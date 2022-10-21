Каталог онлайн-кинотеатра KION пополнился более 40 корейскими сериалами

Онлайн-кинотеатр KION объявил о том, что его каталог пополнился 48 популярными корейскими сериалами. С сегодняшнего дня на сервисе стали доступны такие хиты, как «Счастье» режиссера Ан Гиль-хо, «Небесный замок» Чо Хен-тхака, «Ослепительно» Кин Сог-юна и многие другие.

Действие «Счастья» разворачивается в недалеком будущем, где неудачные испытания лечебного препарата привели к возникновению зомби-вируса. Правительство пытается бороться с эпидемией, но зачастую безуспешно. Главные герои — пара полицейских Юн Сэ-бом (Хан Хе-джу) и Чен И-хен (Пак Хен-щик), которые оказываются заперты в большом жилом комплексе, где была выявлена вспышка вируса.

Другая новинка KION, сериал «Ослепительно», посвящена моло дой позитивной девушке Ким Хе-чжа (Хан Джи-мин), которая стала обладательницей магических наручных часов, позволяющих ей перемещаться во времени. Однако у такой силы есть цена — вскоре после использования артефакта героиня превратилась в 70-летнюю старушку.

Шоу «Небесный замок» исследует тему социального и финансового неравенства южнокорейского общества. В центре сюжета — жители элитного жилого комплекса. Кажется, что все они отлично устроились в жизни, заняли престижные должности врачей и юристов, и теперь мечтают лишь о том, чтобы обеспечить своим детям такое же будущее. Но однажды в одном из семейств случается трагедия, последствия которой раскрывают все страшные тайны, которые обитатели этого места хранили много лет. Сериал должен особенно понравиться фанатам «Большой маленькой лжи».

В целом каждый зритель сможет найти среди добавленных в ассортимент кинотеатра проектов что-то по душе: подростков может заинтересовать «В прямом эфире», неравнодушным к экранной романтике может понравиться «Клетки Ю-ми» и «Ослепительно», фанатам полицейских комедий стоит посмотреть корейскую «Полицейскую академию».