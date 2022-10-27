Пять причин посмотреть отечественный приключенческий фильм «Либерея: Охотники за сокровищами»

Сегодня, 27 октября, в российский прокат выходит многообещающий приключенческий экшен Глеба Орлова «Либерея: Охотники за сокровищами», сделанный в духе лучших жанровых франшиз Голливуда. Приводим пять причин, почему непременно стоит посмотреть «Либерею» на большом экране.

Захватывающая легенда в основе сюжета

Фильм повествует о молодом парне, который становится владельцем артефакта, доказывающего реальность легендарной библиотеки Ивана Грозного, известной как Либерея. Согласно древним поверьям, еще во времена Византии существовала великая библиотека, принадлежащая императорам. Она собиралась на протяжении веков и время от времени меняла свое местоположение. Последней локацией стала Москва, а ее владельцем в итоге оказался сам великий князь Иван Грозный. Говорят, что в данном архиве хранилось свыше восьми сотен редчайших рукописей, но проверить это так никому и не удалось. На протяжении столетий Либерию искали многие ученые, но безрезультатно, вследствие чего она превратилась в миф. Главные герои фильма попытаются доказать ее существование.

Приключенческое кино в духе «Индианы Джонса» и «Анчартед»

Фильм сделан по формуле наиболее ярких приключенческих франшиз вроде «Индианы Джонса», «Анчартед: На картах не значится» и «Сокровища нации». Создатели сумели объединить все необходимые ингредиенты: первоклассный экшен с погонями и перестрелками, юмор и головоломки, но самое главное — наличие харизматичных и живых персонажей. Отдельного внимания заслуживает необычный злодей, во всем превосходящий искателей древностей. Картина с учетом титров длится всего 105 минут, поэтому события будут развиваться стремительно и динамично.

Множество интересных локаций

Как и положено качественному приключенческому экшену, действующим лицам придется постоянно находиться в состоянии движения и перескакивать из одной локации в другую. Все начинается в Москве, но повествование быстро набирает темп, так что вскоре на задний план отходит как обыденность, так и сам мегаполис. География ленты очень обширная — персонажи передвигаются по лесам, озерам, катакомбам и разным городам. Кроме того, героям придется бороться с суровыми климатическими условиями и спасаться от погони в заснеженных пустынях. Каждое из мест сопровождено своими уникальными ситуациями.

Звездный актерский состав

Главного героя Илью в фильме сыграл звезда «Майора Грома» Тихон Жизневский, а его экранным спутником выступает Алексей Серебряков («Левиафан»), воплотивший образ эксцентричного ученого. Третий ключевой персонаж — смелый криптограф Арина в исполнении Дианы Пожарской («Чемпион мира»). Также в фильме задействован Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы») в роли искусного наемника — именно он преследует трио протагонистов.

Первая часть потенциальной франшизы

Учитывая популярный жанр и тот факт, что история России таит в себе огромное многообразие загадок и легенд, при должном зрительском отклике «Охотники за сокровищами» вполне могут превратиться в серию фильмов. Создатели определенно на это делают большую ставку.