31 декабря 2023
Новогодний эфир ТВ: программа передач на 31 декабря 2023 года
30 декабря 2023
Мы к вам заехали на час: кто есть кто в «Бременских музыкантах»
29 декабря 2023
Жулик Виктор Добронравов возглавляет полицейский отдел в трейлере сериала «Инспектор Гаврилов»
Никита Кологривый получил роль в комедии «Иван Васильевич меняет все!»
Одинокая девочка вновь обретает отца в трейлере трогательной инди-комедии «Задира»
Дмитрий Дюжев устраивает убийственный утренник в трейлере спецэпизода «Выживших»
Молодые блогеры проводят зловещий ритуал в трейлере хоррора «Уиджи. Потустороннее измерение»
Что смотреть в кинотеатрах на новогодних каникулах: 7 фильмов на любой вкус
28 декабря 2023
Слава Копейкин и Денис Косиков продают оружие в трейлере сериала «На автомате»
Где и когда мультфильмы из серии «Три богатыря» будут показаны на телевидении
Когда фильм «Холоп» покажут по телевизору в праздничный период
Тест: насколько хорошо вы знаете историю Warner Bros.
Когда и где фильм «Последний богатырь» покажут по телевизору
Когда покажут «Один дома» по телевизору?
В прокат выходит праздничный мультфильм для всей семьи «Великолепная пятерка»
Студия Pixar готовит четвертую часть «Тачек»
«Волшебный участок» с Николаем Наумовым продлен на второй сезон
27 декабря 2023
Первый чернокожий Повелитель времени: вышел тизер «Доктора Кто» во главе с Шути Гатвой
Уборщик туалетов наслаждается жизнью в русскоязычном трейлере фильма «Идеальные дни»
Геймер Даниил Вахрушев играет в смертельную игру в трейлере триллера «Одна жизнь»
Волшебство за кадром: 5 интересных фактов о фильме «Холоп 2»
Кирилл Зайцев освобождает детей от террористов в трейлере фильма «Командир»
Коучи, настоящие миллиардеры и поиск настоящего счастья: как снимали саркастическую комедию «Успешный»
26 декабря 2023
1 января выйдет короткометражный фильм «Чебурашка. Выходной» — доступен трейлер
Денис Шведов и Роман Курцын спасают мир в трейлере комедийного экшен-сериала «Красный 5»
Вышедший в тираж Павел Деревянко инсценирует свои похороны в трейлере комедии «Конец славы»
Русские Люди Икс: вышел трейлер исторического фэнтези «Иные»
Устрашающие призраки атакуют жителей мегаполиса в трейлере хоррора «Вкус страха»
Эксклюзив: актриса Василина Юсковец делится личной подборкой новогодних фильмов
София Бутелла и ее отряд готовятся к войне в трейлере второй части «Мятежной Луны»
25 декабря 2023
Эмир Кустурица в ближайшие годы снимет в России минимум два фильма
Наоми Уоттс, Деми Мур и Хлоя Севиньи очаровывают в вечерних платьях в тизере новой части «Вражды»
Появилась информация о сюжете фильма Джеймса Ганна «Супермен: Наследие»
Для своего нового фильма Рубен Эстлунд возведет одну из крупнейших декораций в истории
24 декабря 2023
От сливочного пива до тыквенных пирожков: 5 блюд из «Гарри Поттера», которые можно приготовить на Новый год
23 декабря 2023
Телеканал ТНТ организовал акцию на Дворцовой площади в Петербурге
22 декабря 2023
Вин Дизель обвинен в сексуальном насилии
Детектив Клайв Оуэн ведет новое дело во Франции в трейлере сериала «Месье Спейд»
Юлия Франц бросает Сергея Бондарчука в трейлере комедийного сериала «Как друзья Захара женили»
Природа и жизнь маленькой девочки оказываются под угрозой в трейлере фильма «Зло не существует»
Бесславное прощание со старой киновселенной DC: появились отзывы об «Аквамене 2»
Звезды российского кино и эстрады говорят по-французски в трейлере шоу «Я тебя люблю — Je t’aime»
21 декабря 2023
Александр Метелкин совершает подвиг ради возлюбленной в трейлере сказки «Летучий корабль»
Многодетная мать задумывается о будущем в трейлере комедийной драмы «Тони и ее семья»
Даниэль Брюль участвует в ралли в трейлере фильма «Большая гонка. Ауди против Лянчи»
Марк Уолберг обретает четвероногого друга в трейлере приключенческого фильма «Артур, ты король»
В российский прокат выйдет сновидческая драма Аличе Рорвахер «Химера» — доступен трейлер
Диктатор Кейт Уинслет держится за власть железной хваткой в трейлере мини-сериала «Режим»
20 декабря 2023
Павел Прилучный предотвращает Судный день в трейлере финального сезона «Предпоследней инстанции»
Аферист Виктор Добронравов притворяется полицейским в трейлере сериала «Инспектор Гаврилов»
