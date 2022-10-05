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Киноафиша Новости Ирина Рахманова: лучшие фильмы и сериалы в карьере актрисы

Ирина Рахманова: лучшие фильмы и сериалы в карьере актрисы

5 октября 2022 14:49
Ирина Рахманова: лучшие фильмы и сериалы в карьере актрисы

Недавно звезда в очередной раз вернулась к образу следователя Ульяны Соколовой.

Несколько дней назад состоялась премьера сериала с Ириной Рахмановой «Соколова подозревает всех» — нового сезона шоу о приключениях детектива Ульяны Соколовой. В этой свящи вспоминаем лучшие кино- и телепроекты звезды.

«Пассажиры» (2020 — …)

Мистический сериал-альманах про водителя «Мерседеса», который является проводником душ между мирами. Его пассажирами становятся только те люди, которые при жизни не успели завершить мирские дела.

«Детектив на миллион» (2019 — …)

Сериал о вынужденных взаимодействиях следователя Ульяны Соколовой и сыщика-миллионера Олега Филатова. Своего условного коллегу Ульяна рьяно подозревает в убийстве жены.

«Любовь Авроры» (2007)

Комедийная мелодрама про беременную девушку Аврору Вишневскую, которую жених бросает прямо в ЗАГСе. Несмотря на будущее матери-одиночки, главная героиня не унывает, потому что у нее есть верные друзья и любимая работа в салоне красоты. Очень скоро на горизонте Авроры появляется и новый привлекательный мужчина.

«Питер FM» (2006)

История про молодых людей, Машу и Максима, чьи судьбы связывает случайное событие — девушка теряет телефон, а парень его находит. Действие разворачивается в Санкт-Петербурге.

«9 рота» (2005)

Масштабная военная драма Федора Бондарчука, сюжет которой разворачивается за несколько месяцев до полного вывода советских войск из Афганистана. В центре сюжета — группа молодых новобранцев, которые получает задание занять высоту и удерживать ее до прихода колонны.

Фото: Пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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