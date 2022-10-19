«Черный Адам» получил посредственный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

Пресса без восторга приняла картину, но есть и положительные моменты.

Следом за волной положительных отзывов на «Черного Адама» со стороны эксклюзивно допущенных на премьеру журналистов, появилась более реальная оценка картины. После снятия эмбарго рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет сейчас посредственные 54% при 63 обзорах. Для проекта, который позиционировался новым маяком в расширенной вселенной DC, это явно не лучшее начало.

У ведущих критиков оценка еще более низкая — 32%. Если ситуация не выправится, у топовых рецензентов «Черный Адам» станет худшим фильмом DC со времен «Лиги справедливости» (2017) — ее рейтинг составляет плачевные 23%.

Похвала в основном адресована колоритному персонажу Дуэйна Джонсона, который выглядит достаточно внушительно, но практически все едины во мнении, что с сюжетом у ленты большие проблемы. Ниже приведены некоторые выдержки из рецензий:

Питер Дебрюж, Variety:

«Вся цель фильма — достойно представить Черного Адама в надежде на то, что в будущем он встретится с более достойным противником».

Питер Брэдшоу, The Guardian:

«Массивная фигура Джонсона, чья голова размером с планету, и особое умение невозмутимо шутить делают Черного Адама великим супергероем».

Джон Дефор, The Hollywood Reporter:

«Проект служит хорошим трамплином для персонажа, чьи будущие приключения, понадеемся, будут менее предсказуемые, чем это».

Дэвид Эрлих, IndieWire:

«Даже величайшим звездам иногда следует умерить свое сияние, чтобы зрителям было на что смотреть».

Кинотеатральный релиз «Черного Адама» состоится уже послезавтра.