Анастасия Евграфова выслеживает изощренного маньяка в трейлере сериала «Внутри убийцы»
Финал самого обсуждаемого сериала года: вышел тизер последней серии «Слова пацана»
Девочка потешается над Алексеем Маклаковым и Юлианной Михневич в трейлере комедии «Не одна дома»
Евгений Цыганов общается с призраком Виктории Исаковой в трейлере второго сезона «Нежности»
Родовое проклятие настигает девочек в трейлере хоррора «Первая ведьма. Реинкарнация»
Что подарить на Новый год: 7 идей для подарка киноману
Дилан Спроус и Вирджиния Гарднер проводят медовый месяц в трейлере ромкома «Моя прекрасная свадьба»
Тихон Жизневский завоевывает принцессу в новом трейлере «Бременских музыкантов»
Киноитоги-2023: главные фильмы, звезды и скандалы
Рассел Кроу служит глазами для Лиама Хемсворта в трейлере военного боевика «Территория зла»
19 декабря 2023
Эмигрировавшая в Гонконг Николь Кидман переживает драму в трейлере сериала «Экспаты»
В январе в повторный прокат выйдет фильм Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке»
Юлия Пересильд, Леонид Агутин и другие споют на французском в кинофантазии «Я тебя люблю — Je t’aime»
Вскоре в прокате стартует мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли»
Джонатан Мэйджерс лишился роли Канга в киновселенной Marvel
Миссис Лим проводит новогодние каникулы в Южной Корее в трейлере фильма «Отпуск по-корейски»
18 декабря 2023
Появились первые кадры со съемок байопика о поп-группе «Руки вверх!»
Выбор редакции: 7 лучших фильмов 2023 года
Netflix планирует спин-оффы «Уэнсдэй» и «Острых козырьков»
Жаркий документальный эксперимент: вышел трейлер фильма «Бани»
Фермер с Марса рвется к своей семье в трейлере новогоднего спецвыпуска «Кибердеревни»
Бессвязный и невпечатляющий блокбастер: появились отзывы о первой части «Мятежной Луны»
Netflix готовит ремейк аниме-сериала «Ван-Пис»
«Планета обезьян: Новое царство» станет первой частью новой трилогии
Ридли Скотт снимет экшен-триллер «Бомба»
16 декабря 2023
Елки-убийцы, безумный Кассель и апокалипсис на Рождество: 8 новогодних хорроров
15 декабря 2023
Жора Крыжовников подтвердил, что финальная серия «Слова пацана» была переснята
Джордж Клуни и Адам Сэндлер снимутся в новом фильме Ноа Баумбака
Согласно опросу Fandango, «Дэдпул 3» возглавил список самых ожидаемых фильмов 2024 года
Сериал «Благие знамения» продлен на третий и финальный сезон
Райан Рейнольдс помогает созданиям из детских фантазий в трейлере фильма «Воображаемые друзья»
14 декабря 2023
Эдди Мерфи наводит порядок на улицах в трейлере «Полицейского из Беверли-Хиллз 4»
Кристофер Эбботт сыграет вместо Райана Гослинга в хорроре «Человек-волк»
Официально: студия A24 работает над экранизацией видеоигры Death Stranding
Олег Меньшиков и Филипп Янковский обагряют золото кровью в трейлере сериала «Прелесть»
По сталкивается с самым могущественным врагом в трейлере «Кунг-фу Панды 4»
Олигарх Владимир Сычев нанимает коуча-неудачника в трейлере сериала «Успешный»
Аарон Экхарт и Нина Добрев берутся за смертельно опасную миссию в трейлере боевика «Каменщик»
Отношения с Дженной Ортегой грозят жизни Мартина Фримана в трейлере фильма «Девушка Миллера»
13 декабря 2023
Американцы воюют друг с другом в трейлере драматического боевика «Судный день»
Девочки веселятся и шалят в трейлере третьего сезона «Манюни»
Секретарь спасает золото от нацистов в трейлере военного триллера «Золотой конвой»
В Санкт-Петербурге прошел XV юбилейный Форум «PRКИТ»
Завтра в российский прокат выходит комедийный боевик «Моя жена — киллер»
Филипп Киркоров: «Не очень люблю «засматривать» фильмы. Иногда им надо дать настояться»
Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» продлен на четвертый сезон
Зендея поддерживает Тимоти Шаламе в новом трейлере «Дюны 2»
12 декабря 2023
5 захватывающих сериалов про аферистов, которые можно посмотреть залпом
Саша Бортич и султан-самозванец проворачивают аферы в трейлере сериала «Блеск»
Пес создает себе железного друга в трейлере мультфильма «Мечты робота»
Кейт Бланшетт сыграет в новом фильме Джима Джармуша «Отец мать сестра брат»
Кинокомпания Lionsgate анонсировала «Пилу 11»
Демис Карибидис запускает машину времени в трейлере фильма «Иван Васильевич меняет всё!»
