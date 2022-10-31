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Киноафиша Новости Джеймс Ганн отрицает, что студии Marvel и DC соперничают друг с другом

Джеймс Ганн отрицает, что студии Marvel и DC соперничают друг с другом

31 октября 2022 14:41
Джеймс Ганн отрицает, что студии Marvel и DC соперничают друг с другом

По словам кинематографиста, у компаний общая цель.

Есть распространенное мнение, что между компаниями Marvel и DC существует теневое соперничество. В это верят многие фанаты, однако все причастные лица данное утверждение всячески отрицают. Так, назначенный на пост нового руководителя DC Studios режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн уверяет, что между двумя гигантами индустрии нет никакой вражды и конкуренции. Об этом постановщик написал на днях в соцсетях. Он заявил, что именно глава Marvel Кевин Файги был первым, кто узнал о его большой должности:

«Я не просто люблю Кевина, он был буквально первым человеком, кому я рассказал о заключении сделки с DC. Потом я сообщил Джону Сине. Вопреки распространенному мнению, Marvel не соперничает с DC, но у них одна общая цель — превратить поход в кинотеатр в яркое и живое приключение».

Немного ранее на мировой премьере «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» создатель MCU публично заявил, что будет первым в очереди, чтобы увидеть творческого Ганна в DC. Файги сказал:

«До мая следующего года у него еще много работы в стенах Marvel, и он об этом хорошо знает. Но после того как он закончит, я буду первым в очереди, чтобы увидеть все, что он сделает».

Ганн и продюсер Питер Сафран вступят в новую должность уже завтра. 25 ноября у Ганна выходит на Disney+ праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики», а сам триквел выпустят 5 мая 2023 года. В следующем году режиссер будет заниматься съемками второго сезона «Миротворца».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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