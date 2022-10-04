Радиоведущий Мэл Гибсон попадает в ловушку маньяка в трейлере триллера «В эфире»

На официальном YouTube-канале прокатчика Global Film появился дублированный трейлер остросюжетного триллера «В эфире». Ведущую роль в ленте сыграл голливудский ветеран Мэл Гибсон.

В центре повествования окажется эксцентричный радио-диджей Элвис Куни (Гибсон), который принимает очередной звонок в студию от слушателя. Ситуация накаляется, потому что неизвестный угрожает убить всю семью шоумена в прямом эфире. Чтобы спасти близких, главному герою придется сыграть с маньяком в игру на выживание. Суть очень проста — персонажа вынуждают раскрыть все свои самые сокровенные тайны многомиллионной аудитории. Единственный способ победить в этом противостоянии — выяснить личность преступника. У данной психологической дуэли есть одно ключевое правило: не прерывать эфир.

Вместе с Гибсоном в актерский состав вошли Кевин Диллон, Уильям Моусли, Джон Робинсон, Надя Фарес, Энрике Арсе, Кэрол Уэйерс, Алиа Серор-О’Нилл, Пол Спера, Йоли Фуллер и Робби Нок. Автором сценария и режиссером выступил молодой кинематографист Ромуальд Буланжер («На связи»). В основу картины легла его короткометражка «Разговор».

Российская премьера «В эфире» намечена на 3 ноября.