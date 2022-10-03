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Киноафиша Новости У Warner Bros пока не получается найти продюсера, который бы взялся за киновселенную DC

У Warner Bros пока не получается найти продюсера, который бы взялся за киновселенную DC

3 октября 2022 13:17
У Warner Bros пока не получается найти продюсера, который бы взялся за киновселенную DC

Одна из причин — прецедент с «Бэтгерл».

Интернет-портал TheWrap опубликовал большую аналитическую статью, в которой журналисты проследили всю историю того, как студия Warner Bros. пытается найти ведущего продюсера для киновселенной DC.

О начале поисков было объявлено еще в августе 2022 года, когда генеральный директор Warner Bros. Дэвид Заслав сообщил, что компания ищет походящего специалиста для создания плана развития супергеройской киновселенной на ближайшие 10 лет. Несмотря на то, что отбор продолжается уже более четырех месяцев, никаких успехов на этом поприще так и не было достигнуто.

Один из инсайдеров TheWrap внутри Warner Bros. сообщил, что главной причиной неудач является решение руководства студии отменить почти готовый фильм «Бэтгерл»:

«Почему никто не хочет эту должность? Сейчас DC — главный приоритет для Warner Bros. и любые фильмы, которые не нравятся руководству, сразу же отменяются. Никто не хочет делать работу, результат которой может в любой может отправиться в утиль».

Второй серьезной проблемой стало то, что на рынке труда просто нет человека с подходящим навыками для такой работы. По словам информатора TheWrap, студия приняла неправильное решение, когда начала искать готового специалиста с талантами Кевина Файги:

«Глупо пытаться искать своего Файги. Он же долгое время изучал студию, изучал ее фильмы и очень глубоко погружался во все, что связано с Marvel. Ему потребовались долгие годы, чтобы вникнуть во все тонкости процесса, но результат себя полностью окупил».

С другой стороны, у студии уже есть достойные кандидаты на должность внутри нее самой — Майкл Де Лука и Пэм Абди. Пока что руководство отталкивает от них лишь то, что все их прошлые проекты обладали очень ограниченным бюджетом, в то время как развитие DC потребует намного больших средств.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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