Постер фильма Рай под ногами матерей
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.5
Рай под ногами матерей

Рай под ногами матерей

Проникновенная история о доброте и силе материнской любви Бейиш-эненин таманында 18+
О фильме

Фильм рассказывает удивительную историю 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне 8-летнего ребенка. Адиль живет в небольшом селе со своей 75-летней матерью, Райхан-апа. Райхан-апа всегда говорит Адилю, что Всевышний любит его по-особому, и потому он попадет прямиком в Рай. Но Адиль не хочет в Рай без своей мамы. Однажды он узнает от другого 8-летнего мальчика, что, если отвезти маму пешком до священного города Мекки на Хадж, то мама сможет попасть в Рай. Эта история — о силе материнской любви к своему сыну, о том, что только доброта и открытое сердце разных людей любых национальностей помогут человечеству преодолеть все трудности. Фильм позволяет зрителям погрузиться в удивительные пейзажи и культурные особенности стран, через которые проходит путешествие Адиля и его мамы.

Рай под ногами матерей - дублированный трейлер
Рай под ногами матерей  дублированный трейлер
Страна Кыргызстан
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 1 марта 2024
Дата выхода
11 апреля 2024 Россия AVK`PRO
19 марта 2025 Индонезия 13+
21 марта 2024 Казахстан 14+
1 марта 2024 Кыргызстан 12+
13 февраля 2025 Малайзия
21 марта 2025 Турция
11 апреля 2024 Узбекистан 18+
Сборы в мире $1 001 065
Другие названия
Beyish - Enenin tamanynda, Heaven is Beneath Mother's Feet, Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır, Jannat Onalar oyog'i ostida, Paradise at Mothers' Feet, Surga di Telapak Kaki Ibu, Бейиш - эненин таманында, Пейіш. Жұмақ ананың табанының астында, Рай под ногами матерей
Режиссер
Руслан Акун
Руслан Акун
В ролях
Эмиль Эсеналиев
Эмиль Эсеналиев
Болот Тентимышов
Анаркул Назаркулова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы про аутистов: список лучших

Рейтинг фильма

8.4
331 голос
7.5 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  61
Рай под ногами матерей - смотреть в онлайн-кинотеатре

Рай под ногами матерей
