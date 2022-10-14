В разработку запущен сериал на основе фильма «Кикбоксер» с Жан-Клодом Ван Даммом

По сообщению издательства Deadline, продюсеры Тодд Гарнер («Мортал Комбат») и Дмитрий Логотетис («Джиу-джитсу: Битва за Землю») разрабатывают сериал Operation: Kickboxer («Операция: Кикбоксер»), ремейк франшизы «Кикбоксер» с Жан-Клодом Ван Даммом и Сашей Митчеллом.

Оригинальная серия из пяти фильмов посвящена мастерам боевых искусств в лице братьев Курта Слоана (Ван Дамм) и Дэвида Слоана (Саша Митчелл). В первой картине 1989 года Курт отправился на бойцовский поединок в Таиланд, чтобы отомстить местному чемпиону Тонг По, искалечившему его родственника. Курт также выступил в качестве главного героя второй части, после чего отошел на второй план, а центральным персонажем последующих частей стал Дэвид.

В отличие от оригинала, новый сериал будет шпионским триллером, но в основе экшена также будут лежать боевые искусства. По сюжету, младший брат старых героев, Майкл, окажется втянут в геополитические интриги мировых элит. Слоану придется работать под прикрытием в качестве претендента на чемпионство в ММА. Авторитет, заработанный им благодаря зрелищным боям на ринге, он использует, чтобы подобраться к своим могущественным врагам.

Шоураннером проекта выступит Гэри Скотт Томпсон, один из бессменных сценаристов франшизы «Форсаж». Актерский состав и дата выхода шоу пока не анонсированы.