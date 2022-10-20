Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно

22 октября исполняется 40 лет культовой кинофраншизе о легендарном непобедимом ветеране Джоне Рэмбо. В честь этой знаменательной даты мы вспомним весь путь серии фильмов о Рэмбо, от ее расцвета в 80-е до последующего печального упадка и внезапного возвращения на вершины славы в наше время.

В маленьком американском городке появляется загадочный мрачный бродяга. Местный шериф Уилл Тизл, не желая видеть, как подобный сброд расхаживает по его улицам, арестовывает незнакомца. Тизл даже не подозревает, что к нему в руки попал настоящий герой войны во Вьетнаме, боец элитных войск Джон Рэмбо. Претерпев жестокие унижения в тюрьме, ветеран решает устроить полицейским войну, которая им и не снилась.

Сюжет первой картины о Рэмбо основан на романе писателя Дэвида Морелла «Первая кровь». Фильм мгновенно обрел культовый статус, получив одобрение как от критиков, так и от простых зрителей. Он мог похвастаться не только отлично поставленным экшеном и харизматичным главным героем, но и глубоким социальным подтекстом. « Рэмбо: Первая кровь » — это не столько красочный боевик, сколько драма о трагической судьбе ветеранов войны, которые оказались забыты и выброшены на улицу собственным правительством.

Рэмбо: Первая кровь

Джон Рэмбо отбывает наказание в тюрьме строгого режима. Однажды его посещает бывший командир, полковник Траутман. Он предлагает герою сделку: Рэмбо должен помочь вытащить пленных солдат из защищенного вьетнамского лагеря, а в обмен он получит помилование. Боец соглашается отправиться на миссию, но вскоре понимает, что она служит лишь прикрытием для коварных планов чиновников.

Сиквел был воспринят совсем не так однозначно, как первая часть. Фильм все еще мог многое предложить зрителям: красивые боевые сцены, лихой интригующий сюжет и актуальное социальное высказывание. Но вместе с тем картина будто растеряла большую часть индивидуальности этой серии. Вторая часть, по сути, превратилась в кино про непобедимого героя и стала похожей сразу на целую кучу своих конкурентов, например на «Коммандос».

Рэмбо: Первая кровь — 2

Рэмбо проводит дни в уединенном монастыре вдали от цивилизации и призраков своего военного прошлого. Но в один день в храм приходит агент ЦРУ и сообщает герою, что его давний друг, полковник Траутман, был взят в плен советскими войсками в Афганистане. Армия США не может открыто действовать в этом регионе, поэтому Джон просит отправить его в одиночку на секретную миссию по спасению полковника.

Третью часть большинство фанатов считает худшим фильмом в серии. Франшиза решила пойти по пути не просто упрощения, а скорее даже деградации. Здесь есть и типичные для американского кино злые русские, и герой, способный в одиночку победить целые армии врагов, и пустой бессмысленный пафос. Спустя много лет фильм все равно обрел определенную популярность благодаря культовому главному герою и ностальгии зрителей по 80-м, но все же картину принято скорее критиковать.

Рэмбо-3

Джон Рэмбо ушел в добровольное изгнание и теперь живет уединенной жизнью в джунглях Таиланда, зарабатывая ремонтом лодок и охотой на змей. Однажды к нему обращается группа христианских миссионеров с просьбой помочь им переплыть реку Салуин, чтобы они могли помочь местным жителям, пострадавшим от войны, но герой отказывает. Через несколько дней он узнает, что миссионеры попали в плен к военным, и решает отправиться на их спасение.

Снимать продолжение культового боевика 80-х спустя почти 20 лет после выхода последнего фильма в серии, казалось, было довольно рискованной затеей, но она тем не менее полностью себя оправдала. Картина, пестрящая непрерывным драйвовым экшеном и яростными боевыми сценами, пришлась по душе фанатам оригинала. Безусловным украшением ленты стал все такой же великолепный Сильвестр Сталлоне , который на этот раз не только исполнил главную роль, но и выступил режиссером проекта.

Рэмбо IV

Постаревший Рэмбо проводит свою пенсию на родном ранчо в США, занимаясь обучением лошадей и заботясь о своей подруге Марии и ее дочери Габриэле. Но даже там он не может обрести покой: в один день он узнает, что мексиканские наркобароны похитили Габриэлу, чтобы сделать из нее свою рабыню. Ветерану, который сильно ощущает всю тяжесть прожитых лет и страдает от ПТСР, приходится принять свою последнюю битву, чтобы спасти дорогих ему людей.

Последняя часть истории Рэмбо вызвала достаточно неоднозначную реакцию у публики. Зрители ругали фильм за монотонность, скучных персонажей и довольно нетипичный для франшизы сюжет. Но финал картины, в котором легендарный герой боевиков сел на лошадь и под ностальгические кадры из предыдущих частей серии уехал в закат, все-таки смог растопить сердца многих скептиков. Картина стала не точкой, а многоточием в его истории, намекая нам на то, что Джон Рэмбо всегда будет рядом с верными фанатами.