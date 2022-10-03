Вышел новый трейлер фильма Marvel «Черная Пантера: Ваканда навсегда»

Студия Marvel презентовала новый трейлер «Черной Пантеры: Ваканда навсегда». В представленном ролике показали преемницу персонажа Чедвика Боузмана, много эпического экшена, больше сцен с Нэмором и бронированный костюм Железного сердца — условной продолжательницы дела Тони Старка.

Действие второй части развернется после внезапной смерти молодого короля Т’Чаллы (Боузман). Никто не ожидал такого исхода — произошедшая трагедия в буквальном смысле потрясает всю Ваканду. После смерти правителя африканская страна оказывается в уязвимом положении, чем сразу же пытаются воспользоваться охотящиеся за вибраниумом недоброжелатели. И без того печальную ситуацию усугубляет появление морского правителя Нэмора (Теноч Уэрта). Мутанта-подводника не устраивает решение Т’Чаллы открыть Ваканду для остального мира, потому что данное постановление ставит под угрозу скрытое в глубине королевство Талокан. Из-за этого между Вакандой и Талоканом возникает серьезный конфликт, и разбираться с его последствиями предстоит младшей сестре Т’Чаллы по имени Шури (Летишиа Райт). Помогать ей в борьбе с врагами будут верные друзья и молодая изобретательница Рири Уильямс (Доминик Торн).

В остальной актерский состав ленты вошли Анджела Бассетт, Уинстон Дьюк, Данай Гурира, Лупита Нионго, Мартин Фриман, Михаэла Коэл, Флоренс Касумба, Исаак Де Банколе, Мария Мерседес Корой и Ричард Шифф. Постановкой занимался режиссер оригинальной «Черной Пантеры» Райан Куглер. Он же написал сценарий вместе с Джо Робертом Коулом.

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» выйдет в мировой прокат 11 ноября.