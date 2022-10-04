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Киноафиша Новости Начались съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

Начались съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

4 октября 2022 10:45
Начались съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

В продолжении сериала появится один новый персонаж.

В Лондоне стартовали съемки второго сезона фэнтезийного сериала «Властелина колец: Кольца власти». Этой новостью поделился стриминговый сервис Amazon Prime сразу после объявления о том, что за первую неделю после премьеры шоу набрало более 1,3 миллиарда просмотров, что является абсолютным рекордом для площадки.

Первый сезон сериала, как и трилогия Питера Джексона, снимался в Новой Зеландии. Работа над ним заняла 18 месяцев и проходила в разгар пандемии коронавируса. Для второго сезона, который будет состоять из восьми эпизодов, Amazon перенесла весь съемочный процесс в Великобританию, которая считается более финансово выгодным местом для производства кино и сериалов из-за лучшей логистики. Команда шоу будет работать в мультимедийном центре Bray Studios, оборудованном лучшей современной съемочной техникой.

В сообщении от Amazon Prime также сказано, что во втором сезоне появится новый важный персонаж по имени Кирдан, один из старейших и мудрейших эльфов Средиземья. Однако актер на эту роль пока не выбран.

Следующий седьмой эпизод сериала «Властелин колец: Кольца власти» выйдет в это воскресенье 7 октября. Всего в рамках первого сезона будет восемь серий.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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