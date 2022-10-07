Водопроводчик попадает в Грибное королевство в первом трейлере мультфильма «Супербратья Марио»

Стадия Illumination, ответственная за «Гадкого я» и «Миньонов», презентовала тизер-трейлер мультфильма «Супербратья Марио», в котором Крис Пратт озвучил обожаемого миллионами итальянского водопроводчика. Несмотря на стандартную продолжительность, ролик имеет лишь ознакомительный характер. В нем показан главный злодей, колоритный окружающий мир и, разумеется, главный герой и его брат.

Одной из ключевых интриг по-прежнему остается подход Пратта к озвучению Марио. Актер неоднократно обещал воспроизвести итальянский акцент, но в дебютном рекламном видео создатели специально решили не раскрывать эту интригу. В первом трейлере Марио произносит всего несколько общих фраз, по которым трудно делать какие-то выводы.

Официальный синопсис у мультика пока отсутствует, но из показанного ясно, что любимые герои детства отправятся в Грибное королевство, где встретятся с милой принцессой Пич (Аня Тейлор-Джой) и местным народом. Противостоять же Марио и Луиджи (Чарли Дэй) будет злобный Боузер (Джек Блэк) вместе со своей многочисленной армией.

Голоса остальным героям анимационной экшен-комедии подарили Сет Роген (Донки Конг), Кигэн-Майкл Ки (Тоад), Фред Армисен (Кранги Конг), Себастьян Манискалко (Спайк) и Кевин Майкл Ричардсон (Камек). За режиссуру долгожданной экранизации одноименной игровой франшизы Nintendo отвечают создатели мультсериала «Юные титаны, вперед!» Аарон Хорват и Михаэль Еленик. Сценарий написал Мэтт Фогель («Миньоны: Грювитация», «ЛЕГО Фильм 2»).

Премьера «Супербратьев Марио» состоится 7 апреля 2023 года.