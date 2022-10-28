Данила Козловский экранизирует роман Евгения Водолазкина «Авиатор»

Он также может стать исполнителем главной роли.

На недавней пресс-конференции в ТАСС писатель Евгений Водолазкин объявил, кто выступит режиссером будущей экранизации его романа «Авиатор». Постановщиком картины станет Данила Козловский.

Автор также заявил, что Козловский может быть назначен исполнителем главной роли, но этот вопрос еще не был окончательно решен.

«Авиатор» вышел в свет в 2016 году. В центре его сюжета — пациент петербургской больницы Иннокентий Платонов, страдающий амнезией и не помнящий ничего из своего прошлого. В надежде узнать о себе хоть что-то, он начинает судорожное путешествие по осколкам своей памяти: вспоминает родную дачу в Ленинградской области, первую любовь, революцию 1917 года.

При этом Водолазкин отметил, что съемочная команда немного изменила оригинальную историю, сделав ее более близкой к сегодняшнему дню. Сам автор также принимает активное участие в работе над фильмом.

Функции продюсера исполняет Сергей Катышев, руководитель телеканала «Кино ТВ». Сценаристом выступает знаменитый поэт и прозаик Юрий Арабов в соавторстве со своим учеником Олегом Сироткиным.

Для Козловского эта картина станет уже не первым режиссерским опытом. Ранее под его руководством были сняты фильм «Тренер», а также сериалы «Чернобыль» и «Карамора», в которых он также исполнил главные роли.

Экранизация «Авиатора» предположительно выйдет на экраны в 2023 году.