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Киноафиша Новости Каталог онлайн-кинотеатра KION пополнился более 40 корейскими сериалами

Каталог онлайн-кинотеатра KION пополнился более 40 корейскими сериалами

21 октября 2022 14:43
Каталог онлайн-кинотеатра KION пополнился более 40 корейскими сериалами

Среди проектов, пополнивших ассортимент платформы, каждый сможет найти себе что-то по вкусу.

Онлайн-кинотеатр KION объявил о том, что его каталог пополнился 48 популярными корейскими сериалами. С сегодняшнего дня на сервисе стали доступны такие хиты, как «Счастье» режиссера Ан Гиль-хо, «Небесный замок» Чо Хен-тхака, «Ослепительно» Кин Сог-юна и многие другие.

Действие «Счастья» разворачивается в недалеком будущем, где неудачные испытания лечебного препарата привели к возникновению зомби-вируса. Правительство пытается бороться с эпидемией, но зачастую безуспешно. Главные герои — пара полицейских Юн Сэ-бом (Хан Хе-джу) и Чен И-хен (Пак Хен-щик), которые оказываются заперты в большом жилом комплексе, где была выявлена вспышка вируса.

Каталог онлайн-кинотеатра KION пополнился более 40 корейскими сериалами

Другая новинка KION, сериал «Ослепительно», посвящена моло дой позитивной девушке Ким Хе-чжа (Хан Джи-мин), которая стала обладательницей магических наручных часов, позволяющих ей перемещаться во времени. Однако у такой силы есть цена — вскоре после использования артефакта героиня превратилась в 70-летнюю старушку.

Каталог онлайн-кинотеатра KION пополнился более 40 корейскими сериалами

Шоу «Небесный замок» исследует тему социального и финансового неравенства южнокорейского общества. В центре сюжета — жители элитного жилого комплекса. Кажется, что все они отлично устроились в жизни, заняли престижные должности врачей и юристов, и теперь мечтают лишь о том, чтобы обеспечить своим детям такое же будущее. Но однажды в одном из семейств случается трагедия, последствия которой раскрывают все страшные тайны, которые обитатели этого места хранили много лет. Сериал должен особенно понравиться фанатам «Большой маленькой лжи».

В целом каждый зритель сможет найти среди добавленных в ассортимент кинотеатра проектов что-то по душе: подростков может заинтересовать «В прямом эфире», неравнодушным к экранной романтике может понравиться «Клетки Ю-ми» и «Ослепительно», фанатам полицейских комедий стоит посмотреть корейскую «Полицейскую академию».

Фото: KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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