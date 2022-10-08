Не инструкция по применению: 5 фильмов и сериал о магии вуду

Вуду – популярная тема в фильмах ужасов. Члены этого религиозного культа обращаются за помощью к духам Лоа и проводят магические ритуалы для защиты и удачи. Африканское, гаитянское и луизианское колдовство применяется вудуистами как во благо, так и во вред. Мы подобрали фильмы и сериал, которые посвятят вас в тайны вуду.

Клервиуса Нарцисса убили и воскресили с помощью магии вуду на Гаити в 1962 году, и на некоторое время он стал зомби. Его внучка Мелисса вместе с тетей переехала во Францию. Она учится в парижском элитном лицее для девочек. Чтобы произвести на одноклассниц впечатление, Мелисса погружает их в мир гаитянского вуду.

В семье Мелиссы секреты вуду передаются из поколения в поколение, и ее тетя успешно проводит ритуалы. Фильм в деталях касается общения с невидимыми духами Лоа, аналогами христианских святых, у которых народ Гаити просит помощи и защиты. Во время обряда люди на время становятся одержимы духом, что происходит и с подругой Мелиссы Фанни, которая с помощью магии пытается забыть бывшего бойфренда. «Малышка зомби» – хоррор, который погружает в гипнотический транс своим иммерсивным саундтреком и завораживающими магическими практиками, напоминающими танец. Это красивая и леденящая душу история о попытке исцеления от несчастной любви.

Малышка зомби

Третий сезон хоррор-антологии «Американская история ужасов» рассказывает о юных колдуньях, которые учатся в академии мисс Робишо в Новом Орлеане. Фиона Гуд, Верховная, возвращается в город, чтобы защитить свой шабаш. Какое-то время она противостоит жрице луизианского вуду Мари Лаво, которая позже станет ее союзницей в борьбе с охотниками на ведьм.

Мари Лаво – королева луизианского вуду, которая жила в Новом Орлеане в XIX веке. В третьем сезоне жрица – одна из главных героинь. Мари бессмертна – она заключила сделку с Папой Легба, одним из центральных духов Лоа, который хранит ключи к загробной жизни, открывает и закрывает врата между мирами. В сериале он – обаятельный и пугающий до дрожи. Мари Лаво в «Американской истории» ужасов» владеет парикмахерской и в отдельном помещении практикует вуду. Она абсолютно всесильна – воскрешает мертвых, использует кукол вуду для устранения врагов, может вылечить бесплодие с помощью ритуала со змеями, делает амулеты «гри-гри», оберегающие или приносящие несчастье. Спустя два века Мари Лаво все еще тайно правит Новым Орлеаном и помогает нуждающимся. Если вы хотите узнать больше об особенностях луизианского вуду, третий сезон «Американской истории ужасов» к вашим услугам.

Американская история ужасов: Шабаш

Кэролайн работает медсестрой в хосписе. После смерти одного из пациентов она увольняется и устраивается сиделкой к парализованному мужчине, который живет в особняке, затерянном среди луизианских лесов. Вскоре девушка начинает понимать, что болезнь подопечного была вызвана магическим ритуалом. Героиня попытается раскрыть его тайну.

«Ключ от всех дверей» – мистический детектив, который рассказывает о луизианской культуре. Фильм очень точно передает особенности жизни в Новом Орлеане и окрестностях – джазовые вечера, магазинчики с магическими предметами, очень суеверные люди, использующие кирпичную крошку для защиты своего дома.

Этот фильм – это история о черной магии, сочетающая в себе элементы луизианского вуду и худу – североамериканского колдовства. Практики, которые показывают в фильме, – результат смешения традиций двух культов, распространенных в Новом Орлеане. Попытки нанести вред Кэролайн с помощью куклы с зашитым ртом, для которой использовали пряди волос героини, амулеты, сделанные из костей животных, обмен телами – обряд, популярный на Гаити, – относятся к вуду. Очищающие ритуалы с заговоренной водой и сильное заклинание папы Джастифая, записанное на пластинке, – это уже худу. «Ключ от всех дверей» завораживает луизианскими пейзажами с тропическими лесами и болотами, а также темными ритуалами, от которых стынет кровь.

Ключ от всех дверей

Верующие

В фильме ужасов Джона Шлезингера неизвестный убийца совершает серию ритуальных убийств в Нью-Йорке. Его пытается остановить Кэл – психолог, работающий в полиции.

«Верующие» рассказывают об использовании элементов магии вуду как во благо, так и во вред. Няня, присматривающая за сыном Кэла, раскладывает по всему дому защитные амулеты, чтобы помочь их семье, а один из членов религиозного культа, кариб по имени Пало, с помощью специального ритуала влияет на физическое состояние людей, заставляя их испытывать невыносимую боль. «Верующие» – фолк-хоррор о том, что магия вуду может быть темной и опасной, если она оказывается в неумелых или жестоких руках. В финале жена Кэла создает свой алтарь и приносит в жертву животных. Так она пытается оградить свою семью от бед, но ничего хорошего из этого не выйдет.

Верующие

После страшной аварии Джесси переезжает в дом отца, расположенный среди болот Луизианы. Там у героини начинаются жуткие видения и ночные кошмары, а еще она находит видеокассеты, записанные для нее мамой, которая давно умерла. На них женщина читает будущее Джесси по картам Таро. Вскоре предсказания начинают сбываться.

Главная тема хоррора «Джезабель», как и «Ключа от всех дверей», – ритуал по переселению души в другое тело с помощью вуду. Мама главной героини влюбилась в афроамериканца-вудуиста, который посвятил ее в секреты гаитянской магии. Он научил женщину предсказывать будущее и разным защитным практикам. Колдовство в «Джезабель» используется для очень темных церемоний, на грани жизни и смерти. В фильме показывают вудуистское кладбище, на котором, по слухам, проводили воскрешающие обряды, жертвоприношения и ритуальные танцы, во время которых в людей вселяются духи Лоа. «Джезабель» – увлекательная экскурсия в мир вуду, которая способна напугать любого.

Джезабель

Главная героиня Лейн вместе с бойфрендом приезжает на фестиваль Horror Hound. Там у девушки случаются странные видения о ритуале, связанном с жертвоприношением. К несчастью, вскоре они начинают сбываться.

Вуду – одна из главных тем перезапуска культовой хоррор-франшизы. Действие фильма происходит в Луизиане, где эта магия – часть культуры. Леди Манила, которой принадлежит антикварный магазинчик, занимается вуду и делает кукол, с помощью которых управляет волей других людей, одну из таких она использует для главной героини. В лавке леди Манилы висит портрет, на котором женщина похожа на Мари Лаво, а значит, она тоже верховная жрица. Алтарь в доме, стилизованном под Крипера, явно сделан с использованием вудуистских ритуалов – на это намекают многочисленные куклы вуду, созданные для будущих жертв монстра, черепа животных и печати высших духов Лоа. «Джиперс Криперс: Возрожденный» – фильм ужасов об использовании луизианской магии для воскрешения темной сущности.