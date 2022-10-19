Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Либерея: Охотники за сокровищами" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Милли Бобби Браун учится вальсировать в новом отрывке из «Энолы Холмс 2»

Милли Бобби Браун учится вальсировать в новом отрывке из «Энолы Холмс 2»

19 октября 2022 14:39
Милли Бобби Браун учится вальсировать в новом отрывке из «Энолы Холмс 2»

Помогает главной героини персонаж Луиса Патриджа.

Потоковый сервис Netflix продолжает подогревать интерес к предстоящему сиквелу «Энолы Холмс», выпуская свежие промоматериалы. На этот раз стример представил отрывок, в котором героиня Милли Бобби Браун показывает особые навыки. В опубликованной сцене юная сыщица ломает четвертую стену, обращаясь напрямую к зрителям, и признается, что не умеет танцевать.

Действие продолжения развернется в богемном и многолюдном Лондоне, где девочка-детектив решила пойти по стопам Шерлока Холмса (Генри Кавилл). Малоопытная Энола (Браун) попытается стать частным сыщиком, работая на официальном уровне, но до определенного момента дела будут идти не слишком удачно. Все изменится после того, как к ней обратятся с просьбой разгадать тайну исчезновения молодой девушки. В ходе расследования Энола вновь пересечется со своей матерью Эудорией (Хелена Бонем Картер), старшим братом и приятелем Тьюксбери (Луис Патридж), с которым она учится вальсировать в опубликованном фрагменте.

В фильме от режиссера Гарри Брэдбира («Убивая Еву») и сценариста Джека Торна («Темные начала») также снялись Дэвид Тьюлис, Шэрон Дункан-Брюстер, Адиль Ахтар, Ханна Додд, Сьюзан Уокома, Дэвид Вестхэд и Эбби Херн.

На Netflix «Энола Холмс 2» выйдет 4 ноября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е Читать далее 19 октября 2022
Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Читать далее 19 октября 2022
Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно Читать далее 20 октября 2022
10 самых ожидаемых фильмов и сериалов этого сезона 10 самых ожидаемых фильмов и сериалов этого сезона Читать далее 18 октября 2022
Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров Читать далее 18 октября 2022
5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм 5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм Читать далее 20 октября 2022
По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников Читать далее 20 октября 2022
Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе Читать далее 19 октября 2022
От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс Читать далее 19 октября 2022
Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях Читать далее 20 октября 2022
Related video