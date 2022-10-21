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Киноафиша Новости «Черной Пантере: Ваканда навсегда» прочат стартовые сборы в размере $175 млн

«Черной Пантере: Ваканда навсегда» прочат стартовые сборы в размере $175 млн

21 октября 2022 14:59
«Черной Пантере: Ваканда навсегда» прочат стартовые сборы в размере $175 млн

Картине предрекают второй по величине дебют в этом году.

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» готовится продемонстрировать один из наиболее мощных стартов этого года. По данным западных аналитиков, за премьерные выходные в прокате Северной Америке масштабный кинокомикс Marvel Studios должен заработать порядка $175 миллионов.

Учитывая, что рекламная кампания еще даже не достигла своего пика, многие полагают, что к моменту релиза данная цифра может увеличиться. Пока что стартовый рекорд 2022 года удерживает другой проект MCU — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». За первые три дня в прокате вышедший в начале мая кинокомикс с Бенедиктом Камбербэтчем заработал солидные $187,4 млн. Оригинальная «Черная Пантера» сумела собрать за первый уик-энд $202 млн.

Действие сиквела развернется спустя год после смерти короля Т’Чаллы (Чедвик Боузман), а в центре истории окажется его сестра Шури (Летишиа Райт). Наследнице престола придется разбираться с коварными охотниками за вибраниумом и отбиваться от недружелюбно настроенного правителя скрытого морского государства Нэмора (Теноч Уэрта). Помогать ей в этом будут старые друзья, а также новая подруга Рири Уильямс (Доминик Торн), которая сделает свою версию брони Железного человека.

Супергеройский блокбастер режиссера Райана Куглера стартует в кинотеатрах 11 ноября.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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