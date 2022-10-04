«Аватар» стал первым фильмом, который собрал в мировом прокате свыше $2,9 млрд

«Аватар» Джеймса Кэмерона стал первым фильмом в истории, который смог собрать более $2,9 млрд в мировом прокате благодаря недавнему выпуску обновленной версии фильма.

Повторный релиз состоялся в честь скорой премьеры сиквела «Аватар: Путь воды». Оригинальный «Аватар» повторно вышел в 40 странах, прокат продлился две недели. За это время фильм добавил в свою копилку $18 млн на внутреннем рынке США и еще $39 млн в международном прокате, тем самым увеличив свои общие сборы до $2,905 млрд.

На данный момент «Аватар» является четвертым по сборам фильмом на внутреннем американском рынке. На родине блокбастер заработал в сумме $780 млн, что уступает только показателям «Человека-паука: Нет пути домой» ($814 млн), «Мстителей: Финал» ($858 млн) и «Звездных войн: Пробуждение силы» ($936 млн). Также, по данным аналитического сайта The Numbers, если включить в расчет сборов инфляцию за последние 13 лет («Аватар» вышел в 2009 году), то общий заработок фильма на территории США вырастет до $916 млн.

Этот перевыпуск «Аватара» стал уже четвертым подобным случаем в истории кинокартины. Благодаря ему она упрочила свое лидерство в качестве самого кассового фильма всех времен в мировом прокате, лишь ненадолго уступив первенство «Мстителям: Финал» ($2,797 млрд). В пятерку крупнейших хитов мирового кинорынка также входят «Титаник» ($2,2 млрд), «Звездные войны: Пробуждение силы» ($2,06 млрд) и «Мстители: Война бесконечности» ($2,04 млрд).

Мировая премьера фильма «Аватар: Путь воды» состоится 16 декабря 2022 года.