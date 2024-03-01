Фильм рассказывает удивительную историю 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне 8-летнего ребенка. Адиль живет в небольшом селе со своей 75-летней матерью, Райхан-апа. Райхан-апа всегда говорит Адилю, что Всевышний любит его по-особому, и потому он попадет прямиком в Рай. Но Адиль не хочет в Рай без своей мамы. Однажды он узнает от другого 8-летнего мальчика, что, если отвезти маму пешком до священного города Мекки на Хадж, то мама сможет попасть в Рай. Эта история — о силе материнской любви к своему сыну, о том, что только доброта и открытое сердце разных людей любых национальностей помогут человечеству преодолеть все трудности. Фильм позволяет зрителям погрузиться в удивительные пейзажи и культурные особенности стран, через которые проходит путешествие Адиля и его мамы.