Новый приквел «Йеллоустоуна» получил дату премьеры

Релиз сериала «1923» состоится уже в этом году.

Стриминговый сервис Paramount+ объявил дату выхода мини-сериала «1923», который станет вторым приквелом популярного многосерийного вестерна «Йеллоустоун». Шоу выйдет на стриминге в Северной Америке 18 декабря 2022 года. Дата премьеры для остальных стран будет объявлена чуть позже.

Главные роли в сериале исполнили Харрисон Форд («Индиана Джонс»), Хелен Миррен («Королева»), Марли Шелтон («Парень из пузыря») и Роберт Патрик («Терминатор 2: Судный день»).

«1923» посвящен пополнению семьи Даттон, жившему в начале двадцатого века. В это время династию возглавляли Джейкоб (Форд) и Кара (Миррен) Даттон, которые застали все невзгоды, выпавшие на долю их родной Монтаны в ту эпоху: пандемию, масштабную засуху, конец Сухого закона и Великую депрессию.

Шоураннером сериала выступает Тейлор Шеридан, который также является автором оригинального «Йеллоустоуна», сериалов «1883» и «Мэр Кингстауна».

Ранее на этой неделе появилась информация, что «1923» уже был продлен на второй сезон. Кроме того, СМИ сообщают, что Шеридан начал разработку еще двух приквелов «Йеллоустоуна», посвященных эпохам 1940-х и 1960-х годов.

13 ноября на Paramount+ состоится премьера пятого сезона «Йеллоустоуна».