Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е

Возвращаться к поп-культуре 90-х почему-то всегда приятно: знакомые персонажи, уютная картинка, незамысловатые и добрые сюжеты. Ностальгировать по фильмам и сериалам той эпохи уже кажется чем-то обыденным. А кто-нибудь из вас задумывался, как сейчас выглядят актеры и актрисы, которые сыграли культовые роли в наших любимых проектах? Специально для вас мы подготовили подборку звезд из 90-х, чтобы сравнить их «до» и «после».

Актриса Джина Дэвис была настоящим секс-символом своего поколения. Она снялась в фильмах « Тельма и Луиза », « Тутси », « Битлджус » и других, которые принесли ей мировую популярность. Поклонники помладше могут вспомнить ее по анимационному проекту « Стюарт Литтл ». Сейчас Джине Дэвис 66 лет и она практически не снимается, но все еще старается поддерживать форму и следить за природной красотой.

Джина Дэвис

59-летняя блондинка Хелен Хант на свою карьеру успела сняться во многих громких проектах и поработать с титанами киноиндустрии. Она также получила главную актерскую награду — «Оскар» за роль в фильме « Лучше не бывает » с Джеком Николсоном . Многие вспомнят ее по сериалу « Друзья » или фильму « Чего хотят женщины ». Несмотря на успешный старт карьеры в 90-х, Хант продолжает сниматься, хотя уже и не скрывает первые признаки старости. В отличие от многих своих коллег, актриса не стесняется естественных процессов и не старается омолодиться за счет ролей.

Хелен Хант

Сара Мишель Геллар является самого молодой представительницей поколения звезд 90-х. Она снялась во франшизе «Я знаю, что вы делали прошлым летом», а также не менее популярных фильмах « Это все она », « Жестокие игры » и других. За Сарой Мишель Геллар закрепилось амплуа стервы из молодежных проектов, хотя в ее фильмографии есть много других ролей. С 2002 года она счастлива замужем за еще одной звездой 90-х — Фредди Принцем мл . На данный момент актерская семья не уделяет много времени съемкам, а громких проектов последнего времени в их списке и вовсе нет.

Сара Мишель Геллар

Многие запомнили Шеннен Марию Доэрти по сериалам «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные». После этих проектов она стала настоящей звездой, но ее карьера пошла на спад, несмотря на безусловный талант и внешние данные. В киноиндустрии ходили слухи, что Шеннен Доэрти страдала от звездной болезни и работать с ней было невозможно. Сейчас актрисе 51 год и ее все еще зовут принять участие в популярных проектах. В 2019 году она снялась в реюнионе «БХ90210», а до этого приняла участие в « Ривердейле ».

Шеннен Мария Доэрти

В 90-е Майкл Дуглас уже не был молод, как его остальные коллеги, тянувшие локомотив киноиндустрии той эпохи. Однако это не помешало ему занять свое место на пьедестале. Стоит отметить, что большинство громких работ Дугласа были сняты как раз в период 90-х. Актер принял участие в « Игре » Дэвида Финчера , « Основном инстинкте » Пола Верховена и других. Нельзя сказать, что сейчас его популярность угасла, — он продолжает играть в кино, занимается озвучкой и нередко появляется на светских мероприятиях.

Майкл Дуглас

В свое время Райан Филипп также разбил не одно сердце — как в реальной жизни, так и по ту сторону экрана. Он начинал свою карьеру с сериалов, в которых получал не главные роли: «Надежда Чикаго», «Строго на юг» и других. Расцвет карьеры Филиппа начался с проекта « Я знаю, что вы сделали прошлым летом », а позже он сыграл в « Жестоких играх» . За роль в этом фильме его номинировали на «Золотую малину», однако зрители считают ее одной из самых запоминающихся в фильмографии актера. Былое очарование Филиппа с возрастом никуда не испарилось, как и предложения о съемках.

Райан Филипп

Брайан Остин Грин (49 лет)

Один из самых успешных выпускников «Беверли-Хиллз, 90210». После стремительного взлета он продолжил постигать олимп киноиндустрии и снялся в фильме «Отец-одиночка», сериале «E! Правдивая голливудская история» и других проектах. Брайан Остин Грин не только активно принимал предложения о съемках, но и частенько мелькал в светской хронике благодаря своему роману с Меган Фокс . На данный момент он продолжает сниматься, но уже в более умеренном темпе.