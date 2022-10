Сервис HBO Max заказал производство нового комедийного сериала Чака Лорри

Стриминговый сервис HBO Max заказал производство нового комедийного сериала у сценариста Чака Лорри, создателя культовых ситкомов «Теория большого взрыва», «Детство Шелдона» и «Два с половиной человека».

Новое шоу получило название How To Be A Bookie («Как быть букмекером»), его первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. В центре сюжета — опытный букмекер, который «пытается выжить в мире, где скоро легализуют спортивные ставки, выстроить отношения со своими клиентами, семьей и коллегами, а также изменить свой образе жизни, который заставляет его мотаться по всем уголкам Лос-Анджелеса».

Лорри напишет сценарий вместе со своим постоянным соавтором Ником Бакаем. Главную роль исполнит знаменитый комик Себастьян Манискалко.

Сам Лорри по поводу своего нового проекта говорит:

«Я очень рад работать с Себастьяном Манискалко, фанатом которого являюсь уже много лет. Работать над своим первым проектом на HBO Max с таким невероятно одаренным комиком и с моим давним другом Ником Бакаем — это просто триумф».

Этот сериал станет очередным проектом в рамках многолетней сделки Лорри с кинокомпанией Warner Bros. по созданию большого количества эксклюзивных комединых шоу. Результатами этой же сделки, в частности, уже стали «Теория большого взрыва» и «Два с половиной человека».