Фильм Пак Чхан-ука «Решение уйти» выйдет в онлайн-кинотеатрах KION и «Кинопоиск HD»

Цифровой релиз романтического детективного триллера Пак Чхан-ука «Решение уйти» состоится в онлайн-кинотеатре KION. Нашумевшую ленту, которая получила на 75-м Каннском кинофестивале приз за лучшую режиссуру, можно будет посмотреть в домашних условиях уже с 27 октября. В этот же день новый фильм от создателя «Олдбоя» будет доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD».

В центре сюжета — опытный следователь Пак Хэ-джун (Пак Хэ-иль), которому поручают новое неоднозначное дело. Неподалеку от гор обнаруживают труп влиятельного чиновника, а единственной подозреваемой в убийстве оказывается его супруга-китаянка Со-рэ (Тан Вэй). Коллеги сыщика настаивают на версии самоубийства, однако протагонист решительно настроен проверить свою теорию, поэтому он устраивает за женщиной слежку. Герой настолько втягивается в процесс, что постепенно влюбляется в Со-рэ. При этом в соседнем городе у детектива есть жена и череда других зависших дел, которые не дают ему покоя, но с определенного момента все мысли главного героя направлены в другую сторону.

В актерский состав вошли также Ли Джон-хен, Пак Ен-у, Ко Ген-пхе, Ким Щин-ен, Чон Ен-сук, Ю Сын-мок, Пак Чон-мин и Со Хен-у. Пак Чхан-ук написал сценарий вместе с Чоном Со-геном, с которым до этого сотрудничал над фильмами «Служанка», «Я киборг, но это нормально», «Жажда» и «Сочувствие госпоже Месть». Ранее в этом году Южная Корея выдвинула «Решение уйти» на «Оскар».