читать далее 8 октября 2022
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Читать далее 6 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье Читать далее 7 октября 2022
Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон Читать далее 7 октября 2022
Related video