Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона»

Спин-офф «Игры престолов» привлекает зрителей драконами, политическими интригами и средневековой атмосферой с рыцарскими турнирами и захватывающими сражениями. Жестокости и насилия в приквеле еще больше, чем в сериале по «Песни Льда и Пламени». Разбираемся, насколько реалистичны события, эпические сцены и костюмы в «Доме Дракона» и есть ли у них хоть что-то общее со Средневековьем.

Исторические события, которые легли в основу «Дома Дракона»

На «Игру престолов» Джорджа Мартина, как заметили многие фанаты, вдохновила война Алой и Белой розы. «Дом Дракона» же отчасти основан на событиях, которые произошли намного раньше конфликта между династиями Ланкастеров и Йорков. За основу для приквела создатели сериала взяли гражданскую войну XII века, которую сами англичане называют Анархией – после смерти Генриха I началась ожесточенная борьба за престол.

Дом Дракона

Фэнтезийная вселенная, по-своему интерпретирующая Средневековье

Не стоит ждать от «Дома Дракона» какого-либо исторического соответствия. Это вымышленная вселенная, в которой сплелись неубедительные отсылки к историческим событиям XII-XV веков и фантазийный мир Семи Королевств с драконами и борьбой за престол. По словам доктора наук Шайло Кэрролла, автора книги «Средневековье в «Песне Льда и Пламени» и «Игре престолов», Джордж Мартин и создатели сериалов сильно обобщают Средневековье, приукрашивая его, и охватывают слишком большой временной и географический диапазон, поэтому ждать от «Дома Дракона» достоверности бессмысленно.

Дом Дракона

Что символизируют драконы в сериале и как они связаны со Средневековьем

В средневековой Европе и Англии животных часто использовали в качестве символов на геральдических флагах, гербах и щитах. Помимо львов и оленей на них часто появлялись фантастические создания – единороги и драконы. Последние означали отвагу и бесстрашие. Самый известный из них – валлийский красный дракон. На протяжении веков он был символом валлийских принцев и сейчас красуется на национальном флаге Уэльса. Трехглавый красный дракон присутствует на фамильном гербе Таргариенов.

В спин-оффе «Игры престолов» драконы олицетворяют абсолютную власть дома Таргариенов. Если у них есть доступ к такой силе, то эта династия практически непобедима.

Дом Дракона

Что не так с рыцарским турниром в сериале?

Реальный рыцарский турнир XII века – строго регламентированное и опасное мероприятие, на котором можно было погибнуть, а в сериале он скорее похож на красивую театральную постановку, уместную в эпическом кино. Похоже, шоураннеры были больше озабочены оммажами на фильм «История Рыцаря» с Хитом Леджером, а не исторической достоверностью битв.

История Рыцаря

В первом эпизоде сериала правила рыцарского турнира сильно нарушаются. Например, на нем нет команд – только Деймон, который сражается с остальными участниками. Доспехи принца крайне ненадежные, в реальной жизни они бы его не защитили. У героя открыты шея и лицо, что создает риск получить смертельную травму. В кино сцены поединка выглядят захватывающе, но не имеют ничего общего с действительностью.

Дом Дракона

Однако реквизиторы как следует поработали над внешним видом арены, которую построили специально для сериала с учетом средневековых архитектурных элементов. Она действительно выглядит намного лучше, чем в первом сезоне «Игры престолов». В отличие от бутафорских доспехов с оружием для рыцарского турнира в «Доме Дракона» все в порядке – копья с наконечником в виде кулака выглядят вполне реалистично.

В первую очередь турнир – это политическое событие в поздней истории Средневековья. В XII-XIII веках они были более жесткими, а их цель – зарабатывание денег и, возможно, способ избежать полномасштабной войны. В «Доме Дракона» турнир – это пафосное и романтизированное шоу.

Дом Дракона

Реальный средневековый турнир – это съезд уважаемых людей. В «Доме Дракона» члены королевских семей собираются в честь рождения наследника. Однако во время турнира происходит кровавая бойня, что полностью противоречит правилам. Омрачать турнир откровенным насилием было запрещено – люди не забивали друг друга до смерти. Шоураннеры «Дома Дракона» же рассчитывают на некомпетентность зрителя и хотят впечатлить его жестокими и напряженными сценами, характерными и для «Игры престолов».

Фальшивые доспехи и неуместные плащи

Латы, в которые герои облачаются во время рыцарских турниров и сражений, сделаны из пластика, а не из металлических пластин, и, к сожалению, даже пустой звук, когда Деймон Таргариен ударяет в себя в грудь, характерен для пластмассы.

Как и в «Игре престолов», доспехи в «Доме Дракона» выглядят неправдоподобно. Они скорее напоминают элемент декора и ничего общего не имеют со средневековой броней. Кроме того, доспехи у королевской стражи не боевые и плохо сидят, поэтому шансы выжить в них в настоящей битве крайне малы. Шлемы в сериале слишком массивные. В Средние века их бы сделали из железа, поэтому они были бы очень тяжелыми. Красиво сражаться в таком огромном шлеме, как у Деймона Таргариена, просто невозможно.

Дом Дракона

В костюмах также смущают плащи на Деймоне и конвое, которые в XIII веке не носили ни городская стража, ни солдаты, потому что этот элемент одежды был максимально неудобным. В реальности стража надевала плащи, точнее, накидывала их на плечи во время дежурства с оружием на стене.

Дом Дракона

Кровные браки в «Доме Дракона» – отражение средневековых реалий?

Кровосмесительные браки сильно распространены среди Таргариенов. Жениться на сестре или другой ближайшей родственнице для них – норма. Браки также заключались между Таргариенами и Веларионами. Вторые – тоже представители дома валирийского происхождения. По словам исследователей, склонность Таргариенов к кровосмешению не имеет ничего общего со средневековыми обычаями и традициями. В Европе XII века инцест был серьезной проблемой. Он был запрещен в Римско-католической церкви. В Англии конца XII века по каноническому праву должно было быть не менее семи степеней кровного родства. Из-за этого возникало много сложностей – некоторые браки аннулировались церковью. Поэтому восприятие инцеста Таргариенами как чего-то естественного – это просто фантазия Джорджа Мартина, который не обязан беспокоиться об исторической точности, потому что действие происходит в вымышленном мире.

Дом Дракона

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