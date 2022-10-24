Драматический триллер «Точка кипения» со Стивеном Грэмом превратится в сериал

Компания BBC приняла решение выпустить продолжение драматического триллера «Точка кипения» в виде большого телевизионного сериала. Как сообщает издание Screen International, авторы оригинальной картины Филип Барантини и Джеймс Каммингс вновь напишут сценарий, а к главным ролям вернутся Стивен Грэм («Большой куш»), Винетт Робинсон («Вера Дрейк») и Ханна Уолтерс («Это — Англия»).

Оригинальная «Точка кипения» повествует о шеф-поваре престижного лондонского ресторана Jones & Sons Энди Джонсе (Грэм). Пока в банкетном зале посетители дожидаются своих блюд, на кухне разворачивается настоящая драма: повара ругаются друг с другом, в заведение приходит ресторанный критик, а нетерпеливый инвестор требует немедленно вернуть ему все потраченные на ресторан деньги. Джонсу приходится разбираться со всеми напастями одновременно, чтобы не потерять все то, ради чего он работал долгие годы.

Многим зрителям фильм запомнился не только сюжетом, но и необычным визуальными решениями: вся картина была снята одним планом, что только усиливало чувство напряжения от сложившейся вокруг героя ситуации.

События сериала развернутся через шесть месяцев после того злополучного вечера. За это время Карли (Робинсон) успела открыть свой собственный ресторан и стать его шеф-поваром. Где спустя все это время окажется Энди, еще неизвестно.

После анонса шоу Уолтерс и Грэм также выпустили небольшой пресс-релиз, в котором написали:

«Невероятная реакция зрителей на фильм, его сюжет и персонажей, а также огромное желание многих из них еще раз погрузиться в мир «Точки кипения» побудили нас создать этот сериал. В новом шоу мы также будем использовать длинные планы и необычные операторские приемы, которые во многом определили сущность и душу оригинальной картины».

Сериал будет состоять из пяти часовых эпизодов. Съемки начнутся в начале следующего года.