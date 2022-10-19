Милли Бобби Браун учится вальсировать в новом отрывке из «Энолы Холмс 2»

Потоковый сервис Netflix продолжает подогревать интерес к предстоящему сиквелу «Энолы Холмс», выпуская свежие промоматериалы. На этот раз стример представил отрывок, в котором героиня Милли Бобби Браун показывает особые навыки. В опубликованной сцене юная сыщица ломает четвертую стену, обращаясь напрямую к зрителям, и признается, что не умеет танцевать.

Действие продолжения развернется в богемном и многолюдном Лондоне, где девочка-детектив решила пойти по стопам Шерлока Холмса (Генри Кавилл). Малоопытная Энола (Браун) попытается стать частным сыщиком, работая на официальном уровне, но до определенного момента дела будут идти не слишком удачно. Все изменится после того, как к ней обратятся с просьбой разгадать тайну исчезновения молодой девушки. В ходе расследования Энола вновь пересечется со своей матерью Эудорией (Хелена Бонем Картер), старшим братом и приятелем Тьюксбери (Луис Патридж), с которым она учится вальсировать в опубликованном фрагменте.

В фильме от режиссера Гарри Брэдбира («Убивая Еву») и сценариста Джека Торна («Темные начала») также снялись Дэвид Тьюлис, Шэрон Дункан-Брюстер, Адиль Ахтар, Ханна Додд, Сьюзан Уокома, Дэвид Вестхэд и Эбби Херн.

На Netflix «Энола Холмс 2» выйдет 4 ноября.