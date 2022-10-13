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Киноафиша Новости «Монстр: История Джеффри Дамера» стал вторым самым просматриваемым сериалом Netflix

«Монстр: История Джеффри Дамера» стал вторым самым просматриваемым сериалом Netflix

13 октября 2022 14:56
«Монстр: История Джеффри Дамера» стал вторым самым просматриваемым сериалом Netflix

Шоу о серийном убийце вступило в противостояние за первое место с «Очень странными делами».

«Монстр: История Джеффри Дамера» стал вторым по популярности англоязычным сериалом стримингового сервиса Netflix за всю его историю. Шоу о серийном убийце уже третью неделю возглавляет чарт Netflix.

Мини-сериал по сценарию Райана Мерфи с Эваном Питерсом в главной роли вышел 21 сентября. Еще на прошлой неделе шоу заняло девятое место в списке самых популярных англоязычных проектов сервиса, набрав 496,05 млн часов просмотров за 12 дней, а уже сегодня его показатели превысили 701,4 млн часов. Таким образом, теперь по популярности он уступает только четвертому сезону «Очень странных дел», который набрал 1,35 млрд часов.

Следующая неделя покажет, сможет ли «Монстр: История Джеффри Дамера» побить рекорд «Очень странных дел». Для этого ему придется почти вдвое увеличить свои нынешние достижения. Такой исход гонки является маловероятным, но все-таки возможным.

Также в пятерку популярнейших англоязычных шоу платформы входят первый и второй сезон «Бриджертонов» и третий сезон тех же «Очень странных дел». Если же говорить только об отдельных сериалах, то в топ пять также входят «Ведьмак» и «Люцифер». Самым просматриваемым проектом Netflix на всех языках до сих пор остается «Игра в кальмара», набравшая более 1,65 млрд просмотренных часов.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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