Ужас травмы: отзывы о хорроре «Улыбка»

Не лишенный недостатков, но все равно жуткий фильм.

В конце прошлой недели состоялась премьера нового хоррора Paramount Pictures «Улыбка». Фильм о девушке, оказавшейся в центре сверхъестественного наваждения, получил в целом теплый прием от прессы. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг ленты сейчас составляет 76% положительных отзывов. Несмотря на то, что критики не характеризуют картину жанровым откровением, многие уверенно отмечают, что она отлично выполняет свое прямое предназначение — пугает.

Ниже приведены выдержки из обзоров заокеанских СМИ:

Комплекс Валери, Deadline:

«Самая важная отличительная черта «Улыбки» состоит не в раскрытии ужасов травмы, а в попытках ее преодолеть, когда все идет не так».

Джош Сондерс, The Sun:

«Предсказуемый финал и нереалистичная анимация злой сущности — единственное, что портит почти идеальный сверхъестественный фильм ужасов».

Сара Гопол, Digital Journal:

«Улыбка» — эффектная хоррор-картина, превратившая безобидное выражение лица в символ недоброжелательности, вдобавок окружая главную героиню жуткими персонажами».

Дэвид Фир, Rolling Stone:

«К чести картины стоит отнести, что авторы в ней не пытаются прыгнуть выше головы, при этом демонстрируя во всей красе довольно нервирующее зрелище».

Кевин Махер, Times:

«Тут есть несколько хороших скримеров, и Сози Бэйкон по-настоящему харизматична, но это все равно до боли неоригинальное и скучное кино».

Лия Гринблатт, Entertainment Weekly:

«Улыбка» — довольно глупый фильм по любым меркам. Тем не менее, у него есть зубы».

За стартовые выходные «Улыбка» заработала в США внушительнее $22 млн.