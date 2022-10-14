Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальные явления. Дом призраков" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости СМИ: Харрисон Форд заменит Уильяма Хёрта в киновселенной Marvel

СМИ: Харрисон Форд заменит Уильяма Хёрта в киновселенной Marvel

14 октября 2022 13:59
СМИ: Харрисон Форд заменит Уильяма Хёрта в киновселенной Marvel

Актер должен появиться минимум в двух проектах MCU.

Сентябрьские слухи о включении Харрисона Форда в киновселенную Marvel продолжают усиливаться. В конце прошлого месяца говорилось, что студия надеется привлечь голливудского ветерана на роль генерала Таддеуса Росса, которая опустела после смерти Уильяма Хёрта. Теперь же портал Slash Film подтверждает эти сведения. Предполагается, что первое появление легендарной звезды в MCU состоится в рамках «Капитана Америка: Новый мировой порядок», после чего пожилой актер сыграет уже гораздо более заметную роль в «Громовержцах».

Если верить словам инсайдера Джеффа Снайдера, вопрос об участии Форда был решен еще до мероприятия D23 Expo, но с анонсом решили повременить, чтобы не затмевать презентацию «Индианы Джонса 5».

Концептуально «Громовержцы» очень похожи на «Отряд самоубийц» DC. Герой Форда будет выполнять функции Аманды Уоллер (Виола Дэвис), т.е. руководить одноименной командой. В комиксах у персонажа отличительная черта — он превращался в Красного Халка. Многие ожидают, что этот момент отразят и в грядущей киноверсии, поэтому 80-летнему Форду, возможно, придется облачиться в костюмы захвата движений, как это постоянно делает Марк Руффало, а теперь еще и Татьяна Маслани.

В каст «Громовержцев» уже входят Флоренс Пью (Елена Белова), Себастиан Стэн (Зимний Солдат), Дэвид Харбор (Красный страж), Уайатт Расселл (Агент США), Ханна Джон-Кэймен (Призрак), Джулия Луис-Дрейфус (Валентина Аллегра де Фонтейн) и Ольга Куриленко (Таскмастер).

Съемки «Капитана Америка 4» с Энтони Маки в главной роли и Тимом Блейком Нельсоном в качестве злодея Лидера начнутся уже в начале следующего года. Производство «Громовержцев» стартует в середине 2023 года. Релизы супергеройских блокбастеров состоятся 3 мая и, соответственно, 26 июля 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки 7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки Читать далее 14 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Читать далее 14 октября 2022
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители 7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители Читать далее 12 октября 2022
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет Читать далее 13 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года 7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года Читать далее 12 октября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой Читать далее 13 октября 2022
Related video