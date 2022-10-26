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Киноафиша Новости В прокат выходит российский фантастический фильм «Петрополис»

В прокат выходит российский фантастический фильм «Петрополис»

26 октября 2022 17:01
В прокат выходит российский фантастический фильм «Петрополис»

В главных ролях — Антон Шагин и Юлия Снигирь.

Уже завтра в российский прокат выходит научно-фантастический триллер «Петрополис», главные роли в котором сыграли Антон Шагин и Юлия Снигирь. В преддверии премьеры делимся подробной информацией о новинке.

Действие разворачивается в трех странах — России, Америке и Японии. В центре истории окажется Владимир Огнев, родившийся в Америке в семье российских эмигрантов. В начале нулевых протагонист учится в США, где знакомится со своей будущей супругой. Имея за спиной выдающуюся научную карьеру и счастливый брак, он получает внезапное предложение — стать участником спецотдела засекреченной международной организации. Огневу поручают исследование гипотетического сценария: как общество поведет себя, если узнает о постоянном контакте инопланетной цивилизации с человечеством? Очень скоро Владимир осознает, что данный сценарий далеко не вымысел, поэтому значимость его исследований носит не только научный характер. В решающий момент от результатов его деятельности будет зависеть будущее землян.

В остальной актерский состав вошли Владимир Кошевой, Один Ланд Байрон, Дзюнсукэ Киносита, Роман Мелдерс, Дэниел Барнс, Ричард Ли Уилсон, Лиза Мартинес, Марко Динелли и Игорь Ким. Поставил ленту режиссер Валерий Фокин («Между небом и землей»), сценарий написал его сын-дебютант Кирилл Фокин.

Фото: «Интерфест», «Революция Фильм»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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