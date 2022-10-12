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Киноафиша Новости Брендан Глисон рассказал, почему он согласился сняться в «Джокере 2»

Брендан Глисон рассказал, почему он согласился сняться в «Джокере 2»

12 октября 2022 12:13
Брендан Глисон рассказал, почему он согласился сняться в «Джокере 2»

По словам актера, к проекту его привлекли достижения первого фильма.

Брендан Глисон рассказал о том, почему он согласился сняться в сиквеле картины Тодда Филлипса «Джокер» под названием «Джокер: Безумие на двоих».

Чуть больше месяца назад создатели фильма поделились новостью о том, что Глисон снимется в картине вместе с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. Во время недавнего интервью, приуроченного к скорому выходу фильма «Банши Инишерина», главный редактор Collider Стив Вайнтрауб спросил актера о том, что именно привлекло его в проекте Филлипса, на что Глисон ответил:

«Меня привлекли достижения первого фильма. Я уже работал с Хоакином над «Таинственным лесом», я хорошо знаю его. Его игра в «Джокере» великолепна, я до сих пор в восторге от нее. Это было одно из самых впечатляющих актерских выступлений, которые я когда-либо видел. Также я очень уважаю Тодда Филлипса. Поэтому, когда они пришли ко мне с предложением, им не пришлось просить дважды».

Ирландский актер получил широкую известность благодаря своим работам в таких известных фильмах, как «Храброе сердце» Мэла Гибсона, «Залечь на дно в Брюгге» Мартина МакДоны и «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе. Его следующая картина «Банши Инишерина» выйдет на экраны 20 октября этого 2022 года, а премьера «Джокера: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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