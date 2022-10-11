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Киноафиша Новости Дуэйн Джонсон прокомментировал долгое отсутствие Супермена в киновселенной DC

Дуэйн Джонсон прокомментировал долгое отсутствие Супермена в киновселенной DC

11 октября 2022 12:58
Дуэйн Джонсон прокомментировал долгое отсутствие Супермена в киновселенной DC

Актер обнадежил фанатов.

Поклонники расширенной вселенной DC давно мечтают увидеть экранное противостояние Черного Адама и Супермена, но по ряду причин эпический кроссовер так и не состоялся. Отчасти в этом виновата студия Warner Bros., которая до сих пор не может определиться, в каком направлении развивать Супермена. В свежем интервью порталу Jake’s Takes Дуэйну Джонсону пришлось отвечать на вопросы о длительном экранном отсутствии криптонца.

Рассуждая о потенциальном экранном пересечении с Генри Кавиллом, актер, разумеется, не стал ничего подтверждать, но от ответа он ушел очень интересно:

«Я присушивался к фанатам все это время, пока продвигал идею снять фильм о Черном Адаме. Мы покажем его самой могущественной и непобедимой силой на этой планете. А вот наиболее мощная и непобедимая сила во всей вселенной слишком долго оставалась в тени».

На днях появились слухи, якобы Джонсон, используя свое влияние, заставил руководство Warner обратиться к Генри Кавиллу и заключить с ним новый контракт по поводу роли Человека из стали. Если верить инсайдерским данным, долгожданное возвращение легендарного супергероя произойдет уже в предстоящем «Черном Адаме». Так это или нет, узнаем уже через десять дней, когда масштабный кинокомикс выйдет в североамериканский прокат.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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