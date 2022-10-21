KION по неизвестным причинам прервал выпуск сериала «Союз спасения. Время гнева»

Информация о переносе трансляций на январь 2023 года не подтвердилась.

В конце сентября в онлайн-кинотеатре KION стартовал масштабный российский исторический сериал «Союз спасения. Время гнева». За это время на сервисе успели показать лишь четыре эпизода. Пятая серия так и не вышла — без объяснения причин выпуск остальных эпизодов был отменен.

Сразу после этого по сети распространился слух о переносе проекта на 1 января 2023 года, но эта информация ложная. «Киноафиша» обратилась к KION за разъяснениями. В ответ представитель KION заявил:

«Информация о переносе даты релиза оставшихся серий многосерийного фильма «Союз cпасения. Время гнева» на 1 января не соответствует действительности. Новая точная дата выкладки неизвестна. Причины остановки релиза новых серий и отсутствия первых четырех не комментируются».

Дорогостоящий многосерийный эпик является одновременно приквелом и сиквелом полнометражной картины «Союз спасения» (2019). В сериале охвачен двенадцатилетний период: с апреля 1814-го по июль 1826 года. Главные герои истории — представители молодой военной элиты, пытающиеся по возвращении из заграничного похода изменить порядок жизни в родной стране. Несмотря на все старания, решить ситуацию мирным образом не удается, поэтому наступает так называемое «Время гнева».