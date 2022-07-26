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Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет
Артист определился со своим будущим.
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26 июля 2022 09:45
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу
Актер не смог сдержать эмоций.
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26 июля 2022 09:32
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Узнайте, сколько в мире людей с таким же типом личности, как у вас.
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26 июля 2022 07:20
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Кому сопутствует финансовая удача?
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26 июля 2022 07:00
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
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25 июля 2022 17:30
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Лицемерие – второе имя представителей этих знаков.
1 комментарий
25 июля 2022 17:00
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Список собственности Примадонны оказался очень скромным.
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25 июля 2022 14:20
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Звезды удивили поклонников откровенной выходкой.
1 комментарий
25 июля 2022 14:05
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Фигуристку расстроили комментарии коллег.
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25 июля 2022 13:55
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Стилист признался, что боится летать на самолете.
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25 июля 2022 13:40
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Подруги сильно поссорились несколько лет назад.
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25 июля 2022 13:25
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Певец не надеется на то, что бывшая жена его простит.
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25 июля 2022 13:10
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Актриса обратилась с травмами и переломами сразу в несколько больниц.
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25 июля 2022 12:55
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Певица показала в соцсетях кадр из новой фотоссесии.
2 комментария
25 июля 2022 12:15
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Актриса занялась танцами на пилоне.
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25 июля 2022 12:00
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Певец продемонстрировал неидеальную фигуру.
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25 июля 2022 11:45
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Исполнитель впервые прокомментировал ссору с композитором.
1 комментарий
25 июля 2022 11:30
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Блогер признался, что пока не получал подобных предложений.
7 комментариев
25 июля 2022 11:15
Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу
Актриса рассказала, кто будет заботиться о ней ближайшие несколько недель.
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25 июля 2022 11:00
«Лепс — все?»: Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка
Телеведущая заинтриговала подписчиков новым снимком.
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25 июля 2022 10:45
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