Кейт Уинслет на войне: опубликовано фото со съемок байопика «Ли»

В сети появилось первое официальное фото со съемок биографической драмы «Ли», в которой Кейт Уинслет воплощает образ военного фотожурналиста Элизабет Ли Миллер — первого американского корреспондента-передовика, освещавшего в Европе Вторую мировую для британского издания Vogue. Фотография сделана на съемках в Хорватии.

В предстоящем фильме будет изображено наиболее значимое десятилетие из биографии Миллер. Будучи женщиной средних лет, она отказалась от спокойной жизни и отправилась в Европу в самый очаг войны. Там она старалась запечатлеть все ужасы боевых действий, в частности, зверства нацистской Германии по отношению к евреям в концлагерях. Ее пленки до сих пор остаются одними из наиболее важных исторических снимков.

Производство проекта в данный момент продолжается, но из актерского ансамбля выбыл Джуд Лоу, который планировал воплотить английского художника-сюрреалиста Роланда Пенроуза. Скорее всего, исполнитель не смог принять участие в байопике из-за конфликта графиков, так как сейчас он занят на площадке нового сериала по вселенной «Звездных войн». На место Лоу оперативно утвердили Александра Скарсгарда («Варяг»). Также в касте задействованы Ноэми Мерлан, Аринзе Кин, Винсент Колумб, Патрик Милле, Сэмюэл Барнетт и Зита Анро. Ранее роли в картине получили Энди Сэмберг, Марион Котийяр, Джош О’Коннор, Андреа Райзборо и Джеймс Мюррэй.

Режиссером выступает номинантка на премию «Оскар» Эллен Керас («Предательство», «Список смертников»). Сценарий написали Элизабет Ханна («Секретное досье») и Джон Колли («Хозяин морей: На краю Земли»).