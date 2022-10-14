СМИ: Харрисон Форд заменит Уильяма Хёрта в киновселенной Marvel

Сентябрьские слухи о включении Харрисона Форда в киновселенную Marvel продолжают усиливаться. В конце прошлого месяца говорилось, что студия надеется привлечь голливудского ветерана на роль генерала Таддеуса Росса, которая опустела после смерти Уильяма Хёрта. Теперь же портал Slash Film подтверждает эти сведения. Предполагается, что первое появление легендарной звезды в MCU состоится в рамках «Капитана Америка: Новый мировой порядок», после чего пожилой актер сыграет уже гораздо более заметную роль в «Громовержцах».

Если верить словам инсайдера Джеффа Снайдера, вопрос об участии Форда был решен еще до мероприятия D23 Expo, но с анонсом решили повременить, чтобы не затмевать презентацию «Индианы Джонса 5».

Концептуально «Громовержцы» очень похожи на «Отряд самоубийц» DC. Герой Форда будет выполнять функции Аманды Уоллер (Виола Дэвис), т.е. руководить одноименной командой. В комиксах у персонажа отличительная черта — он превращался в Красного Халка. Многие ожидают, что этот момент отразят и в грядущей киноверсии, поэтому 80-летнему Форду, возможно, придется облачиться в костюмы захвата движений, как это постоянно делает Марк Руффало, а теперь еще и Татьяна Маслани.

В каст «Громовержцев» уже входят Флоренс Пью (Елена Белова), Себастиан Стэн (Зимний Солдат), Дэвид Харбор (Красный страж), Уайатт Расселл (Агент США), Ханна Джон-Кэймен (Призрак), Джулия Луис-Дрейфус (Валентина Аллегра де Фонтейн) и Ольга Куриленко (Таскмастер).

Съемки «Капитана Америка 4» с Энтони Маки в главной роли и Тимом Блейком Нельсоном в качестве злодея Лидера начнутся уже в начале следующего года. Производство «Громовержцев» стартует в середине 2023 года. Релизы супергеройских блокбастеров состоятся 3 мая и, соответственно, 26 июля 2024 года.