10 фильмов 2023 года с высокими рейтингами, которые уже можно посмотреть онлайн
11 декабря 2023
Шарлиз Терон и Дэниэл Крэйг сыграют в триллере об ограблении «Деньги на двоих»
«Барби», «Оппенгеймер», «Бедные-несчастные»: Американский институт кино назвал лучшие фильмы года
Брэдли Купер и Кристиан Бэйл снимутся в шпионском фильме «Лучшие враги»
Милош Бикович, Юлия Пересильд и Александр Горбатов сыграют в фильме «Рождение империи»
Европейская киноакадемия признала лучшим фильмом 2023 года «Анатомию падения»
8 декабря 2023
Отряд хвостатых пытается вернуть украденную диадему в трейлере мультфильма «Великолепная пятерка»
«Волшебный участок»: сказочные персонажи и где они обитают
Рассел Кроу, Рами Малек и Майкл Шеннон сыграют в новом фильме о Нюрнбергском процессе
«Братья Сунь», «Кёнсонское существо» и другие: Netflix выпустил трейлеры четырех новых сериалов
Визуально завораживающий вестерн: вышел трейлер фильма «Поселенцы»
Победителем кинофестиваля «Зимний» 2023 стал фильм «Панические атаки»
Дональд Гловер и Майя Эрскин шпионят и влюбляются в трейлере сериала «Мистер и миссис Смит»
7 декабря 2023
5 новых фильмов и сериалов, которые создадут новогоднее настроение
В духе «Ребенка Розмари»: в прокат вышел хоррор «Другие: Проклятие кукушки»
Покойники восстают из могил в трейлере хоррор-драмы «Блаженны мертвые»
Дьявол посещает Москву в новом трейлере фильма «Мастер и Маргарита»
Остин Батлер бомбардирует Третий рейх в трейлере мини-сериала «Властелины воздуха»
Фрейя Аллан открывает подвал с древней ведьмой в трейлере хоррора «Нечисть»
Девушка спасает городок от убийцы в маске в трейлере слэшера «Крик. Ночь перед Рождеством»
ТНТ готовит полнометражный фильм о Букиных из «Счастливых вместе»
6 декабря 2023
Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд спорят о Боге в трейлере фильма «По Фрейду»
Захватывающее приключение для всей семьи: вышел трейлер фильма «Кот и пес»
Мертвец Павел Майков проводит время с дочкой Сашей Бортич в трейлере комедии «Танцуй, Селедка!»
В Санкт-Петербурге прошел специальный показ мистического сериала «Сны Алисы»
Ужасающая банальность зла: вышел новый трейлер фильма «Зона интересов»
Карлики из амбара атакуют семью американцев в трейлере комедийного хоррора «Гномы. Новогодний беспредел»
В каком порядке смотреть цикл фильмов «Гардемарины»?
Джонни Депп может сыграть Сатану в новом фильме Терри Гиллиама
Легендарный музыкант пытается изменить мир к лучшему в трейлере байопика «Боб Марли: Одна любовь»
Появилась информация о пересъемках финала «Слово пацана», но создатели ее опровергли
5 декабря 2023
Симона Куст высвобождает силу своих эмоций в новом трейлере фильма «Самая большая луна»
Киллер Пирс Броснан отвечает добром на добро в трейлере боевика «Чарли — Пуля»
Подошли к концу съемки сериала «Красные линии» во главе с Полиной Гагариной
Миллиардер Владимир Сычев учится радоваться жизни в трейлере комедийного сериала «Успешный»
Ким Кардашьян сыграет в процедурале Райана Мерфи
Николас Кейдж готовится к уходу из кино: «Мне осталось три-четыре фильма»
Привычный порядок вещей рушится в новом трейлере триллера «Оставь мир позади»
Не только «Великолепный век»: 5 турдизи, которые покорили зрителей по всему миру
Джоди Фостер расследует дело о пропавших ученых в трейлере четвертого сезона «Настоящего детектива»
4 декабря 2023
Уильям скорбит по Диане и сближается с Кейт Миддлтон в трейлере финальных серий «Короны»
Перепутанные пальто запускают цепочку чудес в трейлере новогоднего фильма «Не скажу»
Александр Сокуров сообщил об окончании режиссерской карьеры
Легендарные монстры противостоят общему врагу в трейлере фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»
Культурный центр «ЗИЛ», безграничная месть и театральные актеры: как проходили съемки сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть»
Гена и Даша знакомятся с новыми соседями в первом трейлере сериала «Букины»
3 декабря 2023
Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023
13 будущих экранизаций видеоигр
1 декабря 2023
Харли Квинн и ее команда сражаются с монстрами в трейлере аниме «Отряд самоубийц из другого мира»
Брутальный Дермот Малруни спасает свою подопечную в трейлере боевика «Костолом»
Казненный маньяк проклинает лондонскую тюрьму в трейлере хоррора «Врата ада»
Аня Тейлор-Джой сражается в пустыне в первом трейлере «Фуриосы»
Леа Сейду путешествует по своим прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие»
Что смотреть в декабре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Лучший фильм о знаменитом монстре: появились отзывы о фильме «Годзилла: Минус один